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 Члену "Єдиної Росії" з медаллю "За повернення Криму" заборонили в'їзд в Україну на три роки, - Держприкордонслужба. ФОТО

Члену "Єдиної Росії" з медаллю "За повернення Криму" прикордонники відмовили у в'їзді і заборонили відвідувати Україну терміном на 3 роки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Іноземець, громадянин Росії, прилетів учора рейсом з Мінська в аеропорт "Жуляни". Під час заходів прикордонного контролю росіянин 1965 року народження заявив, що прибув з приватною метою, а також має провести переговори щодо видобування граніту. Крім того, він повідомив, що є гендиректором одного з ливарно-механічних заводів в РФ", - йдеться в повідомленні.

У ході додаткової перевірки прикордонники встановили, що ця особа є членом політичної партії "Единая Россия", представником громадської ради при МУ МВС РФ в м. Ногінськ, має відзнаки від Президента і Держдуми РФ, Московської обласної думи, МЗС та силових структур, зокрема медаль "За возвращение Крыма".

Також дивіться: Співакові і флейтисту з РФ заборонено в'їзд в Україну на 3 роки через відвідування окупованих Криму і Донбасу, - Держприкордонслужба. ФОТО

За результатами прикордонного контролю охоронці кордону відмовили іноземцю у пропуску через кордон та заборонили в’їзд в Україну терміном на 3 роки в інтересах національної безпеки України. Про цю особу також було поінформовано підрозділи СБУ.

Того ж дня росіянина повернули зворотнім рейсом до Мінська.

Члену Єдиної Росії з медаллю За повернення Криму заборонили вїзд в Україну на три роки, - Держприкордонслужба 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3180341
 
   
 Топ коментарі
 
так він прилетів - чому його не схопили на обмін полоненими ?
за запитами роіськи наших комбатів інтерпол затримує, а ми ворогів відпускаємо.
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Можна было арестовать и на обменный фонд. Зачем упускать такую возможность когда рашистские диверсанты сами в руки идут
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Прибить медаль к голове гвоздем 100 мм и впустить.
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так він прилетів - чому його не схопили на обмін полоненими ?
за запитами роіськи наших комбатів інтерпол затримує, а ми ворогів відпускаємо.
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Україна - країна для українофобів!
За медаль від окупантів, саме за окупацію своєї країни, лише на 3 роки заборонити в'їзд...
Ну не чмошики?
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Цього "медаліста" треба було закопати на адмінкордоні Криму навічно.
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Ой, ой...
От подадуть наші керманичі на чолі з Бубачкай водичку в Крим - не тільки медальки від фуйла отримають.
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Прибить медаль к голове гвоздем 100 мм и впустить.
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Эх небрежно наши пограничники относятся к потенциальному обменному фонду
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Можна было арестовать и на обменный фонд. Зачем упускать такую возможность когда рашистские диверсанты сами в руки идут
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Пока таких Ху..в сажать не будем дела не будет. Есть же статья за посягательство на территориальную целостность медаль к делу и на 10 лет львовских лагерей.
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Поляки такі затяті евродрузі)))
Гугл транслейт: в Україні ->>> na Ukrainie. На Україні...
Поляки також не вважають Україну за державу, а лише за ділянку землі.
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Тому що поляки та москалі погані, чи з нашою Державою щось не так?
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вони І про Угорщину так само кажуть.. na Węgrzech і про Литву na Litwie
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Так, між іншим, москалі саме в поляків і вчилися так говорити: на Україну. поляки в Москві ж на троні таки побували. Недовго правда.
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а что станет через три года ? медальку сдаст и покается ?
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Дебилы. Давно нужно было приравнять наличие этой медальки как к доказанному факту преступления и давать уголовный срок.
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При Порошенко вся эта мразота сидела на жопе ровно,а при Бубочке как к себе домой. Дегенераты-вы сделали это вместе
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Росія знищує українську ідентичність в Криму - правозахисниця....украинская идентичность знищуєця и на юго востоке Украины, Московия не жалеет денег на бывшую колонию Украину,в надежде вернуть ей в московское стойло. Члену "Єдиної Росії" з медаллю "За повернення Криму" заборонили в'їзд в Україну на три роки, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3822
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А государство Украина продолжает финансировать русскоязычные учебные заведения с бюджета страны,а эти деньги могли бы перенаправить на Украинскую армию.
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яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!! (прошу РЕПОСТ для 73% ЗЕбілів)
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що не впустили і заборонили це дуже добре але таких персонажів з медалями за поверненя криму треба автоматично заарештовувати і встановлювати їх героїчний шлях з подальшим позбавленням волі за заслугі пєрєд атєчєствам
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Если так относиться к врагам, то он скоро вернётся, но уже с медалькой за возвращение Киева или Львова.
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Единомышленники - члены "Единой РоSSии", члены, у которых всего по единой мысли.
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какой-то абсурд... военному преступнику отказали, пожурили и запретили... так и вижу, приходит Гудериан в д. Дубосеково и спрашивает, мол, а где тут 28 героев панфиловцев. А ему в ответ - а нахера тебе, Гудериан. А тот в ответ, мол, хочу в мацквабад поойти, там, мол, у меня коммерческий интерес имеется. А еще у меня медаль за взятие Бреста...
Пляяяя, вот он, военный преступник. Сомнеия? Задержите, как кацапы Гриба, и пускай живет в кутузке до завершеия следствия. Всё равно зебня обменяет на таксюка или лугандонского малюту скуратова...
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Наши разведчики ходят за линию фронта рискуют своими жизнями и в большинстве случаев жертвуют ими, чтобы добыть росийского боевика для обмена. А ети твари пограничники тупо берут и отпускают легкую добычу. А потом воете что рашисты схватили в очередной раз наших людей а нам ненакого менять. Страна предателей и *********
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А почему бы его не судить, дать срок и отправить в РФ без посадки?
Приехал повторно - посадили на 15 лет.
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Верх маразма. Его необходимо было арестовать и судить. И если уж запрещать въезд, так пожизненно.
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Кстати, если таких субчиков арестовывать, то они перестанут сюда переться, как мухи на мёд.
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Думаю що таких осіб потрібно якщо вже депортувати то вносити в спеціальний список з безстроковою забороною (до особистого розпорядження).
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А що було б з нашим атошником у росії, якого за бої на Сході нагородили держнагородою? Та зразу заарештували б. То чого нинішні наші владні клоуни теляться з зальотними кацапами?
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А через три года все нормально станет? Можно въезжать?
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Представляете, если бы украинец с медалью "За возвращение Кубани" ехал в РФ, и эту Кубань Украина реально бы захватила, что бы с ним было!
Его бы наоборот пригласили в РФ ласково улыбаясь, а там моментально 25 лет и на Колыму!
Пока мы будем такими мягкотелыми, нас будут рвать на куски, о чём и говорит наша история!
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Это насмешка и приглашение к дальнейшей оккупации Украины!
На таких людей должны охотиться спецслужбы Украины и захватыватьих даже на территориях других стран!
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