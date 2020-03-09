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Все про:акція (704) Київ (7392) Крим (8880) Сенцов (851) Олег Богачук (980)

 "Ми з вами!": У Києві відбулася акція солідарності з українським Кримом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У центрі Києва, в парку Тараса Шевченка, відбулась акція солідарності з українським Кримом.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активісти прийшли під пам'ятник Тараса Шевченка, щоб висловити солідарність з українським Кримом. Вони тримали прапори України, кримських татар, плакати з гаслами на підтримку українців у Криму.

Перед присутніми виступив Олег Сенцов.

"День народження Тараса Шевченка у 2014 році для жителів Криму став одним із головних днів боротьби проти російської окупації. 9 березня 2014 р. багато кримчан у різних містах Криму вийшли до пам'ятника Тараса Шевченка на знак спротиву окупації. У цей день було викрадено організаторів руху "євромайдан-Крим" Андрія Щекуна й Анатолія Ковальського, а через рік, 9 березня 2015 року, було затримано активістів Вельдара Шукурджієва, Олександра Кравченка та інших, що вийшли з українськими прапорами. Впродовж шести років окупації в умовах систематичного порушення прав людини, політично мотивованих переслідувань, політики Росії на знищення української ідентичності українські громадяни Криму підтримують незалежну Україну, зберігають українську мову і культуру і чинять мирний спротив окупації. Сьогодні для українських громадян Криму вкрай важлива підтримка держави і всього українського суспільства. Запрошуємо всіх небайдужих проявити солідарність із нескореними кримчанами, які не змирилися з окупацією, чия боротьба за український Крим триває", - заявили організатори акції.

Читайте також: Росія хоче хитрістю змусити Європу визнати анексію Криму, - Democratic Europe

Ми з вами!: У Києві відбулася акція солідарності з українським Кримом 01
Ми з вами!: У Києві відбулася акція солідарності з українським Кримом 02
Ми з вами!: У Києві відбулася акція солідарності з українським Кримом 03
Ми з вами!: У Києві відбулася акція солідарності з українським Кримом 04
Ми з вами!: У Києві відбулася акція солідарності з українським Кримом 05
Ми з вами!: У Києві відбулася акція солідарності з українським Кримом 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3180274
 
   
 Топ коментарі
 
Питьевая вода в Крыму есть в достаточном количестве для населения, а эту воду хотят пустить для военных баз рашистов и для выращивания риса. Дулю им большую, а не воду А тем часом наших военных раша убивает на Донбассе. Пора эту дебильную власть выносить ногами вперед. Уроды.
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Зеленные большевики готовят общественное мнение к подаче воды в "украинский" Крым!
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Мы вас конечно любим, но воды вам всё-равно не дадим...
Как-то так...
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Зеленные большевики готовят общественное мнение к подаче воды в "украинский" Крым!
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Питьевая вода в Крыму есть в достаточном количестве для населения, а эту воду хотят пустить для военных баз рашистов и для выращивания риса. Дулю им большую, а не воду А тем часом наших военных раша убивает на Донбассе. Пора эту дебильную власть выносить ногами вперед. Уроды.
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Настя, тебя не поздравили с праздником?
Ты чего такая злая?
И, кстати, речь о подаче воды - это чистейшая ложь!!! И провокация ольгинских!
Тебя к кому отнести?
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и с заявлениями их не знаком? там ещё и третий был из зелёной власти...
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Я никогда не слышал, что бы ракеты водой заправляли. А с рисом в Крыму насовсем завязали, потому, что на виноделие перепрофилировались.
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Турки освободят Крым для татар раньше Украины

Эрдоган вводит войска в Сирию

https://youtu.be/OC4WWxeNx6A
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Мы вас конечно любим, но воды вам всё-равно не дадим...
Как-то так...
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манера отвечать у тебе спесфисская: вроде и не игнорируешь, но ответа на вопрос не даёшь.
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Считаю, что они не заслужили на воду!
И я против подачи им воды!

Такой ответ устраивает?
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Знаю многих крымчан. Те кто за Украину - против подачи. Так как я сам оттуда смылся в 2016, то и знакомые у меня в основном такие же ненавистники кацапляндии. Кто-то не может так просто все бросить и уехать - семьи, возраст, привычка и т.д. Ватно-кацапские меня не интересуют.
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Плакатами не допоможеш, треба було раніше мізки включати.
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Нужно возвращаться! Кто кредиты МВФ отрабатывать будет?

ун
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Гуляй Украина. Россияне потом молча оплатят кредиты.
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Для граждан питьевой воды в Крыму достаточно. А на предприятия пусть РФ возит воду по мосту в цистернах.
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Я з вами! Приєднуюся до Акції!Крим - це Україна, а путєн- *лалалалалалалала!)))
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..казав глухий почуємо, казав сліпий побачимо...
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