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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:діти (1849) Нацполіція (9150) Херсон (304)

 Роздягли й обливали холодною водою: поліція на Херсонщині врятувала від неадекватних матері та бабусі 6-річну дівчинку. ФОТОрепортаж

У Херсоні працівники поліцейської мобільної групи з реагування на факти домашнього насильства ГУНП врятували від неадекватних родичів 6-річну дівчинку. Вранці мати з бабусею вивели дитину в самій лише спідній білизні на вулицю і почали обливати холодною водою за температури повітря +4.

Про це із посиланням на відділ комунікації поліції Херсонської області передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що про це повідомили сусіди, коли почули крики дитини, яку облили холодною водою. Прибувши на місце, поліцейські побачили дівчинку майже без одягу, замерзлу і брудну, яка не могла говорити від холоду. Дитину одягнули і заспокоїли. При цьому мати з бабусею поводилися неадекватно і кидалися на присуиніх. Поліцейські повідомили про подію службу у справах дітей та викликали на місце лікарів.

Поліцейські і соцпрацівники оглянули будинок сім'ї, де не було нормальних умов для проживання дитини. Приміщення не опалювалося, світла не було, усі стіни були в цвілі, у кімнатах стояв сморід, продуктів харчування теж не було.

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Поспілкувавшись із 36-річною матір’ю і 64-річною бабусею, лікарі виявили в них ознаки психічного розладу і госпіталізували. З огляду на загрозу життю і здоров’ю дитини, поліцейські разом з працівниками служби у справах дітей склали акти про вилучення дівчинки з родини та помістили її в притулок.

Після проведення всіх необхідних обстежень та перевірок вирішуватиметься питання подальшої долі дівчинки, а також можливості її матері та бабусі виховувати дитину.

Роздягли й обливали холодною водою: поліція на Херсонщині врятувала від неадекватних матері та бабусі 6-річну дівчинку 01
Роздягли й обливали холодною водою: поліція на Херсонщині врятувала від неадекватних матері та бабусі 6-річну дівчинку 02
Роздягли й обливали холодною водою: поліція на Херсонщині врятувала від неадекватних матері та бабусі 6-річну дівчинку 03
Роздягли й обливали холодною водою: поліція на Херсонщині врятувала від неадекватних матері та бабусі 6-річну дівчинку 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3180403
 
 
 Топ коментарі
 
Думаю, что эта девочка с рождения жила со своими психбольными родственниками в ужасных условиях. Но почему -то никто этого не замечал - ни соседи, ни власть, ни школа, ни медицина. Ну хорошо, хоть сейчас заметили.
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Бедная девочка, когда такое делают с тобой близки,е найти защиту и поддержку становится практически невозможно. Слава богу есть люди среди людей, которые не остались равнодушны к страданию ребенка.
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по методу порфирия иванова
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Ребенка одели и успокоили. Мать с бабушкой вели себя неадекватно, бросались на соседей и несли бред. Источник: https://censor.net.ua/p3180403\\\\\\\\\\\\

Вот это уровень. Ну просто зашкаливает интеллигентность.
Еще бы сказали: они не по мазе фазили и батоны крошили.)
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Думаю, что эта девочка с рождения жила со своими психбольными родственниками в ужасных условиях. Но почему -то никто этого не замечал - ни соседи, ни власть, ни школа, ни медицина. Ну хорошо, хоть сейчас заметили.
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Видно, что семья не очень обеспеченная. Это да. Но это не их проблемы, а общая тенденция государства. А в чём признаки "психболезни" родственников? Обливание водой - это комплекс мероприятий по закаливанию. И это нормально и полезно для организма любого человека, особенно ребёнка.
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При чем тут не очень обеспеченная к издевательствам над ребенком? Вы нормальный? Вам пишут что они психически больные и ведут себя неадекватно, а вы рассуждаете о пользе закаливания. Сами закаливайте своих детей таким образом, а других не вводите в заблуждение.Тролль чертовый.
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Я Вас не спрашивал о Вашей нормальности и не определял её, не смотря на то, что Ваше высказывание тупо и ограничено в моём понимании. Кто мне пишет, что родители психически больные? Вы? Полиция? Полиция напишет всё что угодно, лишь бы выполнить план. Психически больной человек - это диагноз, который устанавливается медицинским работником на основании проведённого исследования в соответствующем учреждении. Но вам же не до этого. Нужно всех измазать фекалиями, назвать тролями. Троль, кстати, пишется с одной "л". И не "чёртовый", а "чёртов". Ну, это так, может пригодится в беседах с нормальными людьми.
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У Беркута насмотрелись. Беркут их кумиры...
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Шесть лет признаков психического растройства не было, и тут на тебе.... Тянет на очередное звание или, как минимум, на премию...
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Бедная девочка, когда такое делают с тобой близки,е найти защиту и поддержку становится практически невозможно. Слава богу есть люди среди людей, которые не остались равнодушны к страданию ребенка.
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У дівчинки рано чи пізно психічні розлади теж випливуть...
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не обязательно. наша психика не так плохо сконструирована.
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ага, нема здорових - йє необслєдовані. Псіхи повсюду, а в дурдомі ті, хто попався
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но латентные психи, при умелом их дирежировании заводят массы. прошлые телесеансы массовых психозов, как пример.
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Дурной и неадекватеной бабке дали когда-то право плодится, она и родила дочку идиотку! Вопрос о НЕДЕЕОСПОСБНОСТИ /ограничению их прав/ и институте ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА - это краеугольный вопрос 90% всех бед человечества!
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Ребята, эти новости - для проведения темы "закона о домашнем насилии".
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100% согласен. Нужен ещё один орган, куда можно будет устраивать своих родственников и друзей. Домашнее насилие их интересует меньше всего, а вот картинка - это да..., нужно показать обществу, что без них наступит апокалипсис и родители просто будут издеваться над своими детьми.
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У нас ведь за детей беспокоятся не родители, а полиция. Она и мать, и отец. Она поможет определить ребёнка в нужное учреждение, подскажет нужный вектор развития...
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