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Все про:Київ (7385) КС (431) суддя (1029) з'їзд (79) злочини проти Майдану (105) Маселко (35)

 Делегатів на З'їзд суддів від Дніпровського райсуду Києва визначатимуть судді Майдану Іваніна, Дзюба та Бовкун, - адвокат Маселко. ФОТО

Дніпровський райсуд Києва обрав суддів Майдану представниками для визначення делегатів від київських судів на З'їзд суддів, на якому обиратимуть суддю Конституційного суду.

Про це написав у фейсбуці адвокат Роман Маселко, інформує Цензор.НЕТ.

Представляти Дніпровський райсуд на спільних зборах суддів місцевих загальних судів Києва будуть Юлія Вікторівна Іваніна, Олександр Анатолійович Дзюба та Едуард Михайлович Бовкун.

Делегатів на Зїзд суддів від Дніпровського райсуду Києва визначатимуть судді Майдану Іваніна, Дзюба та Бовкун, - адвокат Маселко 01

За інформацією Маселка, Іваніна - суддя Майдану, яка "кинула за ґрати двох людей і ще двох позбавила права керування за поїздку в Межигір'я".

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Водночас у 2017 році її рекомендували звільнити за грубі порушення, але потім рішення скасували і відсторонили на 4 місяці.

Іваніна наразі проходить оцінку, і Громадська рада доброчесності затвердила висновок щодо її недоброчесності.

Олександра Дзюбу було звільнено Вищою радою правосуддя, але Верховний Суд його поновив.

Делегатів на Зїзд суддів від Дніпровського райсуду Києва визначатимуть судді Майдану Іваніна, Дзюба та Бовкун, - адвокат Маселко 02

"А ще він є підсудним у справі про завідомо неправосудне рішення. Його судить Бориспільський суд. Наступне засідання 23.03 о 9:00", - зазначає адвокат.

Едуард Бовкун - "взагалі унікальний суддя, якого ще в 2010 році зловили на хабарі. Потім його 4 роки судили. У 2016 році справу повернуто на додаткове слідство, і його подальша доля невідома".

Делегатів на Зїзд суддів від Дніпровського райсуду Києва визначатимуть судді Майдану Іваніна, Дзюба та Бовкун, - адвокат Маселко 03

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Як зазначає Маселко, до нього багато запитань щодо декларування, а 17 березня Вища рада правосуддя вирішуватиме, чи призначати його суддею безстроково.

Делегатів на Зїзд суддів від Дніпровського райсуду Києва визначатимуть судді Майдану Іваніна, Дзюба та Бовкун, - адвокат Маселко 04
Делегатів на Зїзд суддів від Дніпровського райсуду Києва визначатимуть судді Майдану Іваніна, Дзюба та Бовкун, - адвокат Маселко 05

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3180098
 
 
 Топ коментарі
 
А у нас це є реставрацією зебуїнів.
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Когда-нибудь их линчуют..
Так в Америке зарождалась демократия.
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Когда-нибудь их линчуют..
Так в Америке зарождалась демократия.
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Значить все вирішують посібники російських окупантів??? ну цікаво що буде далі ))
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отлично....
нужно было патриотам после Майдана не лихтариками размахивать и спивать 1000 раз гимн Украину по кругу, а карать своих врагов...
В следующий раз может умнее будут после отсидок....
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по твоим словам , ты ни где не был и ни в чем не участвовал. ЗАКРО СВОЙ ПАРШИВЫ РОТ.
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ну если ты без оправданий так резко, то молодец, даже чемпион
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Во Франции, в 19-м веке , это называлась-- реставрация Бурбонов.
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Реставрація після чого? Вони реставрувалися ще при Петьку. І Петька САМ склав такий законопроект про суддівську реформу, за яким реформувати судді мали самі себе, а що там комітет доброчестності скаже - їм плювати, бо Петька комітету доброчесності дав право лише дорадчого голосу - тобто нічого.
І так, саме такі дії Петьки унеможливили для мене його переобрання.
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Вже пройшло 9 місяців. За цей час роблять і народжують дітей. Тому про пєцю від тебе лише паскудна брехня, бо це ті судді, які пішли проти Майдану.
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А причем тут, сколько прошло? Ты же про реставрацию сбрехал? Реставрация ПОСЛЕ ЧЕГО? Никакой судебной реформы по факту не было - это был один из спектаклей Порошка для лохов.
А за последние 9 месяцев просто ТОЖЕ ничего не изменилось в этом плане, как и за предыдущие 5 лет.
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не отмазывайся...привыкай отвечать за свои действия или бездействие.
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Выбрали бы Гриценко - я бы отвечал - а так - отвечай ты за Порошка, да за то, что провел своего непроходного Порошка во второй тур и подарил победу Зеле.
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Гриценко, тобто Мостовий точно не був прохідним. Але у другому турі ти підтримав Зе. Тому не викручуйся, бо до реваншу ти приклав свій голос.
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"Але у другому турі ти підтримав Зе"
Брехня. У другому турі я викреслив обох.

"бо до реваншу"
До якого нафіг реваншу? Немає після чого реваншувати - при Порошку не було зроблено геть взагалі нічого, після чого судді мали реваншувати - все як було при Янику - так і залишилось при Порошку.
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а какая разница?вычеркнул или напрямую голосовал за зелебеню...все равно приложил руку к его приходу.
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А Гриценко за 2 місяці до виборів мав рейтинг вищій за Порошка - до того, как ви гімномет свій включили проти Гриценка й Тимошенко.
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ну,нарисовать можно что угодно...тем более мостовая и центр разумкова под боком.или ты не в курсе,что разумков был первым мужем мостовой?
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Напомню, в 2014 году партии "Слуга народа" не было!
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А зебуїни були. Це ті ж самі регіонали, змінилася лише назва.
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А кто потом во второй по численности партии "За життя!"?
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Це мені не цікаво. Тема про реванш регіоналів.
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Как я понимаю обиженных порохоботов, от такого корыта отогнали!
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Зебилы и жопорыги, кроме категории "корыто" других не знают...
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не рыгионалы, а простой советский народ
декоммунизация провалена
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Призначення відкритих ворогів на з'їзд суддів є ще одним фактом реваншу регіоналів.
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Позор выбирает позор. У судей ни профессиональной этики ни прихнаков достоинства. Судейский притон.
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проститут не может выбать нормального. проститут выбирает проститутку.. иначе, жить станем хорошо, а живущие хорошо хотят жить еще лучше. а как сделать нам хорошо если самому хочется жить шикарно
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Нет. Зебилы потому и зебилы, что в из просерах всегда виноват кто-то другой. Это же и причина их пожизненного лузерства.

Поэтому в том, что они предали Украину и выбрали ватный ЗЕбанарий, виноват конечно же Порох.
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смотрю на этот беспредел и думаю что вокруг одни ....идарасы. потом подумал о себе, потом о тех кто рядом, кто меня окружает. ниуя, не все. идарасы. идарасами стали те кто залез на пару ступеней выше простого рабочего. но все равно их дохрена!!!!!!!!!!!!!!!
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Тут резонно вспомнить первого коммуниста планеты Земля Карла Маркса.В своей работе "Секретная дипломатия ХVIII века",философ отметил несколько мыслей о РАБссии.Одна из них такая...: Подлость,аналогичную которой в истории найти трудно.
Эту работу Маркса на РАБссии и в дохлом СССре никогда не издавали,и ясно почему... Делегатів на З'їзд суддів від Дніпровського райсуду Києва визначатимуть судді Майдану Іваніна, Дзюба та Бовкун, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 7234
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в первых трудах он был евангелистом, а потом перешел в сатанисты,
наверное, за всемирную известность
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Если бы Порох не развалил бы судебную реформу - был бы не просто президентом вместо этого дурныка, а вошел бы в мировую историю.
Меня называют порохоботом, зелебобиком, но, господа, в отличие от вас, у украинцев здорового человека нет кумиров, есть только наемные госслужащие и олигархи, парочку последних, а не чиновников нужно на 3м майдане отправить решать дела и подкупать к Чаушеску.
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