 "Вільна жінка - вільна країна", - марш жіночої солідарності відбувся в Харкові. ФОТОрепортаж

Як передає кореспондент Радіо Свобода, марш за права жінок стартував 8 березня о 14:00 на площі Свободи, інформує Цензор.НЕТ. Учасниці та учасники пройшли центром міста до площі Конституції. Метою акції організатори називають привернення уваги до порушення прав жінок в Україні.
"Ми збираємося, щоб нагадати, що завжди актуально обговорювати і знаходити вирішення проблем гендерної нерівності та гноблення жінок, які проявляються в домашньому насильстві, нерівних умовах праці, образливих жартах, сексистській рекламі", - розповіли організатори маршу.
Протест проти проведення маршу за права жінок висловили представники праворадикальної організації "Традиції та порядок". Близько двох десятків членів організації супроводжували колону під час руху та скандували гасло "Родина. Традиції. Порядок". Утім противники маршу обмежилися лише словесним протистоянням.
Хода минула без інцидентів, після завершення частина мітингувальників самостійно покинула місце проведення акції, тих же учасників та учасниць маршу, які побоювалися за свою безпеку, розвезли у спеціальних автобусах у різні точки міста.
Отпускаю на свободу!
А че Меня потом домогаются??!
🤗
Повиступайте, а ми посміємось.
Мастурбація Ківи
А они, женщины, делают все остальное..
🤗
Але на всіх сьогоднішніх гілках про марші жінок - лунає "плач" українських чоловіків.
Брати Гадюкіни - Підкаблучник
Як воно безхарактерне - то хто йому винен. То бідна жінка журиться, що з таким зв*язалася.
То мамині синочки такі можуть бути.
Я сміюся з того, що сьогодні чоловіки-форумчани як подуріли.
Вийшли жінки (і чоловіки з ними) нагадати вам про те, що є речі, які вони б хотіли покращити по відношенню до себе. У вас же ніхто нічого не забирає. Просять. А у вас уже у всіх істерика.
В Україні є проблема порозуміння між статями. Ви один одного не чуєте, натомість звинувачуєте у якихось гріхах ... І це взаємно. А діалогу нема. Тому й проблем стільки, які виливаються у трагедії.
Чесно - ми і без хитрощів справляємося.
Ви за своєю образою на жінок сьогодні взагалі нічого не бачите.
А чого ти нам про своїх москальок розказуєш, як вони тебе =насилували= психологічно ?
Живи сам. Працюй у чоловічому колективі. Відмовся від матері / тітки / сестри. Пий валер*янку.
Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi
2 год ·
Феміністки борються за право жінок бути вбитими в утробах їхніх матерів.
Це - головна мета фемінізму.
Реальная проблема: нация вымирает. Чтобы нация не вымирала (как минимум), десять женщин должны родить 23 ребёнка. Но, марши псевдофеминисток скорее прыгнут с моста или с крыши чем признают этот факт.
Найдите кто этих дурёх финансирует, и дайте им звонкого пенделя из Украины.
Не знущаються, не б*ють до смерті ?
Взагалі- ні про що. У чоловіка і жінки рівні права. Просто різні гендерні ролі, які є наслідком будови та можливостей організму.
Все є.
Але не треба з жінок робити потвор.
Я вибачаюся, але українська жінка, котра і скалкою чоловікові може дати під настрій- зовсім не тягне на принижену.
І в гаражах заявляєш- ;А мене моя відпустила, шашлики жарить!;
-;А що сказала?
-;Іди, падлюка, прийдеш з перегаром- ноги попереламую!;
Забудьте вы свое проклятое прошлое!
Вы будете свободно трудиться и у каждой будет отдельный супруг! (с)
Минуле не відпускає ... Як перестати жити минулим ...
https://youtu.be/RTWYqOjhVrg
Платочки в руках теребят
Потому, что на десять девчонок
По статистике - девять ребят
А парни важности полны, придирчивы ужасно
И остаются вдоль стены, пришедшие напрасно..©
Вот оно шо, Михалыч!
🤣🤣🤣
Вона сказала що тільки якщо та буде з ;брюліками;. Але посуд помила.
Дарма, правда, посуд мила, але то вже ваше.