 58 бойових операцій, 100 вбитих ворогів, жодної держнагороди, - звіт ударної групи 54-ї ОМБр. ДОКУМЕНТ

Про це пише в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Звіт про 58 бойових операцій ударної групи 54-ї механізованої бригади ЗСУ. Унікальний (не таємний) звіт публікується вперше. Це результати бойових дій підрозділу 54-ї бригади за час ротацій на фронті в районі Попасної і Троїцького в 2018 і 2019 роках", - повідомив він.

За його словами, ударна група 54-ї ОМБр - один із найбільш ефективних і професіональних підрозділів ЗСУ.

"95% операцій підтверджено відео з безпілотників і є в розпорядженні командування.

Втрати противника - до 100 убитих, знищено і пошкоджено до 20 одиниць бойової техніки, понад 50 одиниць автотранспорту.

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Нуль у цього підрозділу лише в одній графі - бойові нагороди. Жодної державної нагороди за всі ці операції за 2018-2019 роки ці воїни від Батьківщини не отримали. Були відомчі відзнаки, а орденами держава, чомусь, не вважала за потрібне удостоїти. Хоча саме ці чоловіки - справжня гордість нашої армії, її стрижень", - упевнений журналіст.

Він зазначив, що подань було чимало, але вони "померли в ОК "Схід". Причому поміняли командувача в ОК, а ставлення до військовослужбовців і в 2018-му, і в 2019-му і вже в 2020-му залишається колишнім.

Повага до військової майстерності й увага до особового складу в ОК "Схід" дуже низька. Командувач отримав генеральське звання, але не звертає уваги на тих, завдяки кому він насправді це звання отримав. Кому нові погони, а кому... А Героям - слава", - резюмує Бутусов.









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