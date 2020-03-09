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 Події, Фоторепортаж
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 Унаслідок ДТП у Житомирській області загинули чотири людини, серед яких - немовля, - поліція. ФОТОрепортаж

У Житомирській області вранці 9 березня внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинули чотири людини.

Про це повідомив відділ комунікації поліції в Житомирській області, передає Цензор.НЕТ.

Унаслідок ДТП у Житомирській області загинули чотири людини, серед яких - немовля, - поліція 01

Смертельна аварія сталася близько 4:15 у смт Любарі на автодорозі "Житомир - Чернівці". За попередніми даними, 23-річний водій БМВ-523 не впорався з керуванням транспортним засобом і виїхав на смугу зустрічного руху, де врізався в "Деу Ланос".

Унаслідок ДТП у Житомирській області загинули чотири людини, серед яких - немовля, - поліція 02

У результаті від травм на місці ДТП загинули обидва водії та пасажирка "Деу Ланос". У реанімаційному відділенні лікарні померла дитина віком до року, яка також була в "Деу Ланос". Тіла загиблих доставлено на судово-медичну експертизу. Особи загиблих встановлюються.

Унаслідок ДТП у Житомирській області загинули чотири людини, серед яких - немовля, - поліція 03

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3180231
 
 
 Топ коментарі
 
и ни какого короновируса не надо идиоты везде,особенно на дорогах))
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Каждый владелец BMW в Украине должен проходить комисиию у психиатра 2 раза в год. Одни долб...бы
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и ни какого короновируса не надо идиоты везде,особенно на дорогах))
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Водка всегда работает сильнее любого вируса
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Разница между евробляхой и оптечественным ланосом налицо, если бы в бэхе еще пристегивались...
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Сравни цену новых ланоса и бмв, а потом уже про почему их так покорёжило
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Ехал бы отечественный Краз, посмотрел бы, что осталось бы от евробляхи
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Шкода людей в ланосі, особливо дитину.
Добре що хоть винуватець дтп ,понісь покарання відразу на місці.
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Скоріше всього покидьок на БМВ перевищував швидкість. Це саме страшно, коли через подібних виродків гинуть невинні люди. І від цього ніхто не застрахований
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*****,трудно даже представить с какой скоростью летел бумер!!!
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Да соблюдайте вы ****** нормальную скорость.
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Каждый владелец BMW в Украине должен проходить комисиию у психиатра 2 раза в год. Одни долб...бы
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Скорей всего грудничка на руках в дэу держала...
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Из-за молодого дебила погибла вся семья. Горе бабушкам и дедушкам. Сочувствую.
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Зебилы, дороги делать будем? или только воровать умеете?
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