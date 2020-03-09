 Збірна України з артистичного плавання здобула 7 золотих нагород на етапі Світової серії FINA. ФОТО

Про це повідомляє НОК України в twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Сім золотих нагород везе з першого етапу Світової серії FINA з артистичного плавання збірна України. Наші русалоньки виграли усі види, в яких виступали у столиці Франції. У завершальний день змагань їм не було рівних у довільній групі, комбі та хайлайті", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Каратистка Терлюга перемогла на міжнародному турнірі в Дубаї і представить Україну на Олімпіаді, - НОК. ФОТО