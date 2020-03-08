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 Суспільство, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:ГРВІ (105) ДСНС (2325) COVID-19 (570)

 За добу прикордонники провели температурний скринінг понад 125 тисяч осіб, у двох діагностували ГРВІ, - ДПСУ. ІНФОГРАФІКА

Температурний скринінг громадян, що в'їжджають до України, в пунктах пропуску через державний кордон, на КПВВ на Донбасі й адмінмежі з окупованим Кримом проводиться цілодобово.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"За результатами минулої доби прикордонники перевірили 125 368 осіб. Зафіксували два випадки підвищеної температури у двох громадянок України в пунктах пропуску "Грем'яч" і "Бориспіль". За результатами додаткової перевірки лікарі діагностували в обох жінок ГРВІ, ознак COVID-19 не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Загалом із 25 лютого цього року перевірено вже понад 1,2 млн громадян.

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За добу прикордонники провели температурний скринінг понад 125 тисяч осіб, у двох діагностували ГРВІ, - ДПСУ 01

Нагадаємо, в Україні наразі зафіксували один випадок інфікування коронавірусом. Також відомо про 5 випадків зараження українців у світі: четверо заразилися на лайнері Diamond Princess і одна українка в Італії.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3180164
 
   
 Топ коментарі
 
В Словакии закрыли сегодня школы на 2 недели
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І толку з цього скрінінгу..
Може хвороба пізніше розвинеться.
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В Словакии закрыли сегодня школы на 2 недели
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Отэта - медреформа!
Погранцы не пасут задних)))
Спасибо зеля!
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"здорові" ...уки ...я сьогодні 150тисч не бачив але двох "сопливих" розгледів серед кількох сотень-тисячі за день ...
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)) погранцы на страже здоровья. скриншоты от скрининга зашпайхерили? надеюсь, они тоже не горят.
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Тепловізором по короновірусу, оце так досягнення.
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«Уровень 2» был объявлен во Франции в пятницу, 28 февраля, - из-за обнаружения «очагов» эпидемии в нескольких департаментах. Власти приняли первые ограничительные меры. В частности, как это назвал премьер-министр Эдуар Филипп, были «изолированы кластеры» эпидемии в нескольких департаментах: там отменили занятия в учебных заведениях и запретили любые собрания; кроме того, на всей территории страны были запрещены массовые мероприятия с участием более 5 тысяч человек в закрытых помещениях. По инициативе местных властей принимались и другие ограничительные меры - в частности, в Париже решили отменить марафон.
В тот же день, 28-го, министр здравоохранения Оливье Веран обратился к согражданам с рекомендациями. Министр заявил: «Отныне я рекомендую, на период, который еще предстоит определить, избегать рукопожатий», «поцелуев», «мыть руки регулярно и тщательно, использовать одноразовые салфетки и выбрасывать их после первого применения, чихать и кашлять в локтевой сгиб».
Соблюдение гигиены крайне важно для борьбы с распространением эпидемии, напомнил министр. В общественных местах повесили объявления с подобными советами. Кроме того, отдельные работодатели принимают меры по собственной инициативе: например, устанавливают на рабочих местах емкости с антисептическими гелями и т. д.
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ну руцкие хоть и не чихают в локтевой сгиб, но они издревли сопли рукавом вытирают (если канешно рукав есть), а коли нет, то кулаком. это их древний вклад в борьбу с любыми вирусными инфекциями )
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Заколупали со своим новоязом - скрининг, тайминг...
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Слово *скрининг* меня просто впечатляет. Я его и не по теме применяю---народ ведётся. Надо бы и на трепак обязательно проверять, кружки эмалированые выдать, ну что бы куда бы капало с конца! То одно остановим, другое профукаем!
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Премьер министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье, 8 марта, подписал указ об ограничениях на въезд и выезд из автономной области Ломбардия и еще 14 северных провинций страны для сдерживания распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте итальянского правительства.

Ограничения вступают в силу 8 марта и продлятся до 3 апреля. Помимо Ламбардии они касаются провинций Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Римини, Перзаро-э-Урбино, Венеция, Падуя, Тревизо, Асти, Вербано-Кузьо-Оссола, Новара, Верчелли и Алессандрия.
Указ запрещает как въезжать в указанные провинции, так и покидать их, а также перемещаться внутри этих территорий. Исключение может быть сделано только по служебной необходимости и уважительным причинам семейного характера, подтвержденным документально. Государственным и частным предприятиям предлагается отправить сотрудников в отпуск. Закрываются все школы и религиозные учреждения.
Кроме того, по всей стране будут закрыты театры, кинотеатры, музеи, бары, игровые центры, танцевальные школы, дискотеки и другие подобные учреждения. Приостановлены все спортивные турниры. Рестораны и магазины будут открыты, но владельцам предписано создать условия, чтобы посетители соблюдали дистанцию безопасности - минимум метр друг от друга.
Италия является третьей страной в мире по числу зараженных коронавирусной инфекцией. Число зараженных достигло почти шести тысяч человек, 233 из них скончались. Таким образом в Италии уровень смертности (4,25%) выше, чем в Китае (3,8%). Власти пообещали мобилизовать 20 тысяч дополнительных сотрудников в больницы, где лечат зараженных коронавирусом.
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Sergey Naumovich
1 ч. ·

В Италии за день +133 смерти от коронавируса и +1492 случаев заражения. То есть +25% от того, что было вчера. Это самый настоящий ****€ts! Школы, театры и т.д. закрыты, спортивные мероприятия отменены, но бутики, магазины, бары и рестораны - внимание - открыты! Директива правительства обязала владельцев общепитов и магазинов в Ломбардии соблюдать дистанцию в 1 метр от клиентов, что неосуществимо, разумеется. Это такой карантин, ребят. Кроме того, как только правительство объявило о намерении ввести карантин в Ломбардии, народ ломанулся из этой провинции - на юг Италии, неся с собой вирус, конечно же. Кто додумался заранее предупредить о намерении ввести карантин??? Карантин вводится только внезапно и это логично даже для школьников. Такое ощущение, что в правительстве Италии работают феерические рас****яu...
В то же время обратите внимание на КНР. Там прирост заразившихся за день составляет лишь 52 чел. На полтора миллиарда человек! Отдельный респект властям Сингапура. Там за полтора месяца прирост заразившихся составил лишь сотню человек. А в Италии, напомню, ПЛЮС ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ ЗА ОДИН ДЕНЬ!
А что Украина? Наша страна до сих пор не запретила авиарейсы в Италию. Можете поверить, загуглив «борисполь аэропорт табло». Полистайте.За добу прикордонники провели температурний скринінг понад 125 тисяч осіб, у двох діагностували ГРВІ, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 5013
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Все нормас. Епідемія- останній шанс Пенсійного Фонду і всієї влади.
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Вчера была в аэропорте Вены - машин мало, людей тоже . Вена не принимает самолеты из Италии и крупные перелеты из Китая
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це як у мультику "а лисички взяли спички" - усе навиворіт: погранці стали медиками.
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Коли котику нічого робити- він собі фаберже лиже.
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А в кого понижена температура??
В Мене таке буває-35.0 -35.6..
🤔
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-- пить, гулять и ********** больше надо -- это повышает температуру внутреннего сгорания! *)
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Обычно от переизбилия секса..
Стаканчик коньячка потом тааак паамагает..
))
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Термометр не електронний випадково?
Спиш нормально, висипаєшся? Харчування як?
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Я б до такого б не додумався..
Співчуваю Вам та Вашим проблемам..🤗
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І толку з цього скрінінгу..
Може хвороба пізніше розвинеться.
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В Словакии первый случай был такой- парень съездил на карнавал в Венецию , приехал и заразил отца . Тот заболел , а парень - нет. Потом позже у его матери и него тоже подтвердили этот вирус . Это три человека в инфекционной больнице из маленького городка . И ещё два случая подтвердили
Потому закрыли школы пока на 2 недели и отмерили все массовые мероприятия
В аэропорту температуру никто не меряет
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І мене нині скрінганули, як повертався з Кельц до Львова. Все нормально.
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Приятная процедура...В народе ее уже "расстрелом" прозвали.
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Шо с температурниками делают? -- ...пакуют, чы отпускают? -- оч. интересно!
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Україна буде, не дивлячись ні на що!!!!
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Не знаю... - у немца, хрен ты шо померяшь, если он не хочет! -- а померяешь без его согласия -- бабок потом не напасёшься -- компенсации выплачивать!
-- у меня в апреле полёт планируется -- на Францию ... -- пока ничего сказать не могу... -- там побачым.
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все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо все хо-ро-шо!
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Как токо вакцину персональную найдут -- ...так всё и забудется. --думаю, к маю всё устаканится.
Институ Коха уже вакцину выделил -- осталось только промышленные масштабы наладить... ... -- токо, кому оно надо?

Немцы и так эту херню за 3 дня лечили -- з самого початку.
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ВОЗ: Коронавирус зафиксирован более чем в 100 странах мира (на данный момент, 102 страны)
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На злобу дня - " Знакомый китаец мне сказал, что лучше подождать и не заражаться коронавирусом Соvid-19, так как в сентябре выйдет новая версия Соvid-20, Covid-20 Pro и Covid-20 Plus."
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Sentinel #Україна

@You_are_Future

·2 ч
Китай ободряет! "Сегодня вы выходите на встречу с друзьями. Завтра единственным человеком, оставшимся в живых в вашей семье, будет собака" Возможно мы никогда в полной мере и не узнаем чего стоило Китаю подавить первоначальную вспышку эпидемии #коронавирусЗа добу прикордонники провели температурний скринінг понад 125 тисяч осіб, у двох діагностували ГРВІ, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 1356
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Китайские врачи обнаружили необратимые последствия коронавируса
08.03.2020, 22:04 • 1569 • 0

В Китае выяснили, что COVID-19 наносит необратимые повреждения легким и иммунной системе человека. Это означает, что даже вылечившийся человек в дальнейшем может иметь проблемы со здоровьем.
Такую информацию приводит китайское издание Global Times со ссылкой на врачей университетской больницы Уханя.
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"Влияние COVID-19 на организм человека похоже на сочетание ОРВИ и СПИДа, поскольку он наносит вред как легким, так и иммунной системе", - сказал Пэн Чжиюн, директор отделения интенсивной терапии больницы Чжуннань Уханьского университета.
По словам медика, вскрытия показывают серьезные повреждения легких и иммунной системы у жертв COVID-19.
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Ранее китайские судмедэксперты провели девять вскрытий тел пациентов с COVID-19. Они нашли повреждения легких и опубликовали исследование в научном журнале.
Эксперты пришли к выводу, что COVID-19 вызывает воспалительную реакцию, которая повреждает дыхательные пути и легочные альвеолы.
"Исходя из результатов исследования, я думаю, что сейчас самое важное - принять меры на ранней стадии заболевания, чтобы защитить легкие пациентов от необратимого фиброза", - отметил Пэн Чжиюн.
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Легочный фиброз - это последствие воспаления, разрастание соединительной ткани и образование рубцов в легких. У пациента возникают проблемы с дыханием. Подобные патологии ранее были обнаружены у жертв атипичной пневмонии.
По словам врача, количество смертей в Китае может внезапно увеличиться. Некоторые пациенты в Ухани продержались один месяц, но все еще находятся в опасности и могут умереть в любое время.
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Кому вы втираете))))? В Харьковском аэропорту никто никого не проверяет международные рейсы. Клоуны продолжают нам втирать как они готовы к эпидемии вируса
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