 У Харкові за 24,8 млн грн осучаснили будинок минулого століття. Тепер він схожий на МАФ. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Маяк.
Будівлю в стилі радянського неокласицизму було зведено 1955 року. Його вирішили осучаснити за 24 мільйони 769 тисяч гривень, вартість робіт зазначена на сайті державних закупівель.
Такий вигляд Інститут екологічних проблем мав раніше:
Фасад повністю видозмінили, облицювавши сіро-зеленою плиткою і встановивши пластикові вікна і двері. Тепер про сталінську архітектуру тут не нагадує нічого. Видання вважає, що тепер будівля нагадує МАФ, а "до екологічних проблем додалися естетичні".
Як пише видання "Хмарочос", роботи виконувала компанія "Фасад-сервіс". Ця ж компанія ремонтувала фасад харківського Держпрому - пам'ятки ранньорадянського конструктивізму.
Фасад Держпрому суттєво постраждав під час реконструкції у 2001 році, коли оригінальне засклення замінили склопакетами. Через це будівлю було виключено зі списку пам’яток ЮНЕСКО. До 90-ліття Держпрому у 2018 року фасад відремонтували заново, чим, власне, і займалася компанія "Фасад-сервіс".
на тюрьму или тифозную больницу было похоже...
це, типу, взірець смаку?
впевнений, що це якась срана вата не хоче, щоб забували колоніальне минуле
можете порівняти будинки 55-го та, скажімо, 52-го років
між ними немає різниці
у 55-му сталіна вже не було, а ампір ще був, як, наприклад, Сталінград
Завернули гавно в красивую обертку...В Донецке так перед Евро 2012 хрущебы оборачивали...
мастурбуй, якщо не маєш нормального задоволення
особливо на фоні стрімкого падіння скрєпної економіки
ги))))))))
але це не точно
ги
ну, воно й не дивно: жижа-матушка наіпнулась!