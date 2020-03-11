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 7-річна дівчинка поранила ножем свою бабусю, захищаючи матір на Харківщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

7-річна дівчинка завдала кількох ударів ножем своїй бабусі, яка лаялася з її матір'ю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.

До районної поліції надійшло повідомлення про те, що до відділення реанімації Зміївської лікарні з колото-різаними пораненнями спини в тяжкому стані доставлена 43-річна мешканка села Геніївка.

Поліцейські встановили, що того дня постраждала в стані алкогольного сп’яніння вчинила сварку зі своєю донькою. Жінки почали штовхати одна одну та хапати за волосся. Свідком конфліктної ситуації стала малолітня дитина. Захищаючи свою матір, дівчинка схопила кухонний ніж та завдала кількох ударів бабусі у спину. Речові докази вилучено.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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7-річна дівчинка поранила ножем свою бабусю, захищаючи матір на Харківщині, - Нацполіція 01
7-річна дівчинка поранила ножем свою бабусю, захищаючи матір на Харківщині, - Нацполіція 02
7-річна дівчинка поранила ножем свою бабусю, захищаючи матір на Харківщині, - Нацполіція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3180671
 
   
 Топ коментарі
 
стала бабушкой в 36? Они что с 16 лет почкуются?
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3+ новости о насилии над детьми за 2 дня (наличие новостей уровань насилия не меняет), Интересно, это дают повод для создание новой структуры для Авакова или зрадоботы? Я за защиту детей, но я вижу что тут чья-то лапа.
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100% лично РЮКЗАКОВ вложил нож в руку девчушке))))
И жетончики для игровых автоматов игроманам он лично покупает))))

Обычная бытовуха...
Было...есть и будет
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З семирічною дитиною з ножем в руці? Шо то трохи не те.
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Да, не то, но когда в сми резко поднимается какая-то тематика, то это редко совпадение.
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о чем еще можно говорить,если у бабушки в 43 года внучка,которая уже умеет держать в руках нож ,доведя до тяжелого состояния?
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А что? У меня соседка в 33 готовится стать бабушкой. Семейные традиции - они в том числе и такие.
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копай глубже...это уже генетика,а не традиции 7-річна дівчинка поранила ножем свою бабусю, захищаючи матір на Харківщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3806
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свекруха напідпитку була? Все зрозуміло...
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стала бабушкой в 36? Они что с 16 лет почкуются?
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Там було сумно у селі. Туди-сюди - і ти вже бабуся.
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Там, за річкою Донцем є парне село Гінеївка. Теж у лісах.
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Наверняка, бабушка - доктор философии, мать - доцент кафедры высшей математики, а девочка в свои семь лет выиграла множество олимпиад. Какая замечательная семья. Как же так...
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Скорее, девочка тогда мастер спорта по ножевому бою.
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"Доча скажи шо ти, тібя па малалєцтву нізамітут, ілі біз мами астанішся, ти ж ніхочіш, правда?"
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Ничего плохого в этом нет, моя жена стала бабушкой в 41, первую дочку родила в 17, будучи в браке со мной, живём больше тридцати лет вместе, всё у нас хорошо, младшему сыну 8 лет) В Украине брачный возраст при СССР был 17 лет, всё было нормально.
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Тут екземпляр став бабусю в 36. Як при царі.
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У меня соседка, пока жил в селе, в 15 родила, так того дитёнка сразу из звёзды на операционный стол, кишечная непроходимость, фигли. Сущая торопыга.
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А зато у нас черноземы!
Муссолини вывез триллион вагинов и не удалось поднять урожай шоб Италия экспортировала с.х. продукты!!11 ой( 7-річна дівчинка поранила ножем свою бабусю, захищаючи матір на Харківщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6561 )
А зато у нас за 5 лет ВВП поднимется на 40%!!1(ой, Гончарука выбросили? тогда значит будем слушать шо другой премьер высрет)
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Бабушка основала дружную семейку и получила от счастливой внучки гостинец -
ПЕРО В БОК !
Интересно, чем ответит бабушка, когда выйдет из больницы ?
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Подобные семьи это бич и беда для общества 7-річна дівчинка поранила ножем свою бабусю, захищаючи матір на Харківщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3036
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18 (бабушка) + 18 (мама) +7 (дочка) = 43

Совершеннолетие традиционно отмечали в роддоме.
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Прабабушка недожила мабуть, їй би мало бути біля 60-ти.
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Прабабушку прибив мамин хахаль.
Внучці же 7 - скоро хахаль буде і в неї.
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Поступок девочки одобряю.
Те кто прикалывается с ребёнка, не забывайте, ей всего 7 лет.
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Надзвичайно щаслива та успішна сім'я. Хронічних виродків. Дитину шкода, але з таким "вихованням" споганиться вона дуже скоро.
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А папа наверное шофер дальнобойщик (как у мамы так и внучки) который когда то-зашел перекусить в кафе рядом ? 7-річна дівчинка поранила ножем свою бабусю, захищаючи матір на Харківщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3279
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