 У Харкові за 24,8 млн грн осучаснили будинок минулого століття. Тепер він схожий на МАФ. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Маяк.

Будівлю в стилі радянського неокласицизму було зведено 1955 року. Його вирішили осучаснити за 24 мільйони 769 тисяч гривень, вартість робіт зазначена на сайті державних закупівель.

Такий вигляд Інститут екологічних проблем мав раніше:





Фото: сайт Маяк

Фасад повністю видозмінили, облицювавши сіро-зеленою плиткою і встановивши пластикові вікна і двері. Тепер про сталінську архітектуру тут не нагадує нічого. Видання вважає, що тепер будівля нагадує МАФ, а "до екологічних проблем додалися естетичні".

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Фото: сайт Маяк

Як пише видання "Хмарочос", роботи виконувала компанія "Фасад-сервіс". Ця ж компанія ремонтувала фасад харківського Держпрому - пам'ятки ранньорадянського конструктивізму.

Фасад Держпрому суттєво постраждав під час реконструкції у 2001 році, коли оригінальне засклення замінили склопакетами. Через це будівлю було виключено зі списку пам’яток ЮНЕСКО. До 90-ліття Держпрому у 2018 року фасад відремонтували заново, чим, власне, і займалася компанія "Фасад-сервіс".