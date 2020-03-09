 До річниці з дня народження Тараса Шевченка в Празі відкрили виставку його картин. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс.

"До дня народження Тараса Шевченка на зовнішніх стендах посольства України в Празі відкрилася виставка"# Шевченко - художник", люб'язно надана нам Національним музеєм Тараса Шевченка", - написав дипломат.

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Фото: Перебийніс/Twitter