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 Одна дитина загинула, ще двох госпіталізовано внаслідок пожежі на Дніпропетровщині, - ДСНС. ФОТО

В результаті пожежі в Дніпропетровській області загинула одна дитина, ще двох госпіталізували з отруєнням чадним газом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС Дніпропетровської області.

Пожежа сталася на вулиці Центральна міста Верхівцеве Верхньодніпровського району.

Внаслідок пожежі загинула 1 дитина та постраждало 2 дитини: загинув хлопчик 2014 року народження, постраждали хлопчик 2016 року народження та дівчинка 2019 року народження.

Постраждалих дітей госпіталізовано співробітниками швидкої медичної допомоги до Кам’янської міської лікарні №7.

Вогнем пошкоджено домашні речі на площі 2 м. кв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулий тиждень під час пожеж в Україні загинуло понад 30 осіб, на водних об'єктах - 7, - ДСНС

Підрозділи Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області не залучалися.

Одна дитина загинула, ще двох госпіталізовано внаслідок пожежі на Дніпропетровщині, - ДСНС 01
Одна дитина загинула, ще двох госпіталізовано внаслідок пожежі на Дніпропетровщині, - ДСНС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3180592
 
 
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