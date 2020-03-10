 Атака окупантів під Пісками: журналіст Цаплієнко показав поранення українських воїнів після влучання ПТКР в автомобіль ЗСУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Цаплієнка в фейсбуці.
"Довго думав, чи публікувати ці фото. Але, на мій погляд, ситуація на фронті і, особливо, в тилу, вимагає того, щоб суспільство знало: втрати під час "перемир'я" наближаються до рівня 2015 року", - написав він.
Нагадаємо, сьогодні внаслідок влучання найманців РФ протитанковою керованою ракетою в автомобіль українських воїнів у районі Пісків (Донецька область) двоє військових загинуло, 11 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.
Поранення спинного мозку і параліч на все життя, посттравматична енцефалопатія, вибиті очі і щелепи, роздроблені кості і органи тазу, після чого ні помочитися, ні в туалет сходити (вибачте за подробиці, але про них треба знати). І хронічний біль до побіління очей....Ось що значить - поранення на війні, це не просто сухі цифри про санітарні втрати.Це реальність, в котрій доведеться виживати хлопцям і їх родичам. Господи, поможи їм…
Кросовер Lada XRay украинской сборки в базовой комплектации с 1.6-сильным бензиновым мотором мощностью 106 л.с. и 5-ступенчатой механикой стоит от 285 480 грн. Топовую версию с бензиновым мотором объемом 1.8 литра (122 л.с.) и 5-ступенчатой механикой оценили в 344 тыс. грн.Универсал Lada Largus с 1.6-литровым бензиновым мотором мощностью 87 л.с и 5-ступенчатой механической коробкой передач стоит от 307 440 грн.Седан Lada Vesta с 1.6-литровым бензиновым мотором мощностью 106 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач стоит от 281 820 грн.
кременчук не в счет
Все думали что он наберёт хороших людей с народа в свою партию, так сказать людей среднего класса, с хорошим опытом, хорошей репутацией, для которых сказкой бы была должность и зарплата в 100 000 грн.
tZE inform
@tZEinform
·37 мин
Куда они все попрятались? Ни главного клоуна, ни Главного шпиЕна, ни Шмыгаля с его домом престарелых... Только "вечноживой" Федоров расказывает в фейсе как хорошо будут выборы через "Дію" ....
Где этот хренов Верховный миротворец ? Шестой час идут обстрелы ! Под кроватью с Ермаком?
10 Марта 16:29 2
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За десять днів березня 7 загиблих та майже 50 поранених. Дуже дякую, Зеленський
Сьогодні у Піcках йшов бій, штаб ООС намагався замовчати цей факт. І тільки після інформації у ЗМІ було підтвердження. Але цифри втрат були занижено удвічі. Чому? Тому що комік та його посіпаки при владі. Всього лише за півтора тижні березня у нас величезні втрати. Ворог обстрілює санітарні автівки на ділянках так званого "розведення". Він вбиває мирних прямо на вулицях українських селищ. А що робить комік? Він робить фоточки та цинічно заявляє - "на Донбассе постреливают. Иногда погибают". І все це російською. Все - більше ніяких згадок, заяв чи якихось дій, щоб припинити це.
Andriy Tsaplienko:
Сподівання, що атака нового вірусу відверне увагу кремлівських упирів від українського фронту, не справдилися. Довго думав, чи публікувати ці фото. Але, на мій погляд, ситуація на фронті і, особливо, в тилу, вимагає того, щоб суспільство знало: втрати під час "перемир'я" наближаються до рівня 2015 року. Сьогодні в Пісках потужний бій. Російська зброя обстрілювала наших людей. О 09:44 була підбита вантажівка ГАЗ-66. Десятеро наших бійців отримали важкі поранення. Загиблих - двоє. І цілу годину після початку бою, як мені повідомили, українські гармати мовчали у відповідь. Мовчання гармат - це що, нова оборонна доктрина України?