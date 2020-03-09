 Найманці РФ скинули 2 гранати на санітарний автомобіль українських воїнів на Донбасі, ніхто не постраждав. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє 10 окрема гірсько-штурмова бригада.
"Щойно російсько-терористичні війська в районі населеного пункту Гнутове, цинічно наплювавши на всі міжнародні закони та звичаї ведення війни, за допомогою безпілотних літальних апаратів скинули дві гранати на санітарний автомобіль. На якому чітко видно відповідне маркування та наявні проблискові маячки. Помилитись у цьому випадку взагалі було не можливо!!! На щастя, всі наші живі, але такий вчинок яскраво підкреслює безпринципність та підлість окупаційних військ, для яких не має нічого святого", - йдеться в повідомленні.
первый выпуск санитарок имел "детские болезни".. после критики, производитель усилил ходовую, и сделал доп удобства в салоне и в мед отсеке.. Сейчас машина уже наездила не одну сотню тысяч км (в общем итоге), и показывает себя эффективно..
это машина не для передовой и брони там не предусмотрено вообще..
на передовой работают бронированные МТЛБ..
;...И то, что теперь Крым российский - так не случилось, не сложилось и не произошло, нет - это желание истории, это - желание времени! По-другому сказать не могу. Я счастлив.;
Виктор Сухоруков, 25.09.2014
нужно делать выводы из "беспилотной" войны в Сирии, иначе -нам хана
Зеленский и вся его сырливая команда оказалась не готова к нелинейным кризисным событиям, и вообще показала свою персональную и командную слабость и растерянность.
Зе оказался слабоком, трусом, и некомпетентным. Он не готов противостоять агрессору путину.
Россия готовится забрать оккупированные территории независимо от дальнейшего статуса - Климкин
Так называемый народный совет так называемой «ДНР» принял решение о «зачистке» украинского языка - он уже не будет государственным. Россия готовится забрать эти территории независимо от дальнейшего статуса и для этого строит российскую реальность второго сорта», - Климкин.
По его словам, выдача жителям оккупированных территорий российских паспортов, принятие решения о как-бы границе так называемой «ДНР» в пределах Донецкой области, «зачистка» сознания - украинского языка - это все элементы одного плана.
А предложенные путиным новые поправки к конституции РФ это легитимизируют.
«Поэтому любая договоренность с Россией без наших западных партнеров будет способствовать реализации российского сценария.
Любые междусобойчики с Россией всегда плохо заканчиваются», - предостерег Климкин.
https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/2892178-v-dnr-zacisaut-ukrainskij-izza-planov-rossii-zabrat-okkupirovannye-territorii-klimkin.html
НЕТу их!
Вот и считайте что есть саботаж. Будем надеется что новый министр обороны этот вопрос решит.