 Зеленський із дружиною вшанували пам'ять Тараса Шевченка з нагоди річниці дня народження поета, - ОП. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Володимир і Олена Зеленські поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку в Києві.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають 206-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка.

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