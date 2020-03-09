 Унаслідок ДТП у Житомирській області загинули чотири людини, серед яких - немовля, - поліція. ФОТОрепортаж

Про це повідомив відділ комунікації поліції в Житомирській області, передає Цензор.НЕТ.

Смертельна аварія сталася близько 4:15 у смт Любарі на автодорозі "Житомир - Чернівці". За попередніми даними, 23-річний водій БМВ-523 не впорався з керуванням транспортним засобом і виїхав на смугу зустрічного руху, де врізався в "Деу Ланос".

У результаті від травм на місці ДТП загинули обидва водії та пасажирка "Деу Ланос". У реанімаційному відділенні лікарні померла дитина віком до року, яка також була в "Деу Ланос". Тіла загиблих доставлено на судово-медичну експертизу. Особи загиблих встановлюються.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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