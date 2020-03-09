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 Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці. ФОТОрепортаж

Кілька тисяч вірян Московського патріархату (МП) 8 березня взяли участь у хресній ході у Вінниці.

Як говориться в поясненнях суті акції, хресна хода - "традиційна реакція церкви на спалахи хвороб, посухи, природні катаклізми, епідемії, надзвичайно актуальна в умовах поширення по світу коронавірусу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Вежа.

Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 01

Віряни МП зібралися біля Воскресенського храму на Хмельницькому шосе. Колона пройшла до Спасо-Преображенського собору (ПЦУ), де саме йшла служба.

Врешті-решт прихильники МП розташувалися на площі Шевченка, де поставили столи, на які розмістили ікони. Там пройшов молебень на чолі з митрополитом УПЦ МП Варсонофієм.

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За інформацією пресслужби Вінницької єпархії МП, в ході взяли участь 7 тисяч осіб. Зазначимо, що в публікації нічого не говориться про "традиційну реакцію церкви "на епідемії або коронавірус, зазначається лише "8 березня, в першу неділю Великого посту - Торжества Православ'я – пройшла молитовна хресна хода".

Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 02
Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 03
Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 04
Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 05
Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 06

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Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 07
Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 08
Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 09
Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 10
Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 11
Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 12

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Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 13
Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 14
Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 15
Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 16
Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 17
Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 18
Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 19

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Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 20
Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 21
Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 22
Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 23
Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 24
Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 25

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Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 26
Фото: vinnytsia.church.ua

Зазначимо, що поліція поки не оприлюднила інформацію про захід.

Отметим, что полиция пока не обнародовала информацию о мероприятии.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3180273
 
 
 Топ коментарі
 
в средние века собрали на крестный ход "против чумы" - дофига людей.. сотни тысяч. Прошлись крестным ходом... и вымерло "ходоков" до 90% в течении недели-двух))
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задача крестного хода не борьба с вирусом,а отжать кафедральный храм ПЦУ
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в средние века собрали на крестный ход "против чумы" - дофига людей.. сотни тысяч. Прошлись крестным ходом... и вымерло "ходоков" до 90% в течении недели-двух))
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похожий случай:
На Русь Черная Смерть пришла в лишь в 1352 году, причем, как уже было сказано, окружным путем, занесенная либо поляками, либо ганзейскими купцами. Первым на ее пути оказался Псков, где число умерших было так велико, что в один гроб клали по 3-5 трупов. Обезумевшее от ужаса население послало за новгородским архиепископом Василием Каликой, чтобы своей молитвой тот отвел от их города гнев божий. Василий приехал, обошел город с крестным ходом, помолился над болящими - и сам умер от чумы на обратной дороге.
Новгородцы устроили ему пышное погребение и выставили тело в Софийском соборе, после чего в Новгороде также вспыхнула эпидемия. Ей немало способствовал русский обычай в случае моровых поветрий воздвигать за один день всем миром церковь - совместный труд множества людей, как и крестные ходы до предела облегчали чуме ее страшную работу.
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качапствующа секта взагалі охреніла. Всіх їхніх попів з прихожанами в ізолятор і роздати презервативи щоб не розмножувались
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та таким идиотизмом подвержены все религии.. Тот же крестный ход в средние века, возглавляемый Папой Римским - обошел ВСЕ улицы города, все дома.. чем занес чуму в КАЖДЫЙ дом)
в общем - 90% с гарантией.. выжило менее 10% - кто успел сбежать ДО крестного хода)
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Шмыгаль утвердил усиленный план борьбы с распространением коронавируса в Украине

ходы по плану ?

черноземы останутся, а людей не будет
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МП патриархат кгб уроды идут за поребрик-- на хутор
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"Чума на все ваши храмы !" Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці - Цензор.НЕТ 6900

Уильм Шекспир

вот так "черная смерть" выкосила в средневековье пол-Европы
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Ооо даа, иконки вам помогут, больше толпы соберит и глубоко вдыхайте воздух, желательно дсть болевшему коронавирусом поцеловать крест и потом, дать другим его поцеловать.. Дибилы!
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А учитывая то, что процентов 70% там стврики, то сдохнут все, так-как эта вирусня поражает пожилых людей.. ДИЧЬ В 21 ВЕКЕ
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решение VII Вселенского Собора:
"VII Вселенский Собор постыжает всякое еретическое кощунство. Этот Собор яснейшим образом разъясняет, как доложно поклоняться святым иконам и предает проклятию и отлучению тех, которые воздают иконам поклонение как Богу, и тех, кто называет православных, поклоняющихся иконам, идолослужитслями. Вместе с ним и мы предаем анафеме тех, которые или святому, или иконе, или Кресту, или мощам святых, или священным сосудам, или Евангелию, или чему бы то ни было другому на небе, на земле или в море воздают такую честь, какая прилична только Единому в Троице Богу. Равно анафематствуем и тех, которые поклонение иконам называют илолослужением и потому не поклоняются им, не чтут Креста или святых, ках заповедала Церковь".(Посл. восточ. патр М., 1846 с.40-42)
Кто еще не понял, в двух словах: как не крути, анафемы не миновать.
(Мар.7:13)
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задача крестного хода не борьба с вирусом,а отжать кафедральный храм ПЦУ
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И конечно с массовым целованием креста, икон и прочего, большего идиотизма в условиях гуляющего вируса и придумать то трудно, один заразит всех.
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в данном случае-их не жалко. Естественный отбор. Но они же заразят нормальных!
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дочитал до "МП" и понял, что дальше читать смысла не имеет.
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Надо было дочитать хотя бы до "Колонна проследовала до Спасо-Преображенского собора (ПЦУ), где как раз шла служба."
Нагнетают?
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Не нужно читать новость, одного заголовка достаточно, чтобы знать дебилы какой церкви, вышли на этот сумасшедший крестный ход.
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Для чого московські попи збирають народ, напевне, щоб було більше шансів заразитись...
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Для быстрого распространения инфекции самое оно. А священники потом скажут, что это Божья благодать людям снизошла.
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"вразумление за гордыню" (с, Отец Онуфрий, обходящий окрестности...)
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Увидал Ольгу..... Еле вспомнил, 50 лет назад было в тренде.
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мне этот рассказ поведали в 72-м в пионерлагере. история не забывается но циркулирует в основном среди молодых
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"Колонна проследовала до"

Юра, опечатку исправь - должно быть "5-я колонна последовала..."
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А кто это говорит , что некому защищать Украину и нет денег на армию . Вот какая толпа
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Ці перші ворогу хліб-сіль винесуть. У РПЦ-шних храмах шалена антиукраїнська пропаганда
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Твою мать... скільки пройдисвітів у рясах і дебілів за ними...
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_Ох-ре-неть! Ну просто слов нет! Ударим по бездорожью автопр пандемии... массовыми сборищами. Этот мир, всё больше доказательств, просто сошёл с ума. Мозги набекрень!
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Скільки ж в Украіні прокацапчених Свідків Гундяя....Mama mia....
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причем отмороженных и фанатичных, рискующим своим здоровьем и своих детей
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На 100% уверена, что специально суки-провокаторы устроили. Представьте, если среди них хоть парочка инфицированных. Больших тварей чем рускамирцы мир не видел со времен сотворения.
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ВСе поболе могды москальские..Власти беспомощны власть употребить и всех этих на 3 недели на карантин где -нибудь на заброшенном заводе посадить.
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Если эта колонна вымрет от вируса, то и неплохо. Но ведь они будут еще месяц тусоваться по магазинам, рынкам, поликлиникам, почтам и т.д.
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верущие Украинской церкви должны ответить провокаторам тотальным ношением масок.

а вони хай виздахають ! Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці - Цензор.НЕТ 1741

дебилы !
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где МЧС, где Минздав ?

или УПЦ МП закон о карантине не писан ?

это русские диверсанты по распространению коронавируса в Украине
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Московський патріархат святкує перемогу над іконоборцями в 843 році. Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці - Цензор.НЕТ 8778
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Это не "торжество православия" - это очередная спецоперация спецслужб РФ, торжество невежества и мракобесия.
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смотришь на фотографии и становится страшно. Сколько дебилов с Винницы... И это даже не донецкая с луганской области. Детей с иконками повыпихивали.

Винница за онуфрия, который служит сатане.... Прихожане масковского патриархата. Тысячи - в центре Украины. Мрак! зомбированные они, что ли???
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Пардон, але Мессіру такі "служителі" не потрібні. Йому більше до вподоби мудрі некроманти та сексапільні відьми.
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))))) токо дошло, шо спереди щє маячит "пятницо - тринадцатое".
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Аж монітор замироточив та зкріпи посипалися.
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Бородатые заклинатели водят хороводы. Сколько бездельников!
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В цивілізованому світі екстримістські культи, які ставлять під загрозу життя і здоровя громадян тим більше, ті які підтримують ворога під час війни забороняють, а організаторів садять до вязниці.
Не зрозуміло чому для секти московського патріархату з томосом від сталіна такі поблажки.
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Смотрю на это тупорылое быдло и тихо ох.еваю. Илон Маск выпускает ракеты как пирожки, японские ученные выращивают зубы, пересадка органов, клонирование, бионические процессы, генная инженерия, смартфоны, компьютеры, планшеты, умные часы, автомобили, самолеты, дроны, роботы и т.д. А эта быдломасса до сих пор верит еврейским сказкам в какого-то дядю, который несколько тысяч лет назад исцелял незрячих, превращал воду в вино, потом умер, полетел на небо и всех спас.
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Нефть побеждает Кремлевский коронавирус уже 35 за бочку
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РПЦ-шники зовсім хворі люди. Вони й без коронавірусу з діагнозом. Хай ще лобизають п'яти жирних московських попів- тоді точно "дівная хворь заморская абайдьот стороной аплот православія".
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Поразила прежде всего синхронность действий кремлефашистов,ФСБэшное быдло само себя сдало... Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці - Цензор.НЕТ 7309
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Їм повинні були заборонити то робити. Вони ж повинні були подати заявку на проведення. Ну так, поідомити про ходу. але у ситуації перед пандемією влада має право заборонити. А так - Дарвін вже медалі приготутвав.
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Тем временем Хадж в Мекку и другие Святыни запретили
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Да-да! Собирайтесь в тесные кучи, дебилы пещерные, чхайте и кашляйте друг на друга! Лобызайте все по очереди раскрашенные доски и немытые ласты шаманов! Скорее передохните, ископаемые...жаль только, шо нормальных людей с собой прихватите.
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УПЦ МП, а я уже думал нормальные люди. А оказывается в Виннице МП еще пока много.
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По мордах попів одразу видно - москальска фсбшна церква.
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Этим уже не помочь. Эпидемия, поразившая их, свирепствует давно.
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ХХІ век, компьютеры,мобильники, спутники, а чума так и не
изменилась. Мокшинские орки есть неканонические самосвяты и слуги сатаны, а к
христианству отношения не имеют
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Це просто провокація московських попів! Де наша влада? Куди дивиться МОЗ? В усіх цивілізованих країнах найпершою мірою по запобіганню розповсюдження цього вірусу є ЗАБОРОНА НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ скупчення великої кількості людей!
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ого скільки агенів фсб Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці - Цензор.НЕТ 1060 . це ж все підкацапники
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В 12 веке, во время разгара чумы, православнутые устроили нечто похожее - огромный совместный молебен об изгнании чумы. В Константинополе приняло участие 1 млн. человек. Стояли плечом к плечу, больные и здоровые. В результате - новая вспышка, 800 тыс.трупов.
Вперед за премией Дарвина, дебилы.
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ухх сексизм - мужики - как утки - пестрые и ряженые, а женщины - все серые - это ПГМ ПравославиеГоловногоМозна (Невзоров)
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ЗеБільний лохорат повилазив. Нічого в Україні не зміниться поки є такі дурні. Нажаль розумних дуже замало
☹️
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Вот просто интересно....Может кто-то внятно пояснить, каким образом собирание в тесные толпы(особенно в закрытых помещениях), молебны, намазы, пляски с бубном и бормотание заклинаний спасает от вируса??? При этом любой полноценно развитый пятиклассник за 3 минуты докажет, как все эти магические обряды способствуют распространению любого вируса.
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_Массовые сборища, концерты, футбол и пр. нужно запрещать. Всё это неважно и мелко перед угрозой смертельной пандемии. После наиграетесь ещё. Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці - Цензор.НЕТ 515
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Ещё бы гей-парады, двигатели греховности.
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Чем больше заразятся, тем больше двинут коней.
Чем больше двинут коней, тем меньше заразных останется.

Чем меньше заразных останется, тем меньше заразятся.

Масковские веруны - гении Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці - Цензор.НЕТ 4115 Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці - Цензор.НЕТ 6461
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От кого они помощи ждут - от Бога или от их святых с мадонной?
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О да!!! Кацапская секта в своем репертуаре.

Опыт Ирана ничему не научил скрепанутых.
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сколько ненависти и оскорблений на сайте в сторону таких же украинцев, как и вы! ) да, они одурачены своей религией, вы тоже чем-то другим одурачены. такое время, зомбирования и пропаганды. но ваше плевание желчью ни к чему хорошему не приведет. неужели вы этого не понимаете? вы же уже друг друга больше ненавидите, чем оккупантов! до чего ж вы дожились?!
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НІЧОГО ВИ НЕ РОЗУМІЄТЕ..
ПРОГУЛЯНКА на свіжому повітрі посилює імунітет.. Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці - Цензор.НЕТ 7340

Сама Супрун сказала..)
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