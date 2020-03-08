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 Фоторепортаж
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 В Одесі відбувся випуск старшин ВМС України. ФОТОрепортаж

7 березня в Практичній гавані одеського порту відбулися урочистості, присвячені випуску старшинського складу Відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Національного університету "Одеська морська академія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

В Одесі відбувся випуск старшин ВМС України 01

Цього року 31 курсант здобув вищу освіту за кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" та отримав диплом і нагрудний знак. Сьогоднішні випускники проходитимуть військову службу на бойових кораблях, катерах, у берегових частинах Військово-морських сил ЗС України.

В Одесі відбувся випуск старшин ВМС України 02
В Одесі відбувся випуск старшин ВМС України 03
В Одесі відбувся випуск старшин ВМС України 04
В Одесі відбувся випуск старшин ВМС України 05

До присутніх із вітальним словом звернувся командувач Військово-морських сил Збройних сил України адмірал Ігор Воронченко. У своїй промові він зазначив, наскільки важливими для вітчизняного флоту є спеціалісти старшинського складу, адже кваліфіковані, добре підготовлені та мотивовані старшини - це основа флотських екіпажів.

В Одесі відбувся випуск старшин ВМС України 06
В Одесі відбувся випуск старшин ВМС України 07
В Одесі відбувся випуск старшин ВМС України 08

Традиційно випускники вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих воїнів-побратимів, склали присягу старшин, пройшли урочистим маршем та зробили колективне фото на згадку.

В Одесі відбувся випуск старшин ВМС України 09
В Одесі відбувся випуск старшин ВМС України 10

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3180153
 
   
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Удачи ребятам, они на правильном пути.
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Кто то с базарным образованием думает, что ухватил Бога за бороду, что все можно купить за деньги, смешно будет наблюдать их кишки развешанные на проводах...
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