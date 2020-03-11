 У дворі житлового будинку на Одещині підірвали гранату, ніхто не постраждав, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції і фахівці вибухотехнічного управління ГУНП.

За попередніми висновками фахівців, вибухнула граната РГД-5, її залишки поліцейські направили на експертне дослідження. В результаті вибуху ніхто не постраждав, вибуховою хвилею пошкоджено вікна та фасад будинку.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

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Зараз правоохоронці встановлюються всі обставини події та причетних до неї осіб.



