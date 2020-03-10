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 Суспільство, Здоров'я
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 Самоізоляція і дзвінок лікарю: МОЗ дав рекомендації громадянам, які повернулися з країн із випадками COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я розробило рекомендації, які допоможуть знизити ризик можливого зараження оточуючих вірусом COVID-19 тими, хто повернувся з країн зі спалахом цієї хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Зокрема, в опублікованій інфографіці йдеться, що якщо протягом останніх 14 днів ви повернулися з країни зі спалахом коронавірусу або спілкувалися з інфікованим, потрібно повідомити про це свого сімейного лікаря. У разі підозри на наявність хвороби, буде викликана бригада медичної допомоги для здачі необхідних аналізів.

У кожній області існує гаряча лінія, на яку можна звернутися з будь-якими питаннями щодо COVID-19. Дзвонити потрібно на номер 1545.

Самоізоляція і дзвінок лікарю: МОЗ дав рекомендації громадянам, які повернулися з країн із випадками COVID-19 01

За останніми даними сервісу для відстеження поширення коронавірусу при Університеті Джона Хопкінса, жертвами коронавірусу в світі стали 4026 людей. З них 3024 смерті зафіксовані в Китаї, 463 - в Італії, 237 - в Ірані, 54 - в Південній Кореї, 30 - в Іспанії, 30 - у Франції.

Більш детальну інформацію про ситуацію з корона вірусом у світі читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС радить українцям тимчасово відмовитися від поїздок до Італії

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3180369
 
 
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Мда это вам не Израиль, там без разговоров всех прилетающих в карантин на 2 недели. За уклонение от карантина уголовная ответственность.
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Давайте каждый день список стран со вспышками коронавируса!
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Угу, у нас так: Если я заболел, то пусть и другие тоже выкусят, я шо, лох? кхи-кхи(бежит в торговый центр)
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"Самоізоляція і дзвінок лікарю" - це як, замуровувати себе як монахи? І навіщо дзвонити лікаря, може краще до крематорію?
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tZE inform

@tZEinform

·32 мин

Вот так бывает в стране где нет президента и правительства. Черновицкая область в лице ОГА и Обласной Рады - ЗАПРОСИЛО ПОМОЩИ у Всемирной организации здравоохранения по вопросу эпидемии ! Вова уверенно превращается в маленькое "никто и звать его никак..."
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