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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:реконструкція (53) ремонт (579) Харків (1678)

 У Харкові за 24,8 млн грн осучаснили будинок минулого століття. Тепер він схожий на МАФ. ФОТОрепортаж

У Харкові на вулиці Бакуліна, 6 відремонтували фасад будівлі Науково-дослідного інституту екологічних проблем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Маяк.

Будівлю в стилі радянського неокласицизму було зведено 1955 року. Його вирішили осучаснити за 24 мільйони 769 тисяч гривень, вартість робіт зазначена на сайті державних закупівель.

Такий вигляд Інститут екологічних проблем мав раніше:

У Харкові за 24,8 млн грн осучаснили будинок минулого століття. Тепер він схожий на МАФ 01
У Харкові за 24,8 млн грн осучаснили будинок минулого століття. Тепер він схожий на МАФ 02
Фото: сайт Маяк

Фасад повністю видозмінили, облицювавши сіро-зеленою плиткою і встановивши пластикові вікна і двері. Тепер про сталінську архітектуру тут не нагадує нічого. Видання вважає, що тепер будівля нагадує МАФ, а "до екологічних проблем додалися естетичні".

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У Харкові за 24,8 млн грн осучаснили будинок минулого століття. Тепер він схожий на МАФ 03
У Харкові за 24,8 млн грн осучаснили будинок минулого століття. Тепер він схожий на МАФ 04
Фото: сайт Маяк

Як пише видання "Хмарочос", роботи виконувала компанія "Фасад-сервіс". Ця ж компанія ремонтувала фасад харківського Держпрому - пам'ятки ранньорадянського конструктивізму.

Фасад Держпрому суттєво постраждав під час реконструкції у 2001 році, коли оригінальне засклення замінили склопакетами. Через це будівлю було виключено зі списку пам’яток ЮНЕСКО. До 90-ліття Держпрому у 2018 року фасад відремонтували заново, чим, власне, і займалася компанія "Фасад-сервіс".

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3180448
 
 
 Топ коментарі
 
Было говно, а стало говном зеленого цвета...
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не жалко это советико....
на тюрьму или тифозную больницу было похоже...
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Было говно, а стало говном зеленого цвета...
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на Лёхе только все и держалось! уберите еще Вову, так вообще конец света приключится. скриньте )
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Скоро за зеленый цвет будут бить окна.. Это они поторопились....
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это да, у примитивных соевых инфузорий только рефлексы, мозга нет ))
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Скажу чесно- радянський неокласицизм мені не подобається. Поміняли сіре оздоблення коробки без якихось видатних архітектурних особливостей на пластикову обгортку.
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не жалко это советико....
на тюрьму или тифозную больницу было похоже...
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комусь подобається сірий безрадісний сталінський ампір?
це, типу, взірець смаку?
впевнений, що це якась срана вата не хоче, щоб забували колоніальне минуле
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Є середньовічні сірі будівлі, проте їх споглядання викликає лише захват, а неокласицизм- депресію.
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В даному випадку - уже хрущовський, бо 1955 рік...
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ні, сталінський
можете порівняти будинки 55-го та, скажімо, 52-го років
між ними немає різниці
у 55-му сталіна вже не було, а ампір ще був, як, наприклад, Сталінград
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Ну назвать шедевром архитектуры то что было трудно...то что стало тем более...
Завернули гавно в красивую обертку...В Донецке так перед Евро 2012 хрущебы оборачивали...
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в европах, меняя старые окна на новые пластиковые со всеми их современными свойствами, изготавливают по форме и стилю, точно такие, какими были старые.
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Моет хернес бюджетик потихоньку... Ну вате харьковской он нравится пусть их "обувает."...
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Было похоже на архитектуру, стало похоже на амбар для зерна. А зачем выставлять - такая реставрация - это позорище, хвалиться нечем.
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ну, чому нічим? а славним сталінським минулим? мілйонами вбитих та закатованих рашевіками українців?
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лаптєноге, хто тобі може заборонити тішити себе імперськими казочками про заможних балалаєчників та убогих українців?
мастурбуй, якщо не маєш нормального задоволення
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нє, я вважаю, що ти макака-ідіот. Жертва аборту ішака.
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люблю, коли кокошників бомбить!
особливо на фоні стрімкого падіння скрєпної економіки
ги))))))))
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ты меньше ширяйся с ишаком на пару, идиот - меньше глюков будешь ловить, кочерыжка
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не сумуй, ватка, колись і скрєпляндія буде придатна до життя
але це не точно
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ну тебе й плющить, Гундяй. Ти вже як грішний жид - сам собе хвалиш і підбадьорюєш.
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поки що очевидно, що плющить тебе, рєпоїд
ги
ну, воно й не дивно: жижа-матушка наіпнулась!
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це все твої фантазії Гундяй. менше ширяйся.
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Ну, если честно что то было не очень. Стало похоже на приватбанк. Вот только одна беда, 24 миллиона грн. налогоплательщиков в жо...у. Это один полностью укомплектованный детский сад. Или не одна спасенная жизнь людей нуждающихся в срочных операциях.
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Сталинський стиль схожий на режим, сірий і однотонний, а коли навколо сіро і убого, бажається веселих кольорів. Це Ушуайя, саме південне місто в світі, поруч Антарктида. У Харкові за 24,8 млн грн осучаснили будинок минулого століття. Тепер він схожий на МАФ - Цензор.НЕТ 3355
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Сталинский стиль был похож на армейский погон - грубый и некрасивый, но с украшениями. А на фасад в Харькове просто распил денег сделали.
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Декоммунизация социалистического ампира.

У Харкові за 24,8 млн грн осучаснили будинок минулого століття. Тепер він схожий на МАФ - Цензор.НЕТ 4713
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У Харкові за 24,8 млн грн осучаснили будинок минулого століття. Тепер він схожий на МАФ - Цензор.НЕТ 1081Як барак не прикрашай, вінлишається бараком. От зразок, досоціалістичного ампіра,
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Відстій повний, можлива переробка за рахунок цих "умельців", хоча скоріш за все об являть себе банкротами, а фасад риганіна повна
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честно, не понятно в чем "шедевральность" здания? осовременили его в стиле Приват-банка - тоже "бездна вкуса".
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По всей стране испоганили уйму архитектурных памятников, а то и просто посносили. Желание что либо улучшить, при бездумном походе, приводит к таким "шедеврам"
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А если еще на кону стоят большие деньги, то фантазии для их "освоения" безграничны. Как и аппетит власть держащих.
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Э-э, шановни, а не было ли это просто покрытие стен теплоизоляцией, для уменьшения расходов на отопление?
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Утеплять сталинку?Деньги просто слямзили и всё.
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Я так понимаю поставили новые окна и обклеили пластиком, а внутри как было так все и осталось.
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Здание конечно и так не очень было, но блин залепить его уродливыми пластиковыми панелями - еще хуже. На советских угрюмых здание отлично смотрятся муралы, на контрасте так сказать. Могли просто его почистить и отдать художнику разрисовать, в 100 раз было бы и красивей и оригинальней.
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на отделение приватбанка стало похоже
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