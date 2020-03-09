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 Збірна України з артистичного плавання здобула 7 золотих нагород на етапі Світової серії FINA. ФОТО

Збірна України з артистичного плавання виборола 7 золотих нагород на етапі Світової серії FINA, вигравши всі види змагань.

Про це повідомляє НОК України в twitter, передає Цензор.НЕТ.

Збірна України з артистичного плавання здобула 7 золотих нагород на етапі Світової серії FINA 01

"Сім золотих нагород везе з першого етапу Світової серії FINA з артистичного плавання збірна України. Наші русалоньки виграли усі види, в яких виступали у столиці Франції. У завершальний день змагань їм не було рівних у довільній групі, комбі та хайлайті", - йдеться в повідомленні.

Збірна України з артистичного плавання здобула 7 золотих нагород на етапі Світової серії FINA 02

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3180197
 
   
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Оказывается, это не ново:
"В 2017 году Международная федерация плавания переименовала «синхронное плавание» в «артистическое плавание» с целью повышения популярности этого вида спорта."
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Молодчини, вітаю з перемогою наших золотих рибок...

Це ж не з транспарантами ходити з написом про свою вагіну, а пахати треба.. Збірна України з артистичного плавання здобула 7 золотих нагород на етапі Світової серії FINA - Цензор.НЕТ 3870
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