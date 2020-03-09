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Все про:ДТП (2814) Миколаївська область (461) Нацполіція (9144) смерть (3898)

 Унаслідок ДТП на Миколаївщині загинула 20-річна дівчина, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

8 березня близько 21:00 на автодорозі Н-11 "Дніпро-Миколаїв" поблизу с. Мішково-Погорілове в районі Баштанського кільця водій, керуючи автомобілем Volvo, за попередніми даними, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини і перекинувся в бліндаж. Загинула 20-річна дівчина, ще двоє пасажирів травмувалися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Миколаївської області.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 20-річна пасажирка загинула на місці події ще двох постраждалих із тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Встановлюються всі обставини і причини автоаварії. На місці працюють слідчо-оперативна група та експерти.

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Унаслідок ДТП на Миколаївщині загинула 20-річна дівчина, - Нацполіція 01
Унаслідок ДТП на Миколаївщині загинула 20-річна дівчина, - Нацполіція 02
Унаслідок ДТП на Миколаївщині загинула 20-річна дівчина, - Нацполіція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3180198
 
 
 Топ коментарі
 
.....какой на...... БЛИНДАЖ ???? это КОПОНИР для танка !!!
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Вот только не нужно акцентировать на "..Окоп на кольце... тех пор на этом месте произошло не менее десяти ДТП" !!!

Они погибли из-за несоблюдения ПДД ! Какого Х., она оказались на самом кольце !? Пусть сами себя винят !

Не такой же ли это случай ...?!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=HyufxcEQPGc&feature=emb_logo
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Жаль девушку. Жизнь ещё толком и не началась...
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Жаль девушку. Жизнь ещё толком и не началась...
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.....какой на...... БЛИНДАЖ ???? это КОПОНИР для танка !!!
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хорошо не в ДОТ, который рядом на некоторых фото.
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Вот только не нужно акцентировать на "..Окоп на кольце... тех пор на этом месте произошло не менее десяти ДТП" !!!

Они погибли из-за несоблюдения ПДД ! Какого Х., она оказались на самом кольце !? Пусть сами себя винят !

Не такой же ли это случай ...?!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=HyufxcEQPGc&feature=emb_logo
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Блиндаж как специально для гонщиков выкопали,типа очищают город от опасного элемента на дорогах?
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Жаль девушку, соболезную ее родственникам.
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мабуть правильно писати водітєльКИНЯ
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