 Члену "Єдиної Росії" з медаллю "За повернення Криму" заборонили в'їзд в Україну на три роки, - Держприкордонслужба. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Іноземець, громадянин Росії, прилетів учора рейсом з Мінська в аеропорт "Жуляни". Під час заходів прикордонного контролю росіянин 1965 року народження заявив, що прибув з приватною метою, а також має провести переговори щодо видобування граніту. Крім того, він повідомив, що є гендиректором одного з ливарно-механічних заводів в РФ", - йдеться в повідомленні.

У ході додаткової перевірки прикордонники встановили, що ця особа є членом політичної партії "Единая Россия", представником громадської ради при МУ МВС РФ в м. Ногінськ, має відзнаки від Президента і Держдуми РФ, Московської обласної думи, МЗС та силових структур, зокрема медаль "За возвращение Крыма".

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За результатами прикордонного контролю охоронці кордону відмовили іноземцю у пропуску через кордон та заборонили в’їзд в Україну терміном на 3 роки в інтересах національної безпеки України. Про цю особу також було поінформовано підрозділи СБУ.

Того ж дня росіянина повернули зворотнім рейсом до Мінська.