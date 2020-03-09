 Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці. ФОТОрепортаж

Як говориться в поясненнях суті акції, хресна хода - "традиційна реакція церкви на спалахи хвороб, посухи, природні катаклізми, епідемії, надзвичайно актуальна в умовах поширення по світу коронавірусу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Вежа.
Віряни МП зібралися біля Воскресенського храму на Хмельницькому шосе. Колона пройшла до Спасо-Преображенського собору (ПЦУ), де саме йшла служба.
Врешті-решт прихильники МП розташувалися на площі Шевченка, де поставили столи, на які розмістили ікони. Там пройшов молебень на чолі з митрополитом УПЦ МП Варсонофієм.
За інформацією пресслужби Вінницької єпархії МП, в ході взяли участь 7 тисяч осіб. Зазначимо, що в публікації нічого не говориться про "традиційну реакцію церкви "на епідемії або коронавірус, зазначається лише "8 березня, в першу неділю Великого посту - Торжества Православ'я – пройшла молитовна хресна хода".
Зазначимо, що поліція поки не оприлюднила інформацію про захід.
Отметим, что полиция пока не обнародовала информацию о мероприятии.
На Русь Черная Смерть пришла в лишь в 1352 году, причем, как уже было сказано, окружным путем, занесенная либо поляками, либо ганзейскими купцами. Первым на ее пути оказался Псков, где число умерших было так велико, что в один гроб клали по 3-5 трупов. Обезумевшее от ужаса население послало за новгородским архиепископом Василием Каликой, чтобы своей молитвой тот отвел от их города гнев божий. Василий приехал, обошел город с крестным ходом, помолился над болящими - и сам умер от чумы на обратной дороге.
Новгородцы устроили ему пышное погребение и выставили тело в Софийском соборе, после чего в Новгороде также вспыхнула эпидемия. Ей немало способствовал русский обычай в случае моровых поветрий воздвигать за один день всем миром церковь - совместный труд множества людей, как и крестные ходы до предела облегчали чуме ее страшную работу.
в общем - 90% с гарантией.. выжило менее 10% - кто успел сбежать ДО крестного хода)
ходы по плану ?
черноземы останутся, а людей не будет
Уильм Шекспир
вот так "черная смерть" выкосила в средневековье пол-Европы
"VII Вселенский Собор постыжает всякое еретическое кощунство. Этот Собор яснейшим образом разъясняет, как доложно поклоняться святым иконам и предает проклятию и отлучению тех, которые воздают иконам поклонение как Богу, и тех, кто называет православных, поклоняющихся иконам, идолослужитслями. Вместе с ним и мы предаем анафеме тех, которые или святому, или иконе, или Кресту, или мощам святых, или священным сосудам, или Евангелию, или чему бы то ни было другому на небе, на земле или в море воздают такую честь, какая прилична только Единому в Троице Богу. Равно анафематствуем и тех, которые поклонение иконам называют илолослужением и потому не поклоняются им, не чтут Креста или святых, ках заповедала Церковь".(Посл. восточ. патр М., 1846 с.40-42)
Кто еще не понял, в двух словах: как не крути, анафемы не миновать.
(Мар.7:13)
Нагнетают?
Юра, опечатку исправь - должно быть "5-я колонна последовала..."
бездорожью автопрпандемии... массовыми сборищами. Этот мир, всё больше доказательств, просто сошёл с ума. Мозги набекрень!
а вони хай виздахають !
дебилы !
или УПЦ МП закон о карантине не писан ?
это русские диверсанты по распространению коронавируса в Украине
Винница за онуфрия, который служит сатане.... Прихожане масковского патриархата. Тысячи - в центре Украины. Мрак! зомбированные они, что ли???
Не зрозуміло чому для секти московського патріархату з томосом від сталіна такі поблажки.
изменилась. Мокшинские орки есть неканонические самосвяты и слуги сатаны, а к
христианству отношения не имеют
Вперед за премией Дарвина, дебилы.
☹️
Чем больше двинут коней, тем меньше заразных останется.
Чем меньше заразных останется, тем меньше заразятся.
Масковские веруны - гении
Опыт Ирана ничему не научил скрепанутых.
ПРОГУЛЯНКА на свіжому повітрі посилює імунітет..
Сама Супрун сказала..)