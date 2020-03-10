 58 бойових операцій, 100 вбитих ворогів, жодної держнагороди, - звіт ударної групи 54-ї ОМБр. ДОКУМЕНТ

Про це пише в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Звіт про 58 бойових операцій ударної групи 54-ї механізованої бригади ЗСУ. Унікальний (не таємний) звіт публікується вперше. Це результати бойових дій підрозділу 54-ї бригади за час ротацій на фронті в районі Попасної і Троїцького в 2018 і 2019 роках", - повідомив він.
За його словами, ударна група 54-ї ОМБр - один із найбільш ефективних і професіональних підрозділів ЗСУ.
"95% операцій підтверджено відео з безпілотників і є в розпорядженні командування.
Втрати противника - до 100 убитих, знищено і пошкоджено до 20 одиниць бойової техніки, понад 50 одиниць автотранспорту.
Нуль у цього підрозділу лише в одній графі - бойові нагороди. Жодної державної нагороди за всі ці операції за 2018-2019 роки ці воїни від Батьківщини не отримали. Були відомчі відзнаки, а орденами держава, чомусь, не вважала за потрібне удостоїти. Хоча саме ці чоловіки - справжня гордість нашої армії, її стрижень", - упевнений журналіст.
Він зазначив, що подань було чимало, але вони "померли в ОК "Схід". Причому поміняли командувача в ОК, а ставлення до військовослужбовців і в 2018-му, і в 2019-му і вже в 2020-му залишається колишнім.
Повага до військової майстерності й увага до особового складу в ОК "Схід" дуже низька. Командувач отримав генеральське звання, але не звертає уваги на тих, завдяки кому він насправді це звання отримав. Кому нові погони, а кому... А Героям - слава", - резюмує Бутусов.
6 год ·
Сьогодні на фронті 2 українських бійця загинули, ще 11 _ отримали поранення.
Російські окупаційні війська відкрили вогонь з артилерії та протитанкових ракетних комплексів.
Тепер подивіться на фото _ це турецький президент прощається із вбитими турецькиими воїнами.
Що робить наш презЕдент, він взагалі є _ цей головнокомандувач?
Тільки будь ласка, давайте не будемо згадувати Порошенка, його не має. Через свою пасивність він зараз в глибокому нокдауні.
Проте є Зеленський і йому на Україну глибоко начхати.
Слава Героям, які не здалися.
Та его в том числе и поэтому и не переизбрали - слишком был увлечен воровством .
Гниль совковая как біла так и есть
Куди подiлася?
2. Почитайте мій комент нижче. І на дату подивіться. Тому мені цікаво, яку мету переслідує ЮБ.
2. А це що ?
https://www.5.ua/regiony/za-kozhnoho-vbytoho-doroho-pomstylysia-do-kharkova-z-oos-povernulasia-54-ta-mekhbryhada-zsu-197604.html
ЗА КОЖНОГО ВБИТОГО - ДОРОГО ПОМСТИЛИСЯ: ДО ХАРКОВА З ООС ПОВЕРНУЛАСЯ 54-ТА МЕХБРИГАДА ЗСУ
16.08.2019 22:49
За кілька місяців бригада втратила 15 бійців. А ось ворог - майже сотню найманців та понад пів сотні одиниць техніки
З Луганщини додому повернулися військові 54-ї механізованої бригади. За вісім місяців бійці підрозділу знешкодили понад пів сотні одиниць ворожої техніки та майже сотню найманців. На жаль, не минулося і без втрат з українського боку.На плацу військової частини - захисники 54-ї механізованої бригади.
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Бійці 54-й бригади виконують завдання на сході від самого початку бойових дій. Воювали поблизу Дебальцевого, на Світлодарській дузі, захищали Мар'їнку та Красногорівку. Ті, хто відзначився на службі - а їх близько 200 - нині отримали державні та міжвідомчі нагороди. Серед них і чоловік Любові Журки.
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Хтось бреше.
Або ЮБ (питання - для чого), або неправдивим є це повідомлення від 2019 від каналу ПП.
І нагороди, я думаю, були підписані або підготовлені саме за його каденції, бо опудало якраз тішилося своєю =перемогою=.
Важности момента не понимают тупые вояки. Бубочка увидел мир в глазах *****.