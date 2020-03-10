 СБУ ще 24 лютого рекомендувала органам влади обмежити проведення масових заходів через коронавірус. ДОКУМЕНТ

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала глава Коцюбинської сільради Ольга Матюшина, передає Цензор.НЕТ.
Матюшина опублікувала звернення СБУ до Кабінету міністрів від 24 лютого 2020 року з рекомендаціями щодо мінімізації ризиків поширення коронавірусу в Україні.
"З метою мінімізації ризиків поширення вірусу, пропонується враховувати в процесі реалізації своїх повноважень доцільність тимчасового обмеження проведення масових заходів в Україні", - йдеться в рекомендаціях СБУ.
Krychek
Иран и Россия - братья навек!
7 человек в иранской провинции Альборз умерли после употребления метилового спирта, который они по ошибке употребляли как лекарство от заболеваний, вызванных коронавирусом.
Митрополит ПЦУ Димитрий Рудюк написал у себя в фейбуке, что отменять или как-либо ограничивать таинство причастия нельзя даже на фоне эпидемии коронавируса. Вся очередь на причастие должна облизывает одну ложку (точнее, лжицу). А тот, кто не захочет причащаться, - *********** и вообще не верит в Христа. А те, кто ставит гигиену превыше веры, "падшие христиане".
Особенно рекомендуются ответы попа в комментариях .....
Подождем заявлений Епифания.
А вот единоверцьі Баканова уже продемонстрували свою пещерность, повторюсь, массовьіми, абсолютно не обязательньіми, мероприятиями.
Не то что руснявые - то присутствует недобуква "ё", то ёе нету)
Юрий Бутусов
26 хв ·
Управление страной вообще есть? Мировая экономика циклична, кризисы в ней - нормальный процесс, но они требуют адекватных решений. Нужна публичная и четкая артикуляция государством своих действий.
Сегодня во всем мире финансовый кризис, резко упала стоимость нефти, падение экономики Китая из-за коронавируса, глобальная экономика замедляется, а значит будет падение доходов от экспорта, падение доходов бюджета из-за сокращения китайского и турецкого импорта, крупные инвестфонды выводят деньги из стран третьего мира и вкладывают в ценные бумаги США и ЕС.
Необходимо совещание с участием президента, премьера, главы Нацбанка, надо рассказать стране об антикризисных мерах, о видении будущего. об экстренных экономических стимулах, чтобы привлечь капитал и не допустить вывода из-за паники. Надо быстро действовать.
Сегодня Нацбанк потратил 150 миллионов долларов на удержание курса гривны, который странно удерживать в таких условиях на том же уровне. Надеюсь, это просто чья-то некомпетентность и нерешительность, а не коррупционное решение, ну например, чтобы спекулянты, которые вложились в украинские ОВГЗ смогли продать их по выгодному курсу и спасти свои деньги за счет украинских налогоплательщиков.
Нужна публичность, тихо отсидеться пока в мире бушует кризис, а на фронте война у президента и правительства не удастся.
Бачили очі що купували, їжте хоч повилазьте.
И орехами ... и вирусами.....
Может пора др министерства закрывать?
В истории с коронавирусом меня, на самом деле, беспокоит совсем не Италия с её over 9000 случаев. И даже не Иран.
Меня беспокоят Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, где всё спокойно, нет никакого коронавируса, это маркетинговый ход.
Ну и Бирма (0 случаев), Бангладеш (3 случая), Камбоджа (2 случая), Лаос (0 случаев) немножко напрягают, конечно.
Навроде Северной Кореи, которая рядом с Южной (7513 случаев), да только буржуазный загнивающий капиталистический вирус бессилен против прогрессивной государственной идеологии чучхе.
Меня в этом всём беспокоит, чтобы Украина (1 случай, и одна кретинесса в карантине) по итогу оказалась, как это ни парадоксально, в компании Италии (9172 случая, которые лечат), а не в компании Северной Кореи (где никто не болеет, потому что лучшее лекарство - лук, сало и чеснок).
Слуг брехливий і продажний Бігус.
Ще Ахметов, Рабінович, Беня,
Від яких зігнулась бідна неня.
Медведчук і Шуфрич, як ті оси,
І у владних кабінетах малороси.