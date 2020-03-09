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 Загиблого на Донбасі бійця 57-ї ОМПБр Дмитра Осичкіна поховали на Херсонщині. ФОТО

У селі Новогригорівка Генічеського району Херсонської області 8 березня прощалися з Дмитром Осичкіним, загиблим на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання vizit.ks.ua, похорон воїна відбувся 8 березня в рідному селі Новогригорівка.

Дмитро Валерійович Осичкін народився 1993 року, служив старшим солдатом 34-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Загинув 5 березня близько 23:00 у районі селища Піски Донецької області внаслідок мінно-вибухової травми, зазнаної під час підриву на невстановленому вибуховому пристрої.

Загиблого на Донбасі бійця 57-ї ОМПБр Дмитра Осичкіна поховали на Херсонщині 01

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Нагадаємо, 5 березня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок ворожих обстрілів один український захисник зазнав поранень та ще двоє військовослужбовців Об'єднаних сил - бойових травм.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3180171
 
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