 Делегатів на З'їзд суддів від Дніпровського райсуду Києва визначатимуть судді Майдану Іваніна, Дзюба та Бовкун, - адвокат Маселко. ФОТО

Про це написав у фейсбуці адвокат Роман Маселко, інформує Цензор.НЕТ.
Представляти Дніпровський райсуд на спільних зборах суддів місцевих загальних судів Києва будуть Юлія Вікторівна Іваніна, Олександр Анатолійович Дзюба та Едуард Михайлович Бовкун.
За інформацією Маселка, Іваніна - суддя Майдану, яка "кинула за ґрати двох людей і ще двох позбавила права керування за поїздку в Межигір'я".
Водночас у 2017 році її рекомендували звільнити за грубі порушення, але потім рішення скасували і відсторонили на 4 місяці.
Іваніна наразі проходить оцінку, і Громадська рада доброчесності затвердила висновок щодо її недоброчесності.
Олександра Дзюбу було звільнено Вищою радою правосуддя, але Верховний Суд його поновив.
"А ще він є підсудним у справі про завідомо неправосудне рішення. Його судить Бориспільський суд. Наступне засідання 23.03 о 9:00", - зазначає адвокат.
Едуард Бовкун - "взагалі унікальний суддя, якого ще в 2010 році зловили на хабарі. Потім його 4 роки судили. У 2016 році справу повернуто на додаткове слідство, і його подальша доля невідома".
Як зазначає Маселко, до нього багато запитань щодо декларування, а 17 березня Вища рада правосуддя вирішуватиме, чи призначати його суддею безстроково.
Так в Америке зарождалась демократия.
нужно было патриотам после Майдана не лихтариками размахивать и спивать 1000 раз гимн Украину по кругу, а карать своих врагов...
В следующий раз может умнее будут после отсидок....
поэтому иди ты нах хамло...
І так, саме такі дії Петьки унеможливили для мене його переобрання.
А за последние 9 месяцев просто ТОЖЕ ничего не изменилось в этом плане, как и за предыдущие 5 лет.
Брехня. У другому турі я викреслив обох.
"бо до реваншу"
До якого нафіг реваншу? Немає після чого реваншувати - при Порошку не було зроблено геть взагалі нічого, після чого судді мали реваншувати - все як було при Янику - так і залишилось при Порошку.
декоммунизация провалена
Поэтому в том, что они предали Украину и выбрали ватный ЗЕбанарий, виноват конечно же Порох.
Эту работу Маркса на РАБссии и в дохлом СССре никогда не издавали,и ясно почему...
наверное, за всемирную известность
Меня называют порохоботом, зелебобиком, но, господа, в отличие от вас, у украинцев здорового человека нет кумиров, есть только наемные госслужащие и олигархи, парочку последних, а не чиновников нужно на 3м майдане отправить решать дела и подкупать к Чаушеску.