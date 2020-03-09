 Міністр юстиції Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО і колонії в Харкові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це чиновник повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
На думку міністра, в СІЗО Харкова - "стандартно біднувато, але без провалів. Їжу можна їсти". Також він зазначив, що деякі ув'язнені перебувають в СІЗО без вироку тривалий час.
"Місцевий рекордсмен - жінка, звинувачена в замовленні вбивства, 8 років в СІЗО, вирок чинності не набрав", - повідомив Малюська.
Колонія №25, за словами міністра юстиції є "флагманом" червоних "в'язниць". Дохід виробничих потужностей при установі - близько 15 млн гривень на рік.
"Камери", яким позаздрять санаторії; зимовий сад із штучною водоймою з рибками і черепашками; свині, яким під час "години сну" включають класичну музику, дисциплінарний ізолятор як казковий будиночок і багато іншого", - написав Малюська.
Міністр зазначив, що має намір продовжувати "тримати в тонусі" своїми візитами українські колонії і СІЗО.
чего там присматривать - под шконку ******...
Шо приглядається до найкомфортнішої-то добре,тільки може й не згодитись...
Міністр охорони здоров'я лежит в санатории "Нові Санжари" - ей туда только презервативы подвозят пачками...
Этот "министр" проверяет туалеты на зонах.
******* зебил со своим сборищем зебилов который выбрал "мудрый нарид"...
Это щас в таких условиях зеки проживают?