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Все про:суспільство (45) Дробот_Дмитро (1) Слуга народу (711) Дубінський (75)

 "Пішов нхй. Пішов нхй ще разок", - "слуга народу" Дубінський спілкується з громадянами. СКРИНШОТ

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Дубінський вилаяв одного з коментаторів, а потім повторив під його постом.

Скриншот спілкування з нардепом виклав у фейсбуці аналітик Харківського антикорупційного центру (ХАЦ) і політик Дмитро Дробот, передає Цензор.НЕТ.

На скриншоті видно, що Дробот пише: "Мені дуже приємно, що Дубінського ніхто не захищає, крім ботика. Проте відповім. Весь звіт щодо фінансування ХАЦ є на нашому сайті. На відміну від звітів грантів від Коломойського".

"Пішов нхй. Так зрозуміліше буде", - реагує на це Дубінський.

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"Поговорили", - коротко охарактеризував опублікований скриншот аналітик Харківського антикорупційного центру.

Депутат залишив кілька коментарів під постом Дробота. Зокрема, він написав: "Пішов нхй ще разок".

Пішов нхй. Пішов нхй ще разок, - слуга народу Дубінський спілкується з громадянами 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3180089
 
   
 Топ коментарі
 
Дубинский - и есть недостающее звено между обезьяной и человеком.
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Тікай саня, тікай......бужанський вже обісрався з Азовом, ти на підхлді.

"Пошел нхй. Пошел нхй еще разок", - "слуга народа" Дубинский общается с гражданами - Цензор.НЕТ 3818"Пошел нхй. Пошел нхй еще разок", - "слуга народа" Дубинский общается с гражданами - Цензор.НЕТ 8696
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А Дубінський і Бужанський,це правда двоє різних людей? Іноді здається що це одна й та сама людина,просто плавно перетікає туда-сюда.
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Можно просто сидеть и наблюдать как окружение зе валит рейтинг зе.
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И вы наивно думаете что чернь,плебеи,совково-пролетарские криво-рогули выберут себе умного,культурного,образованного человека во власть?Они выбирают себе подобных,по духу и культуре.Так что все логично,73% дубинских выбрали одного,самого-самого дубинского.
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Ющенко, Януковича и Порошенко кто выбирал?
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Всю эту зелеНую падаль ждет петля и пуля.
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Надіюсь! Дуже надіюсь він це зебілу сказав!
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а может для 73% Ынтиликтуалов дефолт то будет в самый раз,,зарплата в килограммах купюр это самое то чё надо! гы
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Ну и где обещанное правосудие Зеленского? Он клоунов из своей партии унять не может а ещё собирается страной управлять и победить кремль...
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Какое же оно чмо...
А зебилье и прочая зрадоботня пять лет ему в рот заглядывали....каждое слово ловили....в зубы хватали и по инету разносили...
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Гнати цього скаженого беніного собаку,дубінський і бужанський це найогидніші істоти від так званих слуг.
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А какие в Харьковского антикоррупционного центра (ХАЦ) успехи в борьбе с коррупцией?
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Дубинский слуга мамы, которая любит новые машины, а кто-то считал его слугой народа...
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Для сторонников Зеленского это нормальная лексика и нормальная мораль. По сути, они не вполне ещё (уже?) люди, но счастливы тем, что этого не понимают.
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Дубинскийц завидует, его никто не любит, аж соскучился.
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Пора уже Шуфричу, знатному впикупринимателю, для этих двух
Дубинского и Бужанского школу "побитой морды" открывать.
Вот это и будет их "Шаолинь".
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Зегенератам нравиться когда с ними так разговаривают, наголосовали!
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