 Дві схованки з протитанковими і мінометними мінами виявлено на Луганщині, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зі схованки, облаштованої поблизу лінії розмежування на околицях селища Трьохізбенка, правоохоронці вилучили одинадцять протитанкових мін ТМ-62 загальною вагою 83 кг тротилу, понад тридцять снарядів АС-30 та гранатомет ПГ-7.

Інше місце протиправного зберігання зброї та боєприпасів співробітники СБУ виявили в Лисичанську. Засоби ураження зберігалися в приватному гаражі, який, за оперативною інформацією, належав колишньому учаснику незаконних збройних формувань так званої "ЛНР".

Зі схованки правоохоронці вилучили чотири мінометні міни, дві тротилові шашки загальною вагою 400 грамів, шість гранат Ф-1 та набої калібру 7,62 мм.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

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