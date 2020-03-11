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 Політика України, За кордоном
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Все про:Держдума (372) Кузьмін (56) Медведчук (562) Рабінович (127) Росія (26670) Опозиційна платформа - За життя (47)

 Делегація ОПЗЖ на чолі з Медведчуком і Рабіновичем відвідала Держдуму РФ у день, коли Путіна зробили "вічним" президентом. ФОТО

Народні депутати України від фракції ОПЗЖ побували в Держдумі РФ того ж дня, коли надійшла пропозиція обнулити президентські терміни Володимира Путіна, щоб дозволити йому і далі керувати країною.

Про це у себе в фейсбуці написав нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін, передає Цензор.НЕТ.

За словами Кузьміна, метою їхньої поїздки є "наближення миру в Україні".

Делегація ОПЗЖ на чолі з Медведчуком і Рабіновичем відвідала Держдуму РФ у день, коли Путіна зробили вічним президентом 01

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Нагадаємо, вчора депутатка від "Єдиної Росії" Валентина Терешкова під час засідання Держдуми щодо ухвалення поправок до Конституції запропонувала прибрати обмеження щодо кількості президентських строків у Конституції та обнулити строки ж після прийняття поправок до Основного закону країни.

Путін негайно прибув до Держдуми і погодився на обнулення своїх президентських строків.

11 березня Держдума Росії ухвалила в третьому, остаточному читанні поправки до Конституції, які передбачають, зокрема, "обнулення" відліку президентських термінів Путіна і дозволяють йому і надалі залишатися при владі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3180644
 
 
 Топ коментарі
 
Паскуди сепарськокацапські ..
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Хай зебіли далі за Порохом ганяються поки в Раді утворюється Ширка - Слуга Урода-За Жоп
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За сраного Др.Албана и то больше шумихи было.
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Вот и на рашке появился свой хунь-чи-пынь.
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А що гауляйтер Медведчук побоявся стати біля гомосєка Валодіна,бо Володіння парєнь такий міг би і трахнути Медведчука, а потім розбирався хто кому кум!
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А що ж СБУ мовчить чи вони не бачать зраду націоналних інтересів України?,вчора загинули три наших захисників,а ці тварі колоборанти поїхали в москву.Все це відбуваєтся задядяки мовчаня і байдужості суспільства відсутності лідера опозиції,відсутності в країні національної еліти і інтелегенції,ось п'ята промоскоська колона активізувалась .
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Вот и появились первые претенденты на фонарных столбах.
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Это кремлевские диверсанты. А что с диверсантами делают во время войны?
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Правильно... Олігархи по змові з москалями влаштували війну на Донбасі, позаганяли туди самих активних майданівців і ідейних українців...там їх понищили... А тепер Україна обезсилена, навіть не має сили опиратися проросійському Зелайну у владі і відвертим ворогам України із ОПЗЖ... І хтось буде стверджувати ще, що Порошенко проукраїнський президент???

Але я вірю в Україну... Я знаю, що Україна переможе і справиться спочатку із зрадливим Зелайном, а потім із з тими промосковськими вурдадаками, на кшталт Ребіновича і Медведчука!!!
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