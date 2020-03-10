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 Контррозвідка СБУ припинила вивезення в РФ комплектуючих до радіолокаційних станцій. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла в Чернігівській області незаконному переправленню до Росії комплектуючих до військових радіолокаційних станцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Товари подвійного використання, що підлягають державному експортному контролю, вилучено на міжнародному пункті пропуску "Сеньківка". За попередньою інформацією, виявлені предмети є комплектуючими, які призначені для використання у військовій радіолокаційній техніці.

Контррозвідка СБУ припинила вивезення в РФ комплектуючих до радіолокаційних станцій 01
Контррозвідка СБУ припинила вивезення в РФ комплектуючих до радіолокаційних станцій 02

За цим фактом слідчими СБУ розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Операція проводилась спільно з прикордонниками.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3180394
 
   
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А кто руководит СБУ в таких операциях? Баканов же не в счет?
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Залишилось знайти ті самі разукомплектовані РЛС які 100% по папірцях проходитимуть як працюючі
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магнетроны которые в кацапии и производятся.....
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а пропукінська бидлота щиро вірить що фєдєрастія "дєлаіт і можит фсьо" Контррозвідка СБУ припинила вивезення в РФ комплектуючих до радіолокаційних станцій - Цензор.НЕТ 9260
для довідки ВВП США 20.4трлн $ USA і ВВП штата Каліфорнія 3трлн а ввп фєдєрастії 1.7трлн що складає 8.4% від США... та 75% від лише ОДНОГО штату США..
чи не "канкурєнти" Контррозвідка СБУ припинила вивезення в РФ комплектуючих до радіолокаційних станцій - Цензор.НЕТ 9260
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