 Представниця Кабміну у ВР Шуляк подала у відставку: "Швидко "перевзуватися" не вміла ніколи, і зараз важко переключитися на новий лад". ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила на сторінці в мережі Facebook.

За словами Шуляк, боротьба з корупцією, діджиталізація, велика приватизація, велике будівництво та інше - програми, які назавжди асоціюватися з урядом Гончарука, скоро принесуть Україні багато позитиву.

"Шшвидко перевзуватися" не вміла ніколи, і зараз важко переключитися на новий лад, інші урядові програми та ідеї. І справа не в тому, що новий Кабмін гірший ніж минулий. Новому уряду треба комунікаційник, який швидко і якісно вникне у хід всіх справ. З попереднім складом мені вдалося це зробити, адже з Олексієм ми працювали разом задовго до його призначення. Декілька років ми аналізували законотворчі процеси в Україні та вдосконалювали їх в команді Офісу ефективного регулювання. Саме тому у листопаді минулого року я швидко "включилася" в процес. Зараз я не певна, що зможу повторити цей досвід. А працювати без розуміння не хочу і не маю морального права", - йдеться в повідомленні.

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