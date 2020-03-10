EN|RU|UK
Теми дня: Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Коронавірус із Китаю Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство
  3762  30
Матеріали за темою:
Все про:Донбас (15504) Бутусов Юрій (1252) 54 окрема бригада (82)

 58 бойових операцій, 100 вбитих ворогів, жодної держнагороди, - звіт ударної групи 54-ї ОМБр. ДОКУМЕНТ

Ударна група 54-ї окремої механізованої бригади - один із найбільш ефективних і професіональних підрозділів ЗСУ.

Про це пише в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Звіт про 58 бойових операцій ударної групи 54-ї механізованої бригади ЗСУ. Унікальний (не таємний) звіт публікується вперше. Це результати бойових дій підрозділу 54-ї бригади за час ротацій на фронті в районі Попасної і Троїцького в 2018 і 2019 роках", - повідомив він.

За його словами, ударна група 54-ї ОМБр - один із найбільш ефективних і професіональних підрозділів ЗСУ.

"95% операцій підтверджено відео з безпілотників і є в розпорядженні командування.

Втрати противника - до 100 убитих, знищено і пошкоджено до 20 одиниць бойової техніки, понад 50 одиниць автотранспорту.

Читайте також: Один із найкращих підрозділів ЗСУ не отримав жодної держнагороди за 2018-19 рр. Неприпустима байдужість до особового складу, - Бутусов. ФОТО

Нуль у цього підрозділу лише в одній графі - бойові нагороди. Жодної державної нагороди за всі ці операції за 2018-2019 роки ці воїни від Батьківщини не отримали. Були відомчі відзнаки, а орденами держава, чомусь, не вважала за потрібне удостоїти. Хоча саме ці чоловіки - справжня гордість нашої армії, її стрижень", - упевнений журналіст.

Він зазначив, що подань було чимало, але вони "померли в ОК "Схід". Причому поміняли командувача в ОК, а ставлення до військовослужбовців і в 2018-му, і в 2019-му і вже в 2020-му залишається колишнім.

Повага до військової майстерності й увага до особового складу в ОК "Схід" дуже низька. Командувач отримав генеральське звання, але не звертає уваги на тих, завдяки кому він насправді це звання отримав. Кому нові погони, а кому... А Героям - слава", - резюмує Бутусов.

58 бойових операцій, 100 вбитих ворогів, жодної держнагороди, - звіт ударної групи 54-ї ОМБр 01
58 бойових операцій, 100 вбитих ворогів, жодної держнагороди, - звіт ударної групи 54-ї ОМБр 02
58 бойових операцій, 100 вбитих ворогів, жодної держнагороди, - звіт ударної групи 54-ї ОМБр 03
58 бойових операцій, 100 вбитих ворогів, жодної держнагороди, - звіт ударної групи 54-ї ОМБр 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія посилає сигнал: терорист Путін може бути довічно на російському троні, і тепер всім доведеться з ним рахуватися, - Бутусов

58 бойових операцій, 100 вбитих ворогів, жодної держнагороди, - звіт ударної групи 54-ї ОМБр 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3180562
 
   
 Топ коментарі
 
Кому ещё не ясно на кого работает наш говнокомандующий? 58 боевых операций, 100 убитых врагов, ни одной госнаграды, - отчет ударной группы 54-й ОМБр - Цензор.НЕТ 6025
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
58 боевых операций, 100 убитых врагов, ни одной госнаграды, - отчет ударной группы 54-й ОМБр - Цензор.НЕТ 7922Михайло Ухман
6 год ·

Сьогодні на фронті 2 українських бійця загинули, ще 11 _ отримали поранення.
Російські окупаційні війська відкрили вогонь з артилерії та протитанкових ракетних комплексів.
Тепер подивіться на фото _ це турецький президент прощається із вбитими турецькиими воїнами.

Що робить наш презЕдент, він взагалі є _ цей головнокомандувач?
Тільки будь ласка, давайте не будемо згадувати Порошенка, його не має. Через свою пасивність він зараз в глибокому нокдауні.
Проте є Зеленський і йому на Україну глибоко начхати.
Слава Героям, які не здалися.

58 боевых операций, 100 убитых врагов, ни одной госнаграды, - отчет ударной группы 54-й ОМБр - Цензор.НЕТ 2187
 показати весь коментар
 
 
Кому ещё не ясно на кого работает наш говнокомандующий?
 показати весь коментар
 
 
Вы имеете в виду того , что был глав комом в описываемый в статье период ? (операции за 2018-2019).
Та его в том числе и поэтому и не переизбрали - слишком был увлечен воровством .
 показати весь коментар
 
_Это просто люто возмутительно! Какого уя, бюрократы? Совсем уху ели?! Мрази, бумажные душонки! 58 боевых операций, 100 убитых врагов, ни одной госнаграды, - отчет ударной группы 54-й ОМБр - Цензор.НЕТ 5584
 показати весь коментар
 
 
Очень хорошо сказал одним генеральские погоні деньги почет хотя нифина не сделал , а другим героям слава за пот нерві здоровье , уничтожение врагом и внесение в копилку побед ничего чтоб солдатам оказать уважение и материально и духовно

Гниль совковая как біла так и есть
 показати весь коментар
 
 
Побажаємо смерті москальським окупантам та їх приспішникам.
 показати весь коментар
 
 
Заберіть у Гаді Зірку Героя, яку їй вручив сивочолий Хряк і віддайте комусь з цих хлопців.
 показати весь коментар
 
 
Кстати, а шо там толстожопая делает?
Куди подiлася?
 показати весь коментар
 
 
На 112 или ZIK медведчуковских работает Гадя публицистом толи блохером
 показати весь коментар
 
 
.боните по Банковой ,Грушевского и Козину и вам поставят памятники .
 показати весь коментар
 
 
Хлопці, як думаєте, для чого сьогодні цей падлючий вкид од ЮБ ?
 показати весь коментар
 
 
_Не понял... Когда героев войны за независимость оставляют без заслуженного признания, по-твоему это "падлючий вкид"?! Не ожидал от тебя, объяснись! А то уже думаю что ты путинская консерва! 58 бойових операцій, 100 вбитих ворогів, жодної держнагороди, - звіт ударної групи 54-ї ОМБр - Цензор.НЕТ 8307
 показати весь коментар
 
 
1. Сьогодні важкий день з втратами і великою кількістю поранених. І я не вважаю його правильним моментом для цього опусу.
2. Почитайте мій комент нижче. І на дату подивіться. Тому мені цікаво, яку мету переслідує ЮБ.
 показати весь коментар
 
Дальше дивана вы не пойдете .Тогда остальные поймут что к чему то вам уже с дивана вставать неприйдется
 показати весь коментар
 
Не удивлюсь если зеленого урода это даже злит...Ему бы мирную капитуляцию и все...
 показати весь коментар
 
 
1. Чому не подано ім*я командувача ОК Схід ?
2. А це що ?
https://www.5.ua/regiony/za-kozhnoho-vbytoho-doroho-pomstylysia-do-kharkova-z-oos-povernulasia-54-ta-mekhbryhada-zsu-197604.html

ЗА КОЖНОГО ВБИТОГО - ДОРОГО ПОМСТИЛИСЯ: ДО ХАРКОВА З ООС ПОВЕРНУЛАСЯ 54-ТА МЕХБРИГАДА ЗСУ

16.08.2019 22:49

За кілька місяців бригада втратила 15 бійців. А ось ворог - майже сотню найманців та понад пів сотні одиниць техніки

З Луганщини додому повернулися військові 54-ї механізованої бригади. За вісім місяців бійці підрозділу знешкодили понад пів сотні одиниць ворожої техніки та майже сотню найманців. На жаль, не минулося і без втрат з українського боку.На плацу військової частини - захисники 54-ї механізованої бригади.

...
Бійці 54-й бригади виконують завдання на сході від самого початку бойових дій. Воювали поблизу Дебальцевого, на Світлодарській дузі, захищали Мар'їнку та Красногорівку. Ті, хто відзначився на службі - а їх близько 200 - нині отримали державні та міжвідомчі нагороди. Серед них і чоловік Любові Журки.

...
 показати весь коментар
 
 
да не стоит скот с раши ни одного нашего героя!!!!!
 показати весь коментар
 
 
Справа не в цьому.
Хтось бреше.
Або ЮБ (питання - для чого), або неправдивим є це повідомлення від 2019 від каналу ПП.
І нагороди, я думаю, були підписані або підготовлені саме за його каденції, бо опудало якраз тішилося своєю =перемогою=.
 показати весь коментар
 
Да за такое вредительство и постреливание наказывать надо!!!

Важности момента не понимают тупые вояки. Бубочка увидел мир в глазах *****.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А чего же "сывочолый гетьман " ни в 2018 , ни до середины 2019 никого не наградил ? Ладно " буба-капитулянт " , но генералисимус то куда смотрел ?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
А зарплату платят? У бивать врагов - это работа военного. За что награды? За работу? Будем награждать всех работающих? Нужно наказывать плохо работающих. В основном начальников.
 показати весь коментар
 
Закончится тем, что бойцы реально приедут в столицу со штатным и бк. Пархатым на израиль свалить не получится.
 показати весь коментар
 
После того как Зелефюрер "передал привет" погибшим в Бабьем Яру, нахрен он кому в Израиле нужен
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору