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 Політика України
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Все про:Кабмін (3887) СБУ (5372) COVID-19 (607)

 СБУ ще 24 лютого рекомендувала органам влади обмежити проведення масових заходів через коронавірус. ДОКУМЕНТ

Служба безпеки України рекомендує обмежити проведення масових заходів у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала глава Коцюбинської сільради Ольга Матюшина, передає Цензор.НЕТ.

Матюшина опублікувала звернення СБУ до Кабінету міністрів від 24 лютого 2020 року з рекомендаціями щодо мінімізації ризиків поширення коронавірусу в Україні.

"З метою мінімізації ризиків поширення вірусу, пропонується враховувати в процесі реалізації своїх повноважень доцільність тимчасового обмеження проведення масових заходів в Україні", - йдеться в рекомендаціях СБУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні немає підстав для введення обмежень на проведення масових заходів, - МОЗ

СБУ ще 24 лютого рекомендувала органам влади обмежити проведення масових заходів через коронавірус 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3180438
 
 
 Топ коментарі
 
значит в СБУ уже знают о наличии вируса в Украине
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Балдею от официальных документов - грамотно написаны почти всегда.
Не то что руснявые - то присутствует недобуква "ё", то ёе нету)
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Чем у нас только СБУ не занимается!!!!
И орехами ... и вирусами.....
Может пора др министерства закрывать?
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значит в СБУ уже знают о наличии вируса в Украине
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Krychek

Иран и Россия - братья навек!
7 человек в иранской провинции Альборз умерли после употребления метилового спирта, который они по ошибке употребляли как лекарство от заболеваний, вызванных коронавирусом.
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там не совсем по ошибке. какие-то кАзлы пустили слух, что метанол помогает...
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И это была правильная рекомендация. Несмотря на... СБУ еще 24 февраля рекомендовала органам власти ограничить проведение массовых мероприятий из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 7062
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Но гундяевский патриархат решил вьітереть ноги об эти рекомендации и провел массовьіе шабаши по городам Украиньі в прошльіе вьіходньіе.
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Не только гундяевский патриархат решил вьітереть ноги об эти рекомендации. СБУ ще 24 лютого рекомендувала органам влади обмежити проведення масових заходів через коронавірус - Цензор.НЕТ 3620
Митрополит ПЦУ Димитрий Рудюк написал у себя в фейбуке, что отменять или как-либо ограничивать таинство причастия нельзя даже на фоне эпидемии коронавируса. Вся очередь на причастие должна облизывает одну ложку (точнее, лжицу). А тот, кто не захочет причащаться, - *********** и вообще не верит в Христа. А те, кто ставит гигиену превыше веры, "падшие христиане".

Особенно рекомендуются ответы попа в комментариях .....
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Один поп не так показателен.
Подождем заявлений Епифания.
А вот единоверцьі Баканова уже продемонстрували свою пещерность, повторюсь, массовьіми, абсолютно не обязательньіми, мероприятиями.
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Балдею от официальных документов - грамотно написаны почти всегда.
Не то что руснявые - то присутствует недобуква "ё", то ёе нету)
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Бутусов пытается разбудить Зе-чмо и его правительство..... СБУ еще 24 февраля рекомендовала органам власти ограничить проведение массовых мероприятий из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 7743

Юрий Бутусов
26 хв ·

Управление страной вообще есть? Мировая экономика циклична, кризисы в ней - нормальный процесс, но они требуют адекватных решений. Нужна публичная и четкая артикуляция государством своих действий.
Сегодня во всем мире финансовый кризис, резко упала стоимость нефти, падение экономики Китая из-за коронавируса, глобальная экономика замедляется, а значит будет падение доходов от экспорта, падение доходов бюджета из-за сокращения китайского и турецкого импорта, крупные инвестфонды выводят деньги из стран третьего мира и вкладывают в ценные бумаги США и ЕС.

Необходимо совещание с участием президента, премьера, главы Нацбанка, надо рассказать стране об антикризисных мерах, о видении будущего. об экстренных экономических стимулах, чтобы привлечь капитал и не допустить вывода из-за паники. Надо быстро действовать.
Сегодня Нацбанк потратил 150 миллионов долларов на удержание курса гривны, который странно удерживать в таких условиях на том же уровне. Надеюсь, это просто чья-то некомпетентность и нерешительность, а не коррупционное решение, ну например, чтобы спекулянты, которые вложились в украинские ОВГЗ смогли продать их по выгодному курсу и спасти свои деньги за счет украинских налогоплательщиков.
Нужна публичность, тихо отсидеться пока в мире бушует кризис, а на фронте война у президента и правительства не удастся.
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На 15.30 потратили 250 млн долларов. И это еще не конец...
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А ранее он приложил максимум усилий что бы Пороха на его сайте нещадно поливали грязью и очень поспособствовал приходу к власти ждзеуе...ща. Так какие у бутусова могут быть претензии к новой власти?
Бачили очі що купували, їжте хоч повилазьте.
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Чем у нас только СБУ не занимается!!!!
И орехами ... и вирусами.....
Может пора др министерства закрывать?
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Думаю, Арсен Борисыч на это и рассчитывает.
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Vladimir Zavgorodny
В истории с коронавирусом меня, на самом деле, беспокоит совсем не Италия с её over 9000 случаев. И даже не Иран.

Меня беспокоят Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, где всё спокойно, нет никакого коронавируса, это маркетинговый ход.
Ну и Бирма (0 случаев), Бангладеш (3 случая), Камбоджа (2 случая), Лаос (0 случаев) немножко напрягают, конечно.

Навроде Северной Кореи, которая рядом с Южной (7513 случаев), да только буржуазный загнивающий капиталистический вирус бессилен против прогрессивной государственной идеологии чучхе.
Меня в этом всём беспокоит, чтобы Украина (1 случай, и одна кретинесса в карантине) по итогу оказалась, как это ни парадоксально, в компании Италии (9172 случая, которые лечат), а не в компании Северной Кореи (где никто не болеет, потому что лучшее лекарство - лук, сало и чеснок).
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Еще более все спокойно в Турции, где находится только по официальным данным в местах массового расселения беженцев около 3 млн 600 тыс человек. И - ни одного заболевшего коронавирусом!
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Сбу проводит карантин, мвд обследует больных. Давайте закроем моз, а пожарных научим плясать на корпаративах.
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Раз массовые собрания, особенно на фоне нового Кабмина, заразны, то новый Майдана будет немногочисленный, но быстрый, хорошо вооруженный, с шестилетним боевым опытом. Так что мантры о страшном вирусе бакановскому СБУ не помогут)
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СБУ еще 24 февраля рекомендовала органам власти ограничить проведение массовых мероприятий/А после принятия закона о передаче украинской земли по требованию Коломойского в распоряжение еврейскому и российскому капиталу запретит проведение массовых мероприятий.
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В Україні свій короновірус
Слуг брехливий і продажний Бігус.
Ще Ахметов, Рабінович, Беня,
Від яких зігнулась бідна неня.
Медведчук і Шуфрич, як ті оси,
І у владних кабінетах малороси.
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