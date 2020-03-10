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Все про:Донбас (15504) Донецька область (2378) втрати (1584) ЗСУ (459)

 Атака окупантів під Пісками: журналіст Цаплієнко показав поранення українських воїнів після влучання ПТКР в автомобіль ЗСУ. ФОТО

Журналіст Андрій Цаплієнко показав, яких поранень зазнали українські військові внаслідок сьогоднішньої атаки російських окупантів на вантажівку ГАЗ-66 під Пісками. Увага, новина містить матеріали, які не рекомендуються до перегляду людям з нестійкою психікою!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Цаплієнка в фейсбуці.

"Довго думав, чи публікувати ці фото. Але, на мій погляд, ситуація на фронті і, особливо, в тилу, вимагає того, щоб суспільство знало: втрати під час "перемир'я" наближаються до рівня 2015 року", - написав він.

Атака окупантів під Пісками: журналіст Цаплієнко показав поранення українських воїнів після влучання ПТКР в автомобіль ЗСУ 01

Нагадаємо, сьогодні внаслідок влучання найманців РФ протитанковою керованою ракетою в автомобіль українських воїнів у районі Пісків (Донецька область) двоє військових загинуло, 11 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Атака окупантів під Пісками: журналіст Цаплієнко показав поранення українських воїнів після влучання ПТКР в автомобіль ЗСУ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3180468
 
   
 Топ коментарі
 
Де там наш "вирок"?

Там ху#ло миру хоче під Пісками. Нехай сука надягає "бронік" і піде подивиться їм в очі
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От був би зараз Порох... він би таку оветку в@бав по тим сепарам , що б аж вагонами везли фарш із іхтамнетов на Ростов..

Атака оккупантов под Песками: журналист Цаплиенко показал ранения украинских воинов после попадания ПТУР в автомобиль ВСУ - Цензор.НЕТ 8521
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Пусть вам зелепи*ары это снится каждый день.
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Врет этот Цалиенко. Не может такого быть. Ведь войска отвели, мир наступил. Даже в глазах Путина виден сплошной мир и любовь к украинскому народу. Это ненавоевавшиеся порохоботы зарабатывают на войне. У Зе мир в голове, у Путина мир в глазах и только Порох все воюет и воюет. Нужно еще дальше отвести наши войска, где то под Киев, чтобы сепары не могли дострелить. А если серьезно, то эти кадры нужно показывать нашему гаранту каждый день. Чтобы видел как выглядит путинский мир.
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Да что же их в обычном грузовике перевозят, хотя бы панцирные сетки обвесили от ПТУР!
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10 поранених… Ми майже не задумуємося над цими страшними цифрами.

Поранення спинного мозку і параліч на все життя, посттравматична енцефалопатія, вибиті очі і щелепи, роздроблені кості і органи тазу, після чого ні помочитися, ні в туалет сходити (вибачте за подробиці, але про них треба знати). І хронічний біль до побіління очей....Ось що значить - поранення на війні, це не просто сухі цифри про санітарні втрати.Це реальність, в котрій доведеться виживати хлопцям і їх родичам. Господи, поможи їм…
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******* зеленський, млять, коли яйця свої з копит дістанеш??!!!!! ((((
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ПУБЛІКУВАТИ ОБОВ'ЯЗКОВО. Навіть не сумнівайся.
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пишут что умер от ран в госпитале еще один боец причем не из сегодняшних https://www.newsroom.kh.ua/news/v-harkovskom-gospitale-umer-ot-ran-23-letniy-boec .
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А зеленожопый торговые знаки патентует и шаурму жрет подальше от зоны разведения
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И в это время "ЗАЗ приступил к серийному производству (крупноузловая сборка) трех российских моделей Lada: Vesta, Xray и Largus, автомобили уже поступили в продажу".

Кросовер Lada XRay украинской сборки в базовой комплектации с 1.6-сильным бензиновым мотором мощностью 106 л.с. и 5-ступенчатой механикой стоит от 285 480 грн. Топовую версию с бензиновым мотором объемом 1.8 литра (122 л.с.) и 5-ступенчатой механикой оценили в 344 тыс. грн.Универсал Lada Largus с 1.6-литровым бензиновым мотором мощностью 87 л.с и 5-ступенчатой механической коробкой передач стоит от 307 440 грн.Седан Lada Vesta с 1.6-литровым бензиновым мотором мощностью 106 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач стоит от 281 820 грн.
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и кого ты удивил , своих то нет ( совсем нет ) , а иномарки буржуинские к нам не идут
кременчук не в счет
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Зеля ничего не контролирует, он просто марионетка, по сути у нас нет президента.
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Я не знаю что делать Зеленскому что бы хоть как то исправить ситуацию.
Все думали что он наберёт хороших людей с народа в свою партию, так сказать людей среднего класса, с хорошим опытом, хорошей репутацией, для которых сказкой бы была должность и зарплата в 100 000 грн.
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tZE inform

@tZEinform

·37 мин

Куда они все попрятались? Ни главного клоуна, ни Главного шпиЕна, ни Шмыгаля с его домом престарелых... Только "вечноживой" Федоров расказывает в фейсе как хорошо будут выборы через "Дію" ....






Где этот хренов Верховный миротворец ? Шестой час идут обстрелы ! Под кроватью с Ермаком?
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Нема шо гнати на глав но командуючого. Ми вибрали його- хтось з наших родичів голосував же ж за нього. Пожинаємо плоди- маємо і війну і ганьбу.
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Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)

10 Марта 16:29 2

0
За десять днів березня 7 загиблих та майже 50 поранених. Дуже дякую, Зеленський

Сьогодні у Піcках йшов бій, штаб ООС намагався замовчати цей факт. І тільки після інформації у ЗМІ було підтвердження. Але цифри втрат були занижено удвічі. Чому? Тому що комік та його посіпаки при владі. Всього лише за півтора тижні березня у нас величезні втрати. Ворог обстрілює санітарні автівки на ділянках так званого "розведення". Він вбиває мирних прямо на вулицях українських селищ. А що робить комік? Він робить фоточки та цинічно заявляє - "на Донбассе постреливают. Иногда погибают". І все це російською. Все - більше ніяких згадок, заяв чи якихось дій, щоб припинити це.
Andriy Tsaplienko:
Сподівання, що атака нового вірусу відверне увагу кремлівських упирів від українського фронту, не справдилися. Довго думав, чи публікувати ці фото. Але, на мій погляд, ситуація на фронті і, особливо, в тилу, вимагає того, щоб суспільство знало: втрати під час "перемир'я" наближаються до рівня 2015 року. Сьогодні в Пісках потужний бій. Російська зброя обстрілювала наших людей. О 09:44 була підбита вантажівка ГАЗ-66. Десятеро наших бійців отримали важкі поранення. Загиблих - двоє. І цілу годину після початку бою, як мені повідомили, українські гармати мовчали у відповідь. Мовчання гармат - це що, нова оборонна доктрина України?
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С миром в глазах Путин вытирает об кого-то ноги. И об нас заодно.
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