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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Крим (8874) окупація (2192) Шевченко Тарас (68)

 День народження Шевченка в окупованому Сімферополі: поліція РФ заборонила співати гімн України. ФОТОрепортаж

Російська поліція заборонила співати гімн України жителям окупованого Сімферополя, які 9 березня, в день народження українського поета, письменника і художника Тараса Шевченка, зібралися біля його пам'ятника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Люди прийшли до погруддя поета в однойменному парку з жовтими нарцисами, фіолетовими ірисами, тюльпанами та іншими квітами, прикрашеними жовто-блакитними стрічками, а також запалили лампадку біля пам'ятника.

Деякі з присутніх тримали в руках українські прапорці. Люди фотографувалися на тлі пам'ятника, намагаючись встигнути це зробити до офіційної церемонії, яку пізніше в парку організували підконтрольна Росії "влада" окупованого Криму.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": До річниці з дня народження Тараса Шевченка в Празі відкрили виставку його картин. ФОТОрепортаж

Представники "влади", які прибули до пам'ятника Кобзарю, тримали російський триколор.

У цей час кілька жінок з українською символікою осторонь почали тихо співати державний гімн України. Але до них одразу ж підійшли двоє офіцерів поліції і почали питати, "чи є у них офіційний дозвіл на проведення акції", попередивши про відповідальність за "провокацію". Люди змушені були припинити спів.

День народження Шевченка в окупованому Сімферополі: поліція РФ заборонила співати гімн України 01
День народження Шевченка в окупованому Сімферополі: поліція РФ заборонила співати гімн України 02
День народження Шевченка в окупованому Сімферополі: поліція РФ заборонила співати гімн України 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3180257
 
   
 Топ коментарі
 
Нацисто-фашисты кацапские, это просто писец.
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Шева даже с того света мочит русню.
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Для того, чтобы выйти на такую акцию и запеть гимн Украины в оккупированном Крыму - мужество надо иметь. Дурак ты, братец, раз такой коммент написал....
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Для того, чтобы выйти на такую акцию и запеть гимн Украины в оккупированном Крыму - мужество надо иметь. Дурак ты, братец, раз такой коммент написал....
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це про мішпуху пукіна=шаломова та мотю мєдвєдєва та таку ж мішпуху в Україні
"Жиди погані правлять нами!
А ми ще гірші, ніж жиди...
Ми продали дідівську славу, й
жиди в ярмо нас запрягли!.."
Т.Г. Шевченко (Кобзар)
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К сожалению, в последнее время по сетям расползается еще одна псевдопатриотическая цитатка, которую безобидной не назовешь. Речь о четверостишии, приписываемом Тарасу Шевченко:
Жиди погані правлять нами!
А ми ще гірші, ніж жиди,
Ми продали дідівську славу,
Жиди ж «в ярмо нас запрягли».
Шествие по интернетам «стих» начал с российской сети «ВКонтакте». В том, что его популяризируют провокаторы и пресловутые ольгинские «тролли», нет ничего удивительного - разжигание конфликтов внутри Украины - их работа. Удивляет, что эту гадость массово распространяют люди, считающие себя патриотами и знатоками культуры родной страны.
Чтобы понять, что Кобзарь к этому «шедевру» отношения не имеет, достаточно школьной программы. И дело вовсе не в слове «жид», которое Шевченко и другие украинские авторы ХІX века использовали довольно часто. Сама ритмика и звуковой ряд четверостишия просто кричат о том, что это аматорство самого низкого пошиба.
Первоисточник нашелся на маргинальном сайте с пафосным названием «Ми українці». Каждый, кто на нем регистрировался, мог разместить свой контент, в частности, в мае 2010 года некий Дмитрий опубликовал «стих» 13-летней (!) Марины из Василькова, откуда и взято упомянутое четверостишие. Произведение, замечу, абсолютно соответствует уровню подростка…
Первоисточник псевдоцитаты Шевченко нашелся на маргинальном сайте «Ми українці», где в мае 2010 года был опубликован «стих» 13-летней (!) Марины из Василькова
Ресурс скоропостижно скончался еще весной 2014-го, но каждый «патриот» распространяющий эту лжецитату, оскорбляет в первую очередь весь украинский народ, позволивший править собой «жидам поганым». Попутно он унижает Шевченко, чью гениальную поэзию ставит на один уровень с любительскими потугами школьницы. И, наконец, в невыгодном свете выставляет себя - каким невеждой нужно быть, чтобы стишок школьницы на полном серьезе принять за творчество гения?
О том, что подобное «цитирование» подрывает единство граждан Украины перед лицом российской агрессии и разжигает межнациональную рознь, - и говорить излишне.
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Правозащитники чётко определили нынешний Крым как место, где свободы нет. День рождения поэта Шевченко в оккупированном Симферополе: полиция РФ запретила петь гимн Украины - Цензор.НЕТ 2521
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согласен с обоими... но, справедливости ради, если б какая-нибудь срань запоет гимн ********* в Харькове, скорее всего его настигнет импровизированная кара по иплету... даже если аваковские мусора и не найдут крамолы в пемнопении...
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Ты не сравнивай. Петь гимн Украины на территории Украины же или петь на территории опять же Украины гимн страны, которая напала на Украину и пытается её уничтожить.
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Зачем ты мне это объясняешь? Я тебе шо, руский???
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Нацисто-фашисты кацапские, это просто писец.
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а в ОРДЛО если заговоришь по украински....на подвал с жестким физ. замечанием...
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Та шо там Крим... У нас Київ на 99% гаваріт паруССкі...
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Блин, а что делать, если не хочется общаться суржиком, а в школе , дома в детстве говрили на русском , я то читаю украинские книги да бы пополнить словарный запас , но бывает в разговоре как зайдет память в штопор на каком-то слове - беда.
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Пение гимна - это экстремизм, нужно разрешение на акцию. Совсем долбанулись
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День народження Шевченка в окупованому Сімферополі: поліція РФ заборонила співати гімн України - Цензор.НЕТ 5208-


УРИВОК З ВЕЛИЧНОГО ВІРША ТАРАСА ГРИГОРОВИЧА ШЕВЧЕНКА:
-
Раби, підніжки, грязь Москви, сміття - ваші пани, ясновельможнії гетьмани.
Чого ж ви чванитеся, ви! Сини сердешної Украйни! Що добре ходите в ярмі,
Ще лучче, як батьки ходили, так от як кров свою лили батьки за часів
Московії і Варшави, i вам, синам, передали свої кайдани, i свою славу!
Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають.
-
Слава Україні ! Україна понад усе!
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Они боятся нашего гимна, как черт ладана. А Шевченко всегда актуален.
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"Жиди погані правлять нами!
А ми ще гірші, ніж жиди...
Ми продали дідівську славу, й
жиди в ярмо нас запрягли!.."
Т.Г. Шевченко (Кобзар)
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Фейк.
Это стих не Шевченко, а интернет-творчество.
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пУтлер скаже , "мы же "один" народ"....- каЦар мені не "брат"
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я знову ж, в 3418-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!
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Вполне ,кацабы могут зельцмана "случайно" убить, шоб впихнуть нам ведьмеччука с рабыновычем. Надо подождать. Но у меня чуйка, шо у них ничего не получтцца). Зельку может и кокнут на радость его сепарше-кияшке. А вот нащьот рабиновича-мертвеччука хрен ! Бо мы вже в засаді...)))
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Кацапы будут издеваться, потому что Украина адекватных ответок не делает...наоборот, выбирает проросийский Зелуп....

Например первое, что нужно было сделать...вернуть России - исконное название МОСКОВИЯ!!! И запретить на всей территории Украины - ГИМН РОССИИ, который с музыкой ГИМНА СССР, как произведение, которое подпадает под декомунизацию!!!!
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Сподіваюсь ці тварюки невдовзі за все понесуть відповідальність)) Якщо не по земному закону то перед брамою Святого Петра на тому світі День народження Шевченка в окупованому Сімферополі: поліція РФ заборонила співати гімн України - Цензор.НЕТ 5152
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