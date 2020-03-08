 За добу прикордонники провели температурний скринінг понад 125 тисяч осіб, у двох діагностували ГРВІ, - ДПСУ. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"За результатами минулої доби прикордонники перевірили 125 368 осіб. Зафіксували два випадки підвищеної температури у двох громадянок України в пунктах пропуску "Грем'яч" і "Бориспіль". За результатами додаткової перевірки лікарі діагностували в обох жінок ГРВІ, ознак COVID-19 не виявлено", - йдеться в повідомленні.
Загалом із 25 лютого цього року перевірено вже понад 1,2 млн громадян.
Нагадаємо, в Україні наразі зафіксували один випадок інфікування коронавірусом. Також відомо про 5 випадків зараження українців у світі: четверо заразилися на лайнері Diamond Princess і одна українка в Італії.
Погранцы не пасут задних)))
Спасибо зеля!
В тот же день, 28-го, министр здравоохранения Оливье Веран обратился к согражданам с рекомендациями. Министр заявил: «Отныне я рекомендую, на период, который еще предстоит определить, избегать рукопожатий», «поцелуев», «мыть руки регулярно и тщательно, использовать одноразовые салфетки и выбрасывать их после первого применения, чихать и кашлять в локтевой сгиб».
Соблюдение гигиены крайне важно для борьбы с распространением эпидемии, напомнил министр. В общественных местах повесили объявления с подобными советами. Кроме того, отдельные работодатели принимают меры по собственной инициативе: например, устанавливают на рабочих местах емкости с антисептическими гелями и т. д.
Ограничения вступают в силу 8 марта и продлятся до 3 апреля. Помимо Ламбардии они касаются провинций Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Римини, Перзаро-э-Урбино, Венеция, Падуя, Тревизо, Асти, Вербано-Кузьо-Оссола, Новара, Верчелли и Алессандрия.
Указ запрещает как въезжать в указанные провинции, так и покидать их, а также перемещаться внутри этих территорий. Исключение может быть сделано только по служебной необходимости и уважительным причинам семейного характера, подтвержденным документально. Государственным и частным предприятиям предлагается отправить сотрудников в отпуск. Закрываются все школы и религиозные учреждения.
Кроме того, по всей стране будут закрыты театры, кинотеатры, музеи, бары, игровые центры, танцевальные школы, дискотеки и другие подобные учреждения. Приостановлены все спортивные турниры. Рестораны и магазины будут открыты, но владельцам предписано создать условия, чтобы посетители соблюдали дистанцию безопасности - минимум метр друг от друга.
Италия является третьей страной в мире по числу зараженных коронавирусной инфекцией. Число зараженных достигло почти шести тысяч человек, 233 из них скончались. Таким образом в Италии уровень смертности (4,25%) выше, чем в Китае (3,8%). Власти пообещали мобилизовать 20 тысяч дополнительных сотрудников в больницы, где лечат зараженных коронавирусом.
1 ч. ·
В Италии за день +133 смерти от коронавируса и +1492 случаев заражения. То есть +25% от того, что было вчера. Это самый настоящий ****€ts! Школы, театры и т.д. закрыты, спортивные мероприятия отменены, но бутики, магазины, бары и рестораны - внимание - открыты! Директива правительства обязала владельцев общепитов и магазинов в Ломбардии соблюдать дистанцию в 1 метр от клиентов, что неосуществимо, разумеется. Это такой карантин, ребят. Кроме того, как только правительство объявило о намерении ввести карантин в Ломбардии, народ ломанулся из этой провинции - на юг Италии, неся с собой вирус, конечно же. Кто додумался заранее предупредить о намерении ввести карантин??? Карантин вводится только внезапно и это логично даже для школьников. Такое ощущение, что в правительстве Италии работают феерические рас****яu...
В то же время обратите внимание на КНР. Там прирост заразившихся за день составляет лишь 52 чел. На полтора миллиарда человек! Отдельный респект властям Сингапура. Там за полтора месяца прирост заразившихся составил лишь сотню человек. А в Италии, напомню, ПЛЮС ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ ЗА ОДИН ДЕНЬ!
А что Украина? Наша страна до сих пор не запретила авиарейсы в Италию. Можете поверить, загуглив «борисполь аэропорт табло». Полистайте.
В Мене таке буває-35.0 -35.6..
🤔
Стаканчик коньячка потом тааак паамагает..
))
Спиш нормально, висипаєшся? Харчування як?
😁
Співчуваю Вам та Вашим проблемам..🤗
Може хвороба пізніше розвинеться.
Потому закрыли школы пока на 2 недели и отмерили все массовые мероприятия
В аэропорту температуру никто не меряет
-- у меня в апреле полёт планируется -- на Францию ... -- пока ничего сказать не могу... -- там побачым.
Институ Коха уже вакцину выделил -- осталось только промышленные масштабы наладить... ... -- токо, кому оно надо?
Немцы и так эту херню за 3 дня лечили -- з самого початку.
Sentinel #Україна
@You_are_Future
·2 ч
Китай ободряет! "Сегодня вы выходите на встречу с друзьями. Завтра единственным человеком, оставшимся в живых в вашей семье, будет собака" Возможно мы никогда в полной мере и не узнаем чего стоило Китаю подавить первоначальную вспышку эпидемии #коронавирус
08.03.2020, 22:04 • 1569 • 0
В Китае выяснили, что COVID-19 наносит необратимые повреждения легким и иммунной системе человека. Это означает, что даже вылечившийся человек в дальнейшем может иметь проблемы со здоровьем.
Такую информацию приводит китайское издание Global Times со ссылкой на врачей университетской больницы Уханя.
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"Влияние COVID-19 на организм человека похоже на сочетание ОРВИ и СПИДа, поскольку он наносит вред как легким, так и иммунной системе", - сказал Пэн Чжиюн, директор отделения интенсивной терапии больницы Чжуннань Уханьского университета.
По словам медика, вскрытия показывают серьезные повреждения легких и иммунной системы у жертв COVID-19.
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Ранее китайские судмедэксперты провели девять вскрытий тел пациентов с COVID-19. Они нашли повреждения легких и опубликовали исследование в научном журнале.
Эксперты пришли к выводу, что COVID-19 вызывает воспалительную реакцию, которая повреждает дыхательные пути и легочные альвеолы.
"Исходя из результатов исследования, я думаю, что сейчас самое важное - принять меры на ранней стадии заболевания, чтобы защитить легкие пациентов от необратимого фиброза", - отметил Пэн Чжиюн.
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Легочный фиброз - это последствие воспаления, разрастание соединительной ткани и образование рубцов в легких. У пациента возникают проблемы с дыханием. Подобные патологии ранее были обнаружены у жертв атипичной пневмонии.
По словам врача, количество смертей в Китае может внезапно увеличиться. Некоторые пациенты в Ухани продержались один месяц, но все еще находятся в опасности и могут умереть в любое время.
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