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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:СІЗО (486) Харків (1678) пенітенціарна служба (86) Малюська Денис (49)

 Міністр юстиції Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО і колонії в Харкові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

9 березня міністр юстиції Денис Малюська відвідав з інспекційною перевіркою без попередження СІЗО і колонії №25 у Харкові.

Про це чиновник повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

На думку міністра, в СІЗО Харкова - "стандартно біднувато, але без провалів. Їжу можна їсти". Також він зазначив, що деякі ув'язнені перебувають в СІЗО без вироку тривалий час.

Міністр юстиції Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО і колонії в Харкові 01
Міністр юстиції Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО і колонії в Харкові 02
Міністр юстиції Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО і колонії в Харкові 03
Міністр юстиції Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО і колонії в Харкові 04

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Міністр юстиції Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО і колонії в Харкові 05

"Місцевий рекордсмен - жінка, звинувачена в замовленні вбивства, 8 років в СІЗО, вирок чинності не набрав", - повідомив Малюська.

Міністр юстиції Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО і колонії в Харкові 06
Міністр юстиції Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО і колонії в Харкові 07

Колонія №25, за словами міністра юстиції є "флагманом" червоних "в'язниць". Дохід виробничих потужностей при установі - близько 15 млн гривень на рік.

Міністр юстиції Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО і колонії в Харкові 08
Міністр юстиції Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО і колонії в Харкові 09

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Міністр юстиції Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО і колонії в Харкові 10

"Камери", яким позаздрять санаторії; зимовий сад із штучною водоймою з рибками і черепашками; свині, яким під час "години сну" включають класичну музику, дисциплінарний ізолятор як казковий будиночок і багато іншого", - написав Малюська.

Міністр юстиції Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО і колонії в Харкові 11
Міністр юстиції Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО і колонії в Харкові 12
Міністр юстиції Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО і колонії в Харкові 13
Міністр юстиції Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО і колонії в Харкові 14
Міністр юстиції Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО і колонії в Харкові 15

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Міністр юстиції Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО і колонії в Харкові 16

Міністр зазначив, що має намір продовжувати "тримати в тонусі" своїми візитами українські колонії і СІЗО.

Міністр юстиції Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО і колонії в Харкові 17

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3180293
 
 
 Топ коментарі
 
Судя по жовтоблакитній смужці, дід воював в УПА.
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Спасибо деду за 352 победы! Министр юстиции Малюська без предупреждения посетил с проверкой СИЗО и колонию в Харькове - Цензор.НЕТ 6150

Министр юстиции Малюська без предупреждения посетил с проверкой СИЗО и колонию в Харькове - Цензор.НЕТ 1098
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Судя по жовтоблакитній смужці, дід воював в УПА.
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Було б добре, але уніформа діда не вписується в такий концепт...
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Как житель харьковчанин ,хотел бы просветить дремучих или прикидывающихся ветошью,кто не знает известный культовый фильм ,,В бой идут одни старики ".снятый на киностудии Довженко,почти полностью с украинскими актёрами культовым украинским актёром и режиссером Леонидом Быковым.На мурале -культовые здания Харькова и культовый режиссёр Украины ,окончивший харьковский институт исскуств и работавший в харьковских театрах.
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Дякую за пояснення. Але з якістю фото не дуже вдалося упізнати цього режисера.
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Это тюремная живопись-лубок.С Быковым мурал в Центре Харькова рядом с ХАТОБом.Так у нас равлекается Геня -сепаратист.
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Когда я в Харькове, смотрю этот мурал и на Майдане Героев небесной сотни. Кстати, руднева там в могиле не нашли. Один строительный мусор.
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Геня-сепаратист имеет железный электорат ватников,и этим умело пользуется,а теперешняя власть с ним шашни завела,вместо того,чтобы запроторить в назидание всем поклонникам орды в СИЗО на те же 8 лет,что и женщину.
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Самое интересное,ни ПС ,ни НК не обращают на геню- сепаратиста никакого внимания.Видно ,слабаки, или в доле.Евромайдановцы вообще спустились на дно цивилизации.Жукова ПСзавалили,но даже не опписяли,а жаль.И пока гепа всех крутит на своём вертеле.
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Быков жил этим фильмом и ЭТОЙ ролью. Прототипом Маэстро и Кузнечика был летчик Попков. Что конечно не отменяет уничтожения целой воздушной армии первым десятком асов Люфтваффе.
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це правильно , в школу вони вже точно не підуть ...
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Тоже удивился, особенно явный диссонанс бурлит когда сравниваешь первые 3 фотографии и вид снаружи с остальными фотографиями, где видок получше, чем во многих исправительных учреждениях центральной Европы...
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Он побывал в 25 колонии ,где намедни был бунт.Она показательная,но основана на жесточайшей эксплуатации заключенных уже десятки лет.Тюремное начальство колонии и области тут заколачивают очень не хилые бабки на почти дармовом труде разносторонне развитых заключённых.Очень вредные условия труда и в колонии при СИЗО и в колонии 25 .
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присматривал место для бубачки?
чего там присматривать - под шконку ******...
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Подбирает кичу для чаленья когда к власти в Украине прийдут патриоты!
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Надо его там как Скалецкую, оставить на 14 дней. И передать ящик презервативов.
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Скільки це вже в Малюськи ходок ? Куполів вже на півспини.
Шо приглядається до найкомфортнішої-то добре,тільки може й не згодитись...
Министр юстиции Малюська без предупреждения посетил с проверкой СИЗО и колонию в Харькове - Цензор.НЕТ 14
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судя по частоте посещения СИЗО (почему в выходной?) пацан готовит себе место)
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"Міністр юстиції " п.здець...

Міністр охорони здоров'я лежит в санатории "Нові Санжари" - ей туда только презервативы подвозят пачками...

Этот "министр" проверяет туалеты на зонах.

******* зебил со своим сборищем зебилов который выбрал "мудрый нарид"...
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Почему на фото на кухне,без головного убора наклонился над котлом? Антисанитария,кто сможен оштрафовать МинЮста?
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Это фигня. А вот прошлый был геем и мог пищу арестантам "законтачить". Міністр юстиції Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО і колонії в Харкові - Цензор.НЕТ 5822
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Шо то було на последних фотографиях?
Это щас в таких условиях зеки проживают?
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А до него в течение 28 лет такие проверки совершали разные некухарки-профессионалы, заранее предупредив колонное начальство, и находили всё везде ок.
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Нормально Это не четырёхзвёздочная гостиница И если учесть контингент то нехер жаловаться на условия содержания А гостевая комната и здания администрации на должном уровне
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