 Унаслідок ДТП на Миколаївщині загинула 20-річна дівчина, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Миколаївської області.
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 20-річна пасажирка загинула на місці події ще двох постраждалих із тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Встановлюються всі обставини і причини автоаварії. На місці працюють слідчо-оперативна група та експерти.
Они погибли из-за несоблюдения ПДД ! Какого Х., она оказались на самом кольце !? Пусть сами себя винят !
Не такой же ли это случай ...?!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=HyufxcEQPGc&feature=emb_logo