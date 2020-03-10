 СБУ блокувала нелегальне вивезення за кордон комплектуючих до бронетехніки і військової авіації на $1 млн. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, харківські комерційні структури незаконно ввозили з РФ агрегати і вузли до бронетехніки й бойових літаків. На території нашої країни зловмисники легалізовували запчастини через виготовлення фіктивних документів щодо цільового призначення товарів та їх нібито вітчизняного виробництва. Потім, діючи в інтересах країни-агресора, комерсанти відправляли комплектуючі до Азії під виглядом сільгосптехніки та електроустаткування.

Правоохоронці затримали нелегальний вантаж у зоні діяльності митного посту міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Серед вилучених товарів військового призначення наразі ідентифіковано станції живлення танкових стабілізаторів, перетворювачі систем керування вогнем, що є елементами озброєння танків Т-72 і Т-80, а також електрогідравлічні клапани, що входять до складу систем управління бойових літаків.

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Попередня вартість виявлених військових товарів становить понад $1 млн.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Спецоперація проводилася співробітниками Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки спільно з Управлінням СБ України в Харківській області.







