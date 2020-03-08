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 Події, Фоторепортаж
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 Прикордонники виявили 500 тис. євро і 240 тис. дол. в автомобілі на Львівщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, вночі прикордонники Львівського загону виявили значну суму готівки в валюті, яку 37-річний громадянин України намагався незаконно ввезти на територію нашої країни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Під час прикордонно-митного контролю автомобіля марки "Мерседес" у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Угринів" охоронці кордону помітили знервовану поведінку водія та прийняли рішення щодо поглибленого огляду авто.

Прикордонники виявили 500 тис. євро і 240 тис. дол. в автомобілі на Львівщині 01
Прикордонники виявили 500 тис. євро і 240 тис. дол. в автомобілі на Львівщині 02
Прикордонники виявили 500 тис. євро і 240 тис. дол. в автомобілі на Львівщині 03

Спільний огляд вразив результатами. Правоохоронці виявили серед особистих речей водія та у ніші під переднім сидінням пасажира незадекларовану готівку в розмірі близько 240 тисяч доларів США та 500 тисяч євро. Гроші були дбайливо розфасовані у герметичні поліетиленові пакети.

Стосовно водія правоохоронці склали протокол про порушення митних правил, гроші вилучили та передали співробітникам митниці.

Прикордонники виявили 500 тис. євро і 240 тис. дол. в автомобілі на Львівщині 04

Прикордонники виявили 500 тис. євро і 240 тис. дол. в автомобілі на Львівщині 05
Прикордонники виявили 500 тис. євро і 240 тис. дол. в автомобілі на Львівщині 06

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3180128
 
 
 Топ коментарі
 
інвестори їдуть в Україну Пограничники обнаружили 500 тыс. евро и 240 тыс. долл. в автомобиле на Львовщине - Цензор.НЕТ 2895
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А до пересчета сколько было?
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И да, чувак же ВВОЗИЛ, чего доколупались?
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а по телеку говорят , что за кордоном мало зарабатывают
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Брешуть !До ворожки не ходи - брешуть! Хочуть щоб пiплз нiкуди не виiджав ,на заводi Шлях комунiзму в три змiни працював за зарплатню як у Монголii пенсiя )
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Повезло погранцам, там, наверняка, было вдвое больше
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И да, чувак же ВВОЗИЛ, чего доколупались?
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від 10 000 кеша і більше - доки звідкіля бабло....Ляшко у нас 2 рази підряд наприклад ДжекПот "зривав" Пограничники обнаружили 500 тыс. евро и 240 тыс. долл. в автомобиле на Львовщине - Цензор.НЕТ 496
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ну не лох "перевіник" - сів собі наприклад у Кракові , чи Тарнові до ЛЬвова на РЕЙСОВИЙ ( їх десятки і НІЯКОГО ввіз контролю) ....- і перевозь хоть 10 лямів - лошара....
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Для ввоза более 10к, достаточно было устного декларирования, водила лох)
Ну ответил бы, "да везу лям, а чё?"
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В мене знайомий 70 тисяч євро віз, як поряднiй на кордоні задекларував, після кордону через пару кілометрів, вночі йому на хвіст сіли дві машини, ледве втiк вiд них - по селах під 200 км летів .Там все прихоплено вже давно і митники з бандюками дружать сім'ями так що цей перевізник був напевно в курсі
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За пару тысяч, его бы встретила вооружённая охрана и без проблем сопроводила бы куда надо.
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Згоден , але чувак розслабився,занадто довго не жив в Украiнi
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Нервозное поведение пассажира.(с). Странно, верно? Не можешь- не делай. Если бздение на лице написано- зачем было везти? А если- ещё и не свои??? Нажил головняка, на всю оставшуюся, вполне вероятно.
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"Автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом, и на Гавайи"
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Чувак наверно приехал баксы по 50 грн продавать а может и выше курс будет ..Вспомните еще мой комент в май масяце
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отберут на хранение, подменят на фальшивки и пиши пропало....
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Семьи заробитчан не получат денег в этом месяце
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Извиняюсь, а будут последствия? какое то время назад у жены глав мента на таможне нашли 500к евро, и что?
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Отлистывают 10к на дорогу, остальное конфискат)))
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..постоянно так передают деньги в семьи заробитчане тамошние..чего погранцы то дое*ались в этот то раз?..получали всегда свой % ..и ехай вуйку дальше, а дальше могли ментам номера скинуть, и те тормознуть на дороге за свой%, и так до самой хаты.. ...самые высокие хатынки на зап. границе у погранцов, ментов и мытарей Пограничники обнаружили 500 тыс. евро и 240 тыс. долл. в автомобиле на Львовщине - Цензор.НЕТ 939..
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Це нормально. Кожен наш заробітчанин везе гроші додому перед Паскою))
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Повезло погранцам. Я ещё никогда такую сумму не находил. Нужно было в автомобилях искать.
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