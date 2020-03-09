 Зеленський із дружиною вшанували пам'ять Тараса Шевченка з нагоди річниці дня народження поета, - ОП. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Володимир і Олена Зеленські поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку в Києві.
Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають 206-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Володимир і Олена Зеленські поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку в Києві.
Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають 206-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка.
А ми ще гірші, ніж жиди...
Ми продали дідівську славу, й
жиди в ярмо нас запрягли!.."
Т. Г. Шевченко (Кобзар)
Чорніше чорної землі
Блукають люди, повсихали
Сади зелені, погнили
Біленькі хати, повалялись,
Стави бур'яном поросли.
Село неначе погоріло,
Неначе люде подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..
..........................................
І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани...
https://www.5.ua/polityka/povedinka-zelenskoho-spantelychyla-kerivnytstvo-izrailskoho-memorialu-206961.html
Куди ж воно ділось? відкіля взялось?
І дурень, і мудрий нічого не знає.
Живе... умирає... одно зацвіло,
А друге зав'яло, навіки зав'яло...
І листя пожовкле вітри рознесли.
Тарас ШЕВЧЕНКО "Гайдамаки"
Рабінович Шо́лом Нохумович як і Ісаак Башевіс Зінґер(лавреат Нобелівської премії) писали на їдіш..
- куда все подевались ? А памятник проверили ? А то гранитный мизинец как цюкнет по головушке ...
Провинциалы заскочили на минутку....
Продажний екс- кловун і кремлівський ...резидент - капітулянт раніше злочинно порівняв нашу рідну Українську Державу з жінкою повією. А тепер таку ненависну йому Україну - "повію" збирається злочинно підвести під капітуляцію і потім знищити як державу.
А міг він проклятий українофоб, яничара - капітулянт як істинний український патріот, а таким ОБОВ'ЯЗКОВО!!! завжди повинен бути будь-який президент України. Просто сказати не Україна - повія а словами Великого Українського генія ТГ. Шевченко. Для якого нічого - нічогісінько в світі не було Вищого як наша рідна Україна!
*
"Я так її, я так люблю
Мою Україну убогу,
Що прокляну святого Бога
За неї душу погублю. "
*
Уривок з величного вірша Тараса Григоровича Шевченка:
А от мати свою мафію на зразок єврейської - це те, що лікар прописав.
Треба переймати корисний досвід.
Почему, ну почему не самая страшная на свете баба вечно напяливает на себя всякую ахинею?!
На хера ты под плащ натянула ШТАНЫ!!! ЛЮБАЯ мать твою ЛЮБАЯ юбка была бы в тему - ее никто не увидит. это будет ровно на 10 минут возложения цветов!
нет, она напялила штаны..
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Світе тихий, краю милий моя Україно, за що тебе сплюндровано,за що, мамо, гинеш?
Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила?
«Молилася, турбувалась день і ніч не спала, малих діток доглядала звичаю навчала.
Виростали мої квіти мої добрі діти.Панувала і я колись на широкім світі, панувала…
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Ой Богдане! Нерозумний сину! Подивись тепер на матір, на свою Вкраїну,
Що колишучи, співала про свою недолю, що, співаючи, ридала виглядала волю.
Ой Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила під серцем приспала.
Степи мої запродані жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі.
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Дніпро, брат мій, висихає мене покидає, і могили мої милі москаль розриває…
Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні нехай підростають
Та поможуть москалеві господарювати, та з матері полатану сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки, Україну катувати»..
..........
ТГ. Шевченко писав про рабів, слуг чужинцiв, про цю численну породу ніби то рідних по крові але проклятих зрадників земляків, які "помагали москалеві господарювати" в захопленій московськими загарбниками рідній Гетманской Україні, та з матері останню свитину здирати. Не тільки татарину Петрові-катові й "Петровим собакам", не тільки Катерині "голодній вовчиці", слав він прокляття, але й їхнім холуям яничарам Галаганам і Кочубеям, **********-"шашелям".
До них Юд звертався: «погибнеш, згинеш, Україно, не стане й знаку на землі! Сама розіпнешся у злобі, сини твої тебе убють!». Цих синів-виродків проклинав Шевченко. Він бачив брата у кожнім землякові, та не тоді, коли цей зрадник земляк ставав Юдою -Каїном. Не коли такі "рідні" Каїни подавались як "лакеї в золотій оздобі" від проклятого московського загарбника. Не тоді, коли вони пишалися московською "кокардою - окупанта на лобі", зрадникам перевертнями Юдами без усякого почуття сорому й честі. Дуже шкода але і зараз мало що змінилося з того Тарасового часу. Такі ж самі виродки, перевертні, зрадники - яничари, Слуги - опричники у кремлівських окупантів і колабораціоністів - терористів а не українського народу. І вони наводняють суверенну соборну Україну Русь і намагаються на догоду кремлівським фашистам кривавого маніяка )(уйла капітуляцією знищити державність України щоб зробити з неї жалюгідну кацапську колонію..До таких московських яничарів точно можна віднести і продажних кремлівських холуїв проклятих ЗЕбілів капітулянтів...