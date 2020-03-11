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 Політика України
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Все про:ВР (7213) Кабмін (3891) Шуляк Олена (4) Денис Шмигаль (75)

 Представниця Кабміну у ВР Шуляк подала у відставку: "Швидко "перевзуватися" не вміла ніколи, і зараз важко переключитися на новий лад". ФОТО

Представниця Кабінету міністрів у Верховній Раді України Олена Шуляк подала у відставку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила на сторінці в мережі Facebook.

За словами Шуляк, боротьба з корупцією, діджиталізація, велика приватизація, велике будівництво та інше - програми, які назавжди асоціюватися з урядом Гончарука, скоро принесуть Україні багато позитиву.

"Шшвидко перевзуватися" не вміла ніколи, і зараз важко переключитися на новий лад, інші урядові програми та ідеї. І справа не в тому, що новий Кабмін гірший ніж минулий. Новому уряду треба комунікаційник, який швидко і якісно вникне у хід всіх справ. З попереднім складом мені вдалося це зробити, адже з Олексієм ми працювали разом задовго до його призначення. Декілька років ми аналізували законотворчі процеси в Україні та вдосконалювали їх в команді Офісу ефективного регулювання. Саме тому у листопаді минулого року я швидко "включилася" в процес. Зараз я не певна, що зможу повторити цей досвід. А працювати без розуміння не хочу і не маю морального права", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Профільний комітет ВР розгляне питання скасування другого етапу медреформи, рішення ухвалено не буде, - джерело (оновлено)

Представниця Кабміну у ВР Шуляк подала у відставку: Швидко перевзуватися не вміла ніколи, і зараз важко переключитися на новий лад 01

Представниця Кабміну у ВР Шуляк подала у відставку: Швидко перевзуватися не вміла ніколи, і зараз важко переключитися на новий лад 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3180637
 
   
 Топ коментарі
 
Крысы бегут на ЗЕленую падаль.

А нормальные просто не хотят работать с этим конченым ЗЕбанарием.
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Крысы бегут на ЗЕленую падаль.

А нормальные просто не хотят работать с этим конченым ЗЕбанарием.
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цапы все равно своих - русоляйтеров назначат ....
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І залишиться Зєлєнскій лише з кварталом. І залишить я їм лише одне - ставмюити і виконувати шоу-програми. Але ж публіка це не оцінить. Бо Вова не грає роль пеюрезидента, а є ним насправді. А це - кардинальна відмінність.
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не боись...русня с сепарами уже застолбили освобождающиеся места.
им бы вот еще генпрокурора пропихнуть...
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Никто не хочет брать на себя ответственность , за всё больше приближающийся всеукраинский кабздец . С назначенными Бубочкой во власть , артистами Квартала , никто не хочет работать . Скоро придётся ему назначать на госдолжности даже уборщиц .. .
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Упростила и отменила строительные нормы и свалила!
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не надо быстро переобуваться, просто смените лабутены на кроссовки.
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