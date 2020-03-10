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 СБУ блокувала нелегальне вивезення за кордон комплектуючих до бронетехніки і військової авіації на $1 млн. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала механізм незаконного вивезення за межі нашої країни товарів військового та подвійного призначення, що підлягають обов`язковому державному експортному контролю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, харківські комерційні структури незаконно ввозили з РФ агрегати і вузли до бронетехніки й бойових літаків. На території нашої країни зловмисники легалізовували запчастини через виготовлення фіктивних документів щодо цільового призначення товарів та їх нібито вітчизняного виробництва. Потім, діючи в інтересах країни-агресора, комерсанти відправляли комплектуючі до Азії під виглядом сільгосптехніки та електроустаткування.

Правоохоронці затримали нелегальний вантаж у зоні діяльності митного посту міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Серед вилучених товарів військового призначення наразі ідентифіковано станції живлення танкових стабілізаторів, перетворювачі систем керування вогнем, що є елементами озброєння танків Т-72 і Т-80, а також електрогідравлічні клапани, що входять до складу систем управління бойових літаків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка СБУ припинила вивезення в РФ комплектуючих до радіолокаційних станцій. ФОТО

Попередня вартість виявлених військових товарів становить понад $1 млн.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Спецоперація проводилася співробітниками Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки спільно з Управлінням СБ України в Харківській області.

СБУ блокувала нелегальне вивезення за кордон комплектуючих до бронетехніки і військової авіації на $1 млн 01

СБУ блокувала нелегальне вивезення за кордон комплектуючих до бронетехніки і військової авіації на $1 млн 02
СБУ блокувала нелегальне вивезення за кордон комплектуючих до бронетехніки і військової авіації на $1 млн 03
СБУ блокувала нелегальне вивезення за кордон комплектуючих до бронетехніки і військової авіації на $1 млн 04
СБУ блокувала нелегальне вивезення за кордон комплектуючих до бронетехніки і військової авіації на $1 млн 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3180495
 
   
 Топ коментарі
 
Запомните фамилию - Шайтан О.В. Это тело временно исполняющий обязанности главы Государственной службы экспортного контроля Украины. Его не назначают Главой службы, но он в свою очередь, осознав какая вкусная и жирная тема под ним - блокирует любые попытки провести конкурс и назначить полноценного Главу Госэкспортконтроля. Именно сейчас при товарище Шайтане в Госэкспортконтроле творится хаос и анархия. Зарплаты у них нищенские по 8-10 тыс. грн. Созданы все условия для процветания коррупции, что собственно и происходит. За бабло Шайтан пропустит все и подпишет любой "экспертный высновок".
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как может этот хлам миллион стоить какие то болванки с муссорки СБУ блокировала нелегальный вывоз за границу комплектующих к бронетехнике и военной авиации на $ 1 млн - Цензор.НЕТ 7216 СБУ блокировала нелегальный вывоз за границу комплектующих к бронетехнике и военной авиации на $ 1 млн - Цензор.НЕТ 9072
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Что без Украинских Запчастей ваши не летают и не ездят , и даже не ползают.
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Запомните фамилию - Шайтан О.В. Это тело временно исполняющий обязанности главы Государственной службы экспортного контроля Украины. Его не назначают Главой службы, но он в свою очередь, осознав какая вкусная и жирная тема под ним - блокирует любые попытки провести конкурс и назначить полноценного Главу Госэкспортконтроля. Именно сейчас при товарище Шайтане в Госэкспортконтроле творится хаос и анархия. Зарплаты у них нищенские по 8-10 тыс. грн. Созданы все условия для процветания коррупции, что собственно и происходит. За бабло Шайтан пропустит все и подпишет любой "экспертный высновок".
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как может этот хлам миллион стоить какие то болванки с муссорки
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Видишь как? русня даже такого хлама сделать не в состоянии.
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Тільки цей хлам прийшов саме з РФі там пройшов їх перевірку служби експортного контролю. А москалі нічого військового в Україну не пропускають.
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а говорят сша ракеты на их двигателях ахаххах
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Якась дуринця. Вибачте, якщо товар пройшов офіційно з РФ ( а там теж їх служба експортного контролю первіряє , чи є товар військового призначення) і його пропустили, то СБУ вже просто дурницями займається. Більшість деталей будь-якого літака є товаром подвійного призначення. Якщо бронеавтомобілі для ВСУ робляться на базі Форд, Івеко, в бронетранпортерах та БМП використовуються двигуни ЯМЗ, то такі ж йдуть і в цивільні версії..
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в статье про вывоз, а не ввоз. Читай уважно нафуй!
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Прочитайте уважніше тратій абзац, там йдеться про "незаконно ввозили из РФ" та "действуя в интересах страны-агрессора"

"По данным следствия, харьковские коммерческие структуры незаконно ввозили из РФ агрегаты и узлы к бронетехнике и боевых самолетов. На территории нашей страны злоумышленники легализовали запчасти с помощью изготовления фиктивных документов о целевом назначении товаров и их якобы отечественного производства. Затем, действуя в интересах страны-агрессора, коммерсанты отправляли комплектующие в Азию под видом сельхозтехники и электрооборудования".
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эти девайсы напоминают двигун с редуктором ( возможно ошибаюсь ) , могу безвозмезно
передать ( не для коммерции ) двигун с насосом ( питание то ли 24 , то ли 27 ) , с кокогото борта , новый
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А повинна була заведена справа зрада Батьківщини і співпраця з окупантом під час війни. СБУ блокувала нелегальне вивезення за кордон комплектуючих до бронетехніки і військової авіації на $1 млн - Цензор.НЕТ 5509
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