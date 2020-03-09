 Найманці РФ скинули 2 гранати на санітарний автомобіль українських воїнів на Донбасі, ніхто не постраждав. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє 10 окрема гірсько-штурмова бригада.

"Щойно російсько-терористичні війська в районі населеного пункту Гнутове, цинічно наплювавши на всі міжнародні закони та звичаї ведення війни, за допомогою безпілотних літальних апаратів скинули дві гранати на санітарний автомобіль. На якому чітко видно відповідне маркування та наявні проблискові маячки. Помилитись у цьому випадку взагалі було не можливо!!! На щастя, всі наші живі, але такий вчинок яскраво підкреслює безпринципність та підлість окупаційних військ, для яких не має нічого святого", - йдеться в повідомленні.

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