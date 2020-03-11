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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Держприкордонслужба (2455) контрабанда (1111) маска (6) COVID-19 (646)

 Українець намагався вивезти за кордон майже 11 тис. медичних масок. Загальна сума конфіскату - 356 тис. грн, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Прикордонники виявили на дні автомобіля українця пакети з контрабандними захисними медичними масками в кількості 10 653 шт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Товар перевозив громадянин України в автомобілі марки "Фольксваген". Українець їхав до сусідньої країни через пункт пропуску "Устилуг".

"Під час заходів прикордонного контролю, врахувавши аналіз ризиків, охоронці кордону вивели авто для додаткової перевірки. В результаті огляду спільно з митниками у подвійному днищі багажного відділення іномарки було виявлено два спеціально виготовлені тайники. У них містилися одноразові медичні маски у загальній кількості 10 653 штуки", - йдеться в повідомленні.

Українець намагався вивезти за кордон майже 11 тис. медичних масок. Загальна сума конфіскату - 356 тис. грн, - Держприкордонслужба 01

Виявлений товар та автомобіль вилучено встановленим порядком. Загальна сума конфіскату склала майже 356 000 гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прикордонники забезпечені медичними масками і гумовими рукавичками на 7 діб, - ДПСУ

Українець намагався вивезти за кордон майже 11 тис. медичних масок. Загальна сума конфіскату - 356 тис. грн, - Держприкордонслужба 02

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону виявили понад 3,5 тисячі медичних масок поблизу кордону з Румунією. Їх незаконно намагалися переправити через ділянку "зеленого" кордону.

Українець намагався вивезти за кордон майже 11 тис. медичних масок. Загальна сума конфіскату - 356 тис. грн, - Держприкордонслужба 03
Українець намагався вивезти за кордон майже 11 тис. медичних масок. Загальна сума конфіскату - 356 тис. грн, - Держприкордонслужба 04
Фото: сайт Держприкордонслужби

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3180616
 
 
 Топ коментарі
 
А Радуцький вивіз. У нього нічого не конфіскували. Шановне товариство, як ви гадаєте, чому? Бо в возив десятки мільйонів, чи тому, що належить до кола бізнес-партнерів Зє?
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Откуда такая сумма? 36 грн за маску? Ей красная цена 7-8 грн...
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А Радуцький вивіз. У нього нічого не конфіскували. Шановне товариство, як ви гадаєте, чому? Бо в возив десятки мільйонів, чи тому, що належить до кола бізнес-партнерів Зє?
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Откуда такая сумма? 36 грн за маску? Ей красная цена 7-8 грн...
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Ціна з урахуванням прогнозу інфляції . А взагалі треба було щоб порушник їх зїв на кордоні
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А ********* на границі теж потрібно показувать і декларувать?
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Наступними будуть засоби контрацепції..
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Вы чё, копеечную маску в 32 грн оценили? *******...
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ну я понял . что это сумма вместе с автомобилем
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Кому коронавірус, а кому - матір рідна
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Это фуфло, пусть ловят главных барыг, которые миллионы масок продали.
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Тобто таможня знову знищує експортний потенціал держави, а потім влада плачеться - промисловість падає, бюджет не дозбирують.
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