 Члену "Єдиної Росії" з медаллю "За повернення Криму" заборонили в'їзд в Україну на три роки, - Держприкордонслужба. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"Іноземець, громадянин Росії, прилетів учора рейсом з Мінська в аеропорт "Жуляни". Під час заходів прикордонного контролю росіянин 1965 року народження заявив, що прибув з приватною метою, а також має провести переговори щодо видобування граніту. Крім того, він повідомив, що є гендиректором одного з ливарно-механічних заводів в РФ", - йдеться в повідомленні.
У ході додаткової перевірки прикордонники встановили, що ця особа є членом політичної партії "Единая Россия", представником громадської ради при МУ МВС РФ в м. Ногінськ, має відзнаки від Президента і Держдуми РФ, Московської обласної думи, МЗС та силових структур, зокрема медаль "За возвращение Крыма".
За результатами прикордонного контролю охоронці кордону відмовили іноземцю у пропуску через кордон та заборонили в’їзд в Україну терміном на 3 роки в інтересах національної безпеки України. Про цю особу також було поінформовано підрозділи СБУ.
Того ж дня росіянина повернули зворотнім рейсом до Мінська.
за запитами роіськи наших комбатів інтерпол затримує, а ми ворогів відпускаємо.
За медаль від окупантів, саме за окупацію своєї країни, лише на 3 роки заборонити в'їзд...
Ну не чмошики?
От подадуть наші керманичі на чолі з Бубачкай водичку в Крим - не тільки медальки від фуйла отримають.
Гугл транслейт: в Україні ->>> na Ukrainie. На Україні...
Поляки також не вважають Україну за державу, а лише за ділянку землі.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!! (прошу РЕПОСТ для 73% ЗЕбілів)
Пляяяя, вот он, военный преступник. Сомнеия? Задержите, как кацапы Гриба, и пускай живет в кутузке до завершеия следствия. Всё равно зебня обменяет на таксюка или лугандонского малюту скуратова...
Приехал повторно - посадили на 15 лет.
Его бы наоборот пригласили в РФ ласково улыбаясь, а там моментально 25 лет и на Колыму!
Пока мы будем такими мягкотелыми, нас будут рвать на куски, о чём и говорит наша история!
На таких людей должны охотиться спецслужбы Украины и захватыватьих даже на территориях других стран!