 СБУ ще 24 лютого рекомендувала органам влади обмежити проведення масових заходів через коронавірус. ДОКУМЕНТ

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала глава Коцюбинської сільради Ольга Матюшина, передає Цензор.НЕТ.

Матюшина опублікувала звернення СБУ до Кабінету міністрів від 24 лютого 2020 року з рекомендаціями щодо мінімізації ризиків поширення коронавірусу в Україні.

"З метою мінімізації ризиків поширення вірусу, пропонується враховувати в процесі реалізації своїх повноважень доцільність тимчасового обмеження проведення масових заходів в Україні", - йдеться в рекомендаціях СБУ.

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