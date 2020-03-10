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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Київ (7392) люстрація (201) прокурор (422) Юлдашев Сергій (1)

 Люстрований у 2015 році прокурор Києва Юлдашев приступив до роботи, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Сергій Юлдашев, який наказом Генерального прокурора поновлений на посаді прокурора міста Києва відповідно рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 25.02.2020 р., приступив до виконання службових обов'язків.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва, передає Цензор.НЕТ.

"У вівторок, 10 березня 2020 року, Сергій Юлдашев провів першу нараду з колективом столичної прокуратури, привітав з успішним завершенням двох етапів атестації та закликав до спільної та ефективної праці", - йдеться в повідомленні.

"Впевнений, що ми завжди знайдемо порозуміння", - зазначив прокурор.

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Люстрований у 2015 році прокурор Києва Юлдашев приступив до роботи, - прокуратура 01
Люстрований у 2015 році прокурор Києва Юлдашев приступив до роботи, - прокуратура 02

У 2015 Генеральна прокуратура звільнила прокурора Києва Сергія Юлдашева в порядку виконання закону "Про очищення влади" (про люстрацію).

Як відомо, Юлдашев працював одним з керівників прокуратури Луганської області за часів Януковича. У березні 2015 року Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти Юлдашева за звинуваченням у хабарництві. Юлдашев тоді назвав кримінальне провадження проти нього особистою помстою заступника генпрокурора Баганця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3180388
 
 
 Топ коментарі
 
Жалко Гитлер застрелился. Мог бы сейчас через суд реабилитироваться и вернуть свою должность
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Это решение ЕСПЧ. Их (люстрированных) скоро всех вернут на работу с компенсациями морального ущерба и не полученной ЗП.
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Блин, надо было сначала ЕСПЧ люстрировать
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Причём тут я? На Цензоре была новость. ЕСПЧ признал люстрацию незаконной. И на других сайтах.
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Навіщо ти брешеш? Рішення ЄСПЛ виплатити кожному по 5000 євро.Про поновлення на посаді рішення не було.
https://censor.net.ua/news/3154340/uvolnenie_ukrainskih_gosslujaschih_na_osnovanii_zakona_o_lyustratsii_privelo_k_narusheniyu_ih_prav_espch
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Ты не понимаешь? По мнению ЕСПЧ решение об увольнении было незаконным.
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Ось тобі рішення ЄСПЛ: ЕСПЧ постановил, что Украина должна выплатить каждому заявителю 5000 евро в возмещение морального вреда. Суд также приговорил 1500 евро первому заявителю и по 300 евро второму и пятому заявителям на каждого на возмещение судебных расходов. Источник: https://censor.net.ua/n3154340
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Врете.

По этому делу ЕСПЧ единогласно установил: нарушение статьи 6 § 1 (право на справедливый суд) Европейской конвенции по правам человека в связи со слишком длительным рассмотрением дел трех первых заявителей на национальном уровне, и нарушение статьи 8 (право на уважение частной жизни) Конвенции по всем пяти заявителям.Источник: https://censor.net.ua/n3154340
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Ты тоже не понимаешь. ЕСПЧ принял решение о незаконности увольнения. Если ты их не восстановишь местным судом, они снова подадут в ЕСПЧ. И это будет гораздо хуже.
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Дай посилання на це: ЕСПЧ принял решение о незаконности увольнения.
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Ты сейчас будешь играть словами. Оба мы понимаем, что на разных сайтах новости подаются по разному. Про одни сайты ты будешь говорить, что они предатели. Про другие сайты скажешь, что там нет именно такой фразы.

Давай просто подождём и посмотрим на будущее. Я ставлю на то что всех их восстановят.
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А хіба я про це сперечаюся? Просто не треба в черговому косяку зебідьної влади звинувачувати ЄСПЛ.
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ЕСПЧ может принять решение о денежной компенсации, если нарушены права человека. Восстановить на работе может только местный суд

http://reyestr.court.gov.ua/Review/87795350?fbclid=IwAR1P9O_VtcM1tT8H5rAfF7J2H3ryHHHu1U6vYy9OqqoMpRnHkanoXU1jS4M
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А походження статків цього вилупка вже ні кого не бентежать?
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какие все зайки в костюмчиках насрать ему на голову..
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Молодцы, к пердецу возвращаемся. Когда уже майдановцев сажать будем?
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Жалко Гитлер застрелился. Мог бы сейчас через суд реабилитироваться и вернуть свою должность
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Вы намекаете, что мёртвые не кусаются? В 2014-м надо было думать...
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Генпрокуратура открыла уголовное дело против Юлдашева по обвинению во взяточничестве. /Юлдашев восстановлен в должности решением суда/"Еженедельное лишение мантий недостойных судей": Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса.-Соврал шибздик.
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Зе, из тебя уже судьи сделали лоха. А то "Я не лох, я не лох!".
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скоро бубочка мымориал антимайдану торжественно откроет...
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