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 Суспільство, Фоторепортаж
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 Опубліковано фото обстріляного вчора найманцями РФ автомобіля ЗСУ. ФОТОрепортаж

10 березня близько 09:30 найманці РФ атакували з протитанкового комплексу автомобіль українських воїнів у селищі Піски.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив журналіст Михайло Ухман, передає Цензор.НЕТ.

"Гатили приблизно з району в якому розташовані сумнозвісні "вежі близнюки"! Це була спланована операція, адже вони не могли знати, що саме в той час бійці 131 розвідувального батальйону їхатимуть колишньою "дорогою смерті"", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Троє українських воїнів загинули, ще 9 зазнали поранень і травм на Донбасі. За добу - 17 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Опубліковано фото обстріляного вчора найманцями РФ автомобіля ЗСУ 01
Опубліковано фото обстріляного вчора найманцями РФ автомобіля ЗСУ 02
Опубліковано фото обстріляного вчора найманцями РФ автомобіля ЗСУ 03

"Найцікавіше, що за кілька днів до обстрілу в Пісках, з ПТУРА був обстріляний автомобіль бійців ЗСУ, який був у зоні видимості ворогів, котрі перебувають безпосередньо в ДАП. Тобто російські терористи їдуть по лінії вогню і методично завдають ударів по нашій техніці. Цікаво, де вони тепер вистрілять, чи можливо заляжуть на дно після того, як їм вдалася акція з нашими розвідниками", - додав Ухман.

"Свідки, які були неподалік епіцентру обстрілу, говорять, що за останні роки цю ділянку дороги ніхто з ракет не обстрілював. " Потрібно мати оху...нну техніку і бути класним навідником, щоб так влучити", - кажуть бійці. Тобто працює група російських спеців, які треновані і точно знають, що мають робити", - акцентував журналіст.

"Взагалі за минулу добу: 3 бійці ЗСУ були вбиті, ще 11 зазнали поранень. Українські військові дали адекватну вогневу відповідь московським терористам, дані про їхні втрати уточнюються", - продовжив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни ударом у відповідь знищили розрахунок найманців РФ, який підбив автомобіль сил ОС біля Пісків: ворог зазнав значних втрат, - штаб

"Якого висновку можна дійти? Росіяни активізувалися, керівництво нашої держави вперто не хоче помічати цього, не має жодної офіційної реакції від так званого президента, не збираються члени РНБО. В цьому випадку українські військові, добровольці попросту мають діяти по закону війни, коли частину нашої території захопили окупанти , - вбивати всіх, без зайвих емоцій. Залити українську землю, російською кров'ю. Бути, як турки, які захищають свою землю і добилися в цьому вагомих результатів. І ще одне, бійці ЗСУ повинні бути обережними, адже перебування на сході України - це не заробляння грошей і УБД, а справжня війна за свою країну, де в будь-який момент можуть вбити", - резюмував Ухман.

Опубліковано фото обстріляного вчора найманцями РФ автомобіля ЗСУ 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3180611
 
 
 Топ коментарі
 
Бутусов обратился к Зеленскому со следующими словами: «Кровь не перестает литься. В войне не удастся остаться чистенькими, господин президент. Теперь кровь на вас. Это лично ваша ответственность, а вы пассивно молчите, и никаких действий не предпринимаете. Впрочем, активная бездеятельность - это уже стало фирменной политикой действующей власти».
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Зельцман зрадник. Деморалізує армію за планом хуйла.
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Бутусов обратился к Зеленскому со следующими словами: «Кровь не перестает литься. В войне не удастся остаться чистенькими, господин президент. Теперь кровь на вас. Это лично ваша ответственность, а вы пассивно молчите, и никаких действий не предпринимаете. Впрочем, активная бездеятельность - это уже стало фирменной политикой действующей власти».
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Нелох мовчить, а на каналах Мертвечука ( нинишнього співкоалициянта Нелоха у ВР) гигочуть Петрсосянз кремлівськимі клоунами побратимами Нелоха
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Нужно официально в етом обвинить *****, Зеленского, Меркель и Макрона. Ето они подписали на нормандских переговорах договоренность из за которой у нас погиблов несколько раз больше солдат чем обменяли
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Зельцман зрадник. Деморалізує армію за планом *****.
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А где Козаки, Варты,..... На газоне ездят на передке. Зеля, зеля......нет слов. Написал бы сам заяву об отставке и щел бы далеко и навсегда.
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а вибачаюся, але ПТРК заптурить і "Козака", і "Варту".
Бо ці ракети призначені для знищення танків.
Проблема у тому, що, нажаль, автівка зупинилася на відкритій місцевості, а ******* цим скористалися.
А відстань від "близнюків" там дійсно завелика, кілометри 3 точно є, працювали фіхівці, а не аматори.
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К маме хумус кушать с форшмаком (как они это едят?).
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правильно сказано, что у нас армия без главнокомандующего
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НеЛох, давай, уходи.

Кровь пацанов на твоих руках, предатель.
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Одну обіцянку Зе виконав: "сломать систему". Зламав систему оборони, економіки, права, міжнародної підтримки...
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он не молчит его молчание лучше любых слов он просто здрейфил
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Відправте туди Малороса, хай подивиться мокшанським виродкам в очі. І чому наші воїни до сих пір їздять на подібних незахищених коритах?
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Война и позор...эпидемия и дефолт. Зато весело. Сволочи без чести и совести.
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А где новости с Медведчуком, что он с РФ договорился на уровне парламента создать Нормандский формат.
во время войны - это гос измена! статья 111. карается на 15 лет тюрьмы!
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де ск долбаный **********?
оно хоть что-то проблеет??
де оно вообще???
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Какого хрена личный состав до сих пор перевозится на грузовиках? Ну сколько можно на одни и те же грабли? 🤦‍♂️ мотайтесь на джипах по пару человек, всё-таки скоростная и малозаметная цель
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скорее всего, 6 выпущенных джипов на всех не хватает... и то, скорее всего в ремонте стоят...
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Просто тупо идет методичное уничтожение тех кто еще хочет воевать за Украину. Чтобы потом Зелупа вылез на трибуну и сказал что все устали от войны и воевать уже некому нужно капитулировать
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Вот вся сермяжная правда жизни, дырявая шишига 1973 года выпуска, и усе...
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та да, для тыла - она незаменима, но на передке - это смерть...
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Для какого тыла? Куда деваются миллиарды народных средств, почему армия перемещается, под обстрелами, на этом древнем дерьме?
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для какого? для кухни например, для стирки матрацев, короче - бытовухи...
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Можно конечно, но для такого проще осла оманского запрячь, меньше расход бензина будет...
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Зато менты на японских джипах и французких вертолетах, какие еще могут быть вопросы?
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Война в Донбассе является внутренним конфликтом Украины, поэтому страну не примут в НАТО, сказал советник секретаря СНБО Сергей Сивохо в эфире телеканала "НАШ" 10 марта
Одна з причин через які люди ненавидять зеленського, це те що тепер ми маємо слухати і обговорювати ось таких випердків. З відповідним рівнем знань та розуміння ситуації

Опубліковано фото обстріляного вчора найманцями РФ автомобіля ЗСУ - Цензор.НЕТ 8951
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"Нужно иметь оху..нну технику и быть классным наводчиком, чтобы так попасть" - говорят воины. То есть работает группа российских спецов, которые натренированы и точно знают, что должны делать", - акцентировал журналист.
Ето вы расскажите Хамчаку, который сцыт людям в глаза утверждая что наши воины в ответ смело уничтожили тех стрелков подбивших нашу машину. Только правда Хомчак не уточнил как наши бойцы смогли уничтожить врага из стрелкового оружия за 5 км. Но главное кинуть лохам немного победы пускай радуются и не пристают с вопросами
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воинов жалко конечно, но вопрос к МО - где столь прорекламированные Варты и Козаки? может удалось бы избежать таких жертв, будь ребята в бронемашине а не в старом газоне?
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У нас другие приоритеты сейчас, нужно прекратить стрелять, и не мешать гнидам красть...
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Все новое - у Авакова, но эти бронемашины при поражении ПТУР - не лучше, если не хуже.
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зелеботы уже отчитались, что всех диверсантов убили, можно успокоиться.
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На месте выживших бойцов я бы вернулся в ту часть откуда они выехали вытащил за жабры офицера который послал на линию фронта на открытое пространство полную машину бойцов на етой развалюхе и выпустил в ублюдка вражеского весь рожок.
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Если предателей не уничтожать то скоро они придут к вам в дом и уничтожат не только вас а и вашу семью
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Тупое командование Когда нет листвы на деревьях и кустах Так называемой зелёнки Как можно днём ездить на грузовиках на передовой ?????????
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