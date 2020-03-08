 В Одесі відбувся випуск старшин ВМС України. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Цього року 31 курсант здобув вищу освіту за кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" та отримав диплом і нагрудний знак. Сьогоднішні випускники проходитимуть військову службу на бойових кораблях, катерах, у берегових частинах Військово-морських сил ЗС України.









До присутніх із вітальним словом звернувся командувач Військово-морських сил Збройних сил України адмірал Ігор Воронченко. У своїй промові він зазначив, наскільки важливими для вітчизняного флоту є спеціалісти старшинського складу, адже кваліфіковані, добре підготовлені та мотивовані старшини - це основа флотських екіпажів.







Традиційно випускники вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих воїнів-побратимів, склали присягу старшин, пройшли урочистим маршем та зробили колективне фото на згадку.



