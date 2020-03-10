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Все про:хабар (2946) контрабанда (1111) Львівщина (1064) Мукачево (89) прикордонники (713) СБУ (5377)

 Чиновники Мукачівського прикордонного загону отримували хабарі за контрабанду сигарет до Євросоюзу, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою і Теруправлінням ДБР, розташованим в місті Львів, блокували корупційну схему, організовану посадовими особами Мукачівського прикордонного загону Державної прикордонної служби України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За версією слідства, посадовці налагодили механізм отримання неправомірної вигоди за безперешкодне переміщення поза встановленими пунктами пропуску до Євросоюзу гуртових партій контрафактних підакцизних тютюнових виробів.

Інспектора прикордонного загону, який є однім із активних учасників оборудки, оперативники спецслужби затримали поряд із робочим місцем після отримання $800 за переміщення через державний кордон майже 23 тисяч пачок контрафактних цигарок. Раніше правоохоронці задокументували отримання зловмисником першого траншу.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, затриманому оголошено про підозру.

Наразі тривають слідчі дії та встановлюються інші учасники корупційної схеми. Зокрема, перевіряється причетність керівництва прикордонного загону та співробітника регіонального підрозділу УСБУ до прикриття контрабандних потоків і корупційних правопорушень.

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Чиновники Мукачівського прикордонного загону отримували хабарі за контрабанду сигарет до Євросоюзу, - СБУ 01
Чиновники Мукачівського прикордонного загону отримували хабарі за контрабанду сигарет до Євросоюзу, - СБУ 02
Чиновники Мукачівського прикордонного загону отримували хабарі за контрабанду сигарет до Євросоюзу, - СБУ 03
Чиновники Мукачівського прикордонного загону отримували хабарі за контрабанду сигарет до Євросоюзу, - СБУ 04
Чиновники Мукачівського прикордонного загону отримували хабарі за контрабанду сигарет до Євросоюзу, - СБУ 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3180469
 
 
 Топ коментарі
 
Якийсь дурник заліз у справи конторських, ось і зробили на ньому показник.
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Схоже - не поділились з "кимось"...
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Пипец новость. Мукачево - всегда жило не "контрабасе".
Вот только "хлопать" их было проблемно, что оперов меняли конторских, что ОДР....
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Якийсь дурник заліз у справи конторських, ось і зробили на ньому показник.
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вот никогда не понимал смысла затирать МЕСТО события!! на въезде в В.Бычков на заправке приняли "врага" Евросоюза!!
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Звісно, а на кой хрен вони туди йшли? Тільки не кажіть - кордон захищати. По кордону за 15 тис/в місяць, най Зеленський бігає..
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где Львов, а где Мукачево? надо еще выразить подозрение ЛНР\ДНР.
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