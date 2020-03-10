 Атака окупантів під Пісками: журналіст Цаплієнко показав поранення українських воїнів після влучання ПТКР в автомобіль ЗСУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Цаплієнка в фейсбуці.

"Довго думав, чи публікувати ці фото. Але, на мій погляд, ситуація на фронті і, особливо, в тилу, вимагає того, щоб суспільство знало: втрати під час "перемир'я" наближаються до рівня 2015 року", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні внаслідок влучання найманців РФ протитанковою керованою ракетою в автомобіль українських воїнів у районі Пісків (Донецька область) двоє військових загинуло, 11 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.