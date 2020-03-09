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 Суспільство, Фоторепортаж
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 До річниці з дня народження Тараса Шевченка в Празі відкрили виставку його картин. ФОТОрепортаж

До річниці з дня народження великого українського поета і художника Тараса Шевченка в Празі відкрили виставку його картин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс.

"До дня народження Тараса Шевченка на зовнішніх стендах посольства України в Празі відкрилася виставка"# Шевченко - художник", люб'язно надана нам Національним музеєм Тараса Шевченка", - написав дипломат.

Також дивіться: Зеленський із дружиною вшанували пам'ять Тараса Шевченка з нагоди річниці дня народження поета, - ОП. ФОТО

До річниці з дня народження Тараса Шевченка в Празі відкрили виставку його картин 01

До річниці з дня народження Тараса Шевченка в Празі відкрили виставку його картин 02
До річниці з дня народження Тараса Шевченка в Празі відкрили виставку його картин 03
До річниці з дня народження Тараса Шевченка в Празі відкрили виставку його картин 04
Фото: Перебийніс/Twitter

До річниці з дня народження Тараса Шевченка в Празі відкрили виставку його картин 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3180252
 
   
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Звідки він знав, що так буде…

Підняв Дніпро чорні хвилі, явір похилився
На Чернечій, на могилі, Тарас зажурився
Україно, Україно, мамо моя рідна,
Пограбована ти нене, тому й така бідна.
Нема миру, нема правди, нема волі й долі
Бо чужії отамани сидять на престолі.
А де ж сини твої, Україно, козацької сили?
В чистім полі де тополі. Могили. Могили…
Як соколи, чорноброві, до Бога злітають,
Отамани, на їх крові гроші заробляють
Подивись Тарас довкола:
Люди схаменіться!
Як діди ваші боролись, так і ви боріться!
Поміж себе отамана, прошу вас, шукайте
І за долю України, як один ставайте.
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