 "Вільна жінка - вільна країна", - марш жіночої солідарності відбувся в Харкові. ФОТОрепортаж

Як передає кореспондент Радіо Свобода, марш за права жінок стартував 8 березня о 14:00 на площі Свободи, інформує Цензор.НЕТ. Учасниці та учасники пройшли центром міста до площі Конституції. Метою акції організатори називають привернення уваги до порушення прав жінок в Україні.

"Ми збираємося, щоб нагадати, що завжди актуально обговорювати і знаходити вирішення проблем гендерної нерівності та гноблення жінок, які проявляються в домашньому насильстві, нерівних умовах праці, образливих жартах, сексистській рекламі", - розповіли організатори маршу.

Протест проти проведення маршу за права жінок висловили представники праворадикальної організації "Традиції та порядок". Близько двох десятків членів організації супроводжували колону під час руху та скандували гасло "Родина. Традиції. Порядок". Утім противники маршу обмежилися лише словесним протистоянням.

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Хода минула без інцидентів, після завершення частина мітингувальників самостійно покинула місце проведення акції, тих же учасників та учасниць маршу, які побоювалися за свою безпеку, розвезли у спеціальних автобусах у різні точки міста.









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