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Все про:марш (256) права людини (411) Харків (1677) гендерні проблеми (63) 8 Березня (64)

 "Вільна жінка - вільна країна", - марш жіночої солідарності відбувся в Харкові. ФОТОрепортаж

У Харкові 8 березня під девізом "Вільна жінка - вільна країна" відбувся марш за права жінок. За даними поліції, в заході взяли участь близько 500 осіб.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, марш за права жінок стартував 8 березня о 14:00 на площі Свободи, інформує Цензор.НЕТ. Учасниці та учасники пройшли центром міста до площі Конституції. Метою акції організатори називають привернення уваги до порушення прав жінок в Україні.

"Ми збираємося, щоб нагадати, що завжди актуально обговорювати і знаходити вирішення проблем гендерної нерівності та гноблення жінок, які проявляються в домашньому насильстві, нерівних умовах праці, образливих жартах, сексистській рекламі", - розповіли  організатори маршу.

Протест проти проведення маршу за права жінок висловили представники праворадикальної організації "Традиції та порядок". Близько двох десятків членів організації супроводжували колону під час руху та скандували гасло "Родина. Традиції. Порядок". Утім противники маршу обмежилися лише словесним протистоянням.

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Хода минула без інцидентів, після завершення частина мітингувальників самостійно покинула місце проведення акції, тих же учасників та учасниць маршу, які побоювалися за свою безпеку, розвезли у спеціальних автобусах у різні точки міста.

Вільна жінка - вільна країна, - марш жіночої солідарності відбувся в Харкові 01
Вільна жінка - вільна країна, - марш жіночої солідарності відбувся в Харкові 02
Вільна жінка - вільна країна, - марш жіночої солідарності відбувся в Харкові 03
Вільна жінка - вільна країна, - марш жіночої солідарності відбувся в Харкові 04

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Вільна жінка - вільна країна, - марш жіночої солідарності відбувся в Харкові 05
Вільна жінка - вільна країна, - марш жіночої солідарності відбувся в Харкові 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3180167
 
   
 Топ коментарі
 
Чего надо? Живут они на пенсии дольше, УК к ним мягче, у мужиков отбирают детей, жильё и алименты. А ещё психологическое насилие со стороны баб.
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Які ще права їм потрібні? У женшчін більше прав ніж у мушчін.
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Толька За!
Отпускаю на свободу!
А че Меня потом домогаются??!
🤗
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Хлопці, йдіть сюди. Тут вам іще темку додали. "Свободная женщина - свободная страна", - марш женской солидарности прошел в Харькове - Цензор.НЕТ 4373
Повиступайте, а ми посміємось.
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для начала определимся.. что же это такое.. матриархат..
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Када Ты -Я зарабатываем деньги на диване...
А они, женщины, делают все остальное..
🤗
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Так отож: нема чого.
Але на всіх сьогоднішніх гілках про марші жінок - лунає "плач" українських чоловіків.
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плачуть ті хто одружується на феміністок..
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Ой, Боже. А феміністки виходять заміж ?
Як воно безхарактерне - то хто йому винен. То бідна жінка журиться, що з таким зв*язалася.
То мамині синочки такі можуть бути.
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Одна людина, не має значення, в якому тілі він знаходиться, може пригнічувати іншу людину. Тиск-це, коли ти доносиш свою точку зору, і вона не відгукується, тому що, якщо ваша точка зору відгукується, то це називається діалогом.
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они посмеются, гля... это нам в пору смеяться... во-первых, вы не втягиваете живот, нависающий над джинсами, при появлении в поле зрения боль-мень привлеательного объекта женского пола... во-вторых (о ужас) вы писаете сидя и всегда попадаете в унитаз...в-третьих, даже самый дебильный десперадо с мохнатой грудью, если он не эвенк или бурят, может искривить бровь и скорчить из себя соблазнителя... вы же пользуетесь смешными женскими хитростями... да мало ли... посмеются они...
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"Вільна жінка - вільна країна", - марш жіночої солідарності відбувся в Харкові - Цензор.НЕТ 5924

Я сміюся з того, що сьогодні чоловіки-форумчани як подуріли.
Вийшли жінки (і чоловіки з ними) нагадати вам про те, що є речі, які вони б хотіли покращити по відношенню до себе. У вас же ніхто нічого не забирає. Просять. А у вас уже у всіх істерика.

В Україні є проблема порозуміння між статями. Ви один одного не чуєте, натомість звинувачуєте у якихось гріхах ... І це взаємно. А діалогу нема. Тому й проблем стільки, які виливаються у трагедії. "Вільна жінка - вільна країна", - марш жіночої солідарності відбувся в Харкові - Цензор.НЕТ 3767

Чесно - ми і без хитрощів справляємося. "Вільна жінка - вільна країна", - марш жіночої солідарності відбувся в Харкові - Цензор.НЕТ 3272
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Чего надо? Живут они на пенсии дольше, УК к ним мягче, у мужиков отбирают детей, жильё и алименты. А ещё психологическое насилие со стороны баб.
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yuri sheyko Ви забулися.Військомат до них претензій немає.Я вже не раз писав.що хотів би побачити.як працівники військомату ловлять призовниць. "Свободная женщина - свободная страна", - марш женской солидарности прошел в Харькове - Цензор.НЕТ 9528 Тоді би точно казали,що це приноблення і сексизм.
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та це рогатий провокатор, лайно тут л'є на різних ветках!!
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Roman Ivanovich Однак в тебе прапорець невідомий.Саме з таким прапорцем московитів багато.
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Роман Іванович - дуже давній форумчанин. І місто своє він називав. Його тут знають.
Ви за своєю образою на жінок сьогодні взагалі нічого не бачите.
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рогатий, титі тут вилізло, каляки тіпа вумні калякаеш!!!! твоє місце на параші!!
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Пий менше - довше проживеш. Може.
А чого ти нам про своїх москальок розказуєш, як вони тебе =насилували= психологічно ?
Живи сам. Працюй у чоловічому колективі. Відмовся від матері / тітки / сестри. Пий валер*янку.
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Хочуть рівних прав, але за себе в ресторані розраховуватись чомусь не спішать )))
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Какая разніца.Думаю,що на виборах вони саме за це голосували.
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это мой дом, это моя машина, это моя лодка, это мое тело.....

Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi
2 год ·

Феміністки борються за право жінок бути вбитими в утробах їхніх матерів.
Це - головна мета фемінізму.

"Свободная женщина - свободная страна", - марш женской солидарности прошел в Харькове - Цензор.НЕТ 5866
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Псевдофеминистсткая белиберда. В реальности, женщины уже в СССР имели куда больший социальный статус чем за рубежом, от врачей и учителей, до работников ВПК. Не знаю как сегодня дела обстоят в украинском ВПК, но то что учителя и врачи в большинстве - женщины, это факт, со времён СССР.
Реальная проблема: нация вымирает. Чтобы нация не вымирала (как минимум), десять женщин должны родить 23 ребёнка. Но, марши псевдофеминисток скорее прыгнут с моста или с крыши чем признают этот факт.
Найдите кто этих дурёх финансирует, и дайте им звонкого пенделя из Украины.
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На заработанныя на макулатуре деньги, пионеры покупали проституток а ппотом их отпускали на волю..
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Які ще права їм потрібні? У женшчін більше прав ніж у мушчін.
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Всі феміністки кажуть,що чоловіки погані і саме чоловік пригноблювач,сексист і маніяк.Так,я не захищаю тих хто знущається над жінками і так чоловіків багато страшних злочинців.Але саме жінки викадають дітей після народження у смітник,або вбивають.За це феміністки не згадують.
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А чоловіки своїх дітей не вбивають і не катують - ні ?
Не знущаються, не б*ють до смерті ?
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Знав і таке- коли вітчим регулярно б'є нерідну дитину, а мати думає лише про його.. Ну, зрозуміло про що.

Взагалі- ні про що. У чоловіка і жінки рівні права. Просто різні гендерні ролі, які є наслідком будови та можливостей організму.
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І "батьків", які роками ґвалтують своїх доньок, в Україні теж нема жодного.
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Я вибачаюся- але жіноча педофілія теж існує. Знав я жертву. Повісився хлопець в неповні 16.
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Я не кажу, що нема.
Все є.
Але не треба з жінок робити потвор.
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не треба старитися видумувати, з жінок робити чоловіків..
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Та хто робить?! У мене таке враження що саме жінки роблять з нас, чоловіків, потвор. Ми теж здатні відчувати і жаліти.

Я вибачаюся, але українська жінка, котра і скалкою чоловікові може дати під настрій- зовсім не тягне на принижену.
І в гаражах заявляєш- ;А мене моя відпустила, шашлики жарить!;
-;А що сказала?
-;Іди, падлюка, прийдеш з перегаром- ноги попереламую!;
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тому що це вже зовсім інша проблема
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Ой *лядь... отправьте их на фронт, пусть сравниваются с мужчинами...
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під час місячних вони воюють чи беруть відгули?
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хотів почути вашу думку, раз ви виклали таке фото
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яку мою думку ти хотів почути? - в мене немає вагіни та місячних, я не знаю як вони з тим впораються
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А чого вони вимагають ? Бо вимоги якихось геїв-педиків конкретніші і зрозумілі...
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напомнило: "товарищи женщины! революция освободила вас! у вас нет теперь хозяина, нет господина.."
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МОЛОДИ́ЦЯ, і, жін., розм. Молода заміжня жінка.
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Жінкам вже навіть шпали дозволили укладати, - а їм все мало
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Товарищи женщины! Революция освободила вас. У вас неттеперь господина. Называйте меня просто товарищ Сухов.

Забудьте вы свое проклятое прошлое!

Вы будете свободно трудиться и у каждой будет отдельный супруг! (с)
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Минуле не відпускає ... Як перестати жити минулим ...
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Да кому они с такими фэйсами нужны? Только и остается на непонятных маршах воемя проводить, ведь никто из мужчин ( муж, любовник, бой-фрэнд) на встречу не позвал?
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если столько мусоров охраняет - значит какое-то гавно водят...
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Самое страшное это лица главных борчих... красивая, счастливая, успешная женщина никогда не пойдёт на подобные шабашы... а для страшных и глупых... при отсутствии всякого таланта, для них это такая отдушина - винить в своей никчёмности - вымышленное нарушение прав... так сразу подумаешь, и вроде бы я и не виновата))!
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Пришли девчонки, стоят в сторонке
Платочки в руках теребят
Потому, что на десять девчонок
По статистике - девять ребят

А парни важности полны, придирчивы ужасно
И остаются вдоль стены, пришедшие напрасно..©

Вот оно шо, Михалыч!
🤣🤣🤣
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а шо в Ха женщины не свободны? спрошу у жены, на всякий случай.
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Я вже охрінів від сьогоднішніх тем і заявив своїй що завтра вдягне паранджу.

Вона сказала що тільки якщо та буде з ;брюліками;. Але посуд помила.
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"Вільна жінка - вільна країна", - марш жіночої солідарності відбувся в Харкові - Цензор.НЕТ 6841

Дарма, правда, посуд мила, але то вже ваше.
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