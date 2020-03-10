 Люстрований у 2015 році прокурор Києва Юлдашев приступив до роботи, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва, передає Цензор.НЕТ.
"У вівторок, 10 березня 2020 року, Сергій Юлдашев провів першу нараду з колективом столичної прокуратури, привітав з успішним завершенням двох етапів атестації та закликав до спільної та ефективної праці", - йдеться в повідомленні.
"Впевнений, що ми завжди знайдемо порозуміння", - зазначив прокурор.
У 2015 Генеральна прокуратура звільнила прокурора Києва Сергія Юлдашева в порядку виконання закону "Про очищення влади" (про люстрацію).
Як відомо, Юлдашев працював одним з керівників прокуратури Луганської області за часів Януковича. У березні 2015 року Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти Юлдашева за звинуваченням у хабарництві. Юлдашев тоді назвав кримінальне провадження проти нього особистою помстою заступника генпрокурора Баганця.
https://censor.net.ua/news/3178621/lyustrirovannyyi_prokuror_kieva_yuldashev_vosstanovlen_v_doljnosti_s_vyplatoyi_kompensatsii
https://censor.net.ua/news/3154340/uvolnenie_ukrainskih_gosslujaschih_na_osnovanii_zakona_o_lyustratsii_privelo_k_narusheniyu_ih_prav_espch
По этому делу ЕСПЧ единогласно установил: нарушение статьи 6 § 1 (право на справедливый суд) Европейской конвенции по правам человека в связи со слишком длительным рассмотрением дел трех первых заявителей на национальном уровне, и нарушение статьи 8 (право на уважение частной жизни) Конвенции по всем пяти заявителям.Источник: https://censor.net.ua/n3154340
Давай просто подождём и посмотрим на будущее. Я ставлю на то что всех их восстановят.
http://reyestr.court.gov.ua/Review/87795350?fbclid=IwAR1P9O_VtcM1tT8H5rAfF7J2H3ryHHHu1U6vYy9OqqoMpRnHkanoXU1jS4M