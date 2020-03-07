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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Зеленський (4734) The Guardian (1)

 Зеленський з'явився на обкладинці The Guardian. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський з'явився на обкладинці відомого британського журналу The Guardian. На заголовному фото президент України сидить на столі і сміється.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, в самому журналі розміщена стаття з заголовком "Моє запрошення в Білий дім? Мені сказали, що воно готується".

Зеленський зявився на обкладинці The Guardian 01

Журнал вийшов у друк у суботу, 7 березня. Усередині розміщені ще два знімки з Володимиром Зеленським, зроблені на тій же локації. На одному з фото президент поправляє піджак, на іншому - тримає одну руку в кишені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі тоталітарні режими закінчують однаково, - Зеленський про Путіна

Зеленський зявився на обкладинці The Guardian 02

Зеленський зявився на обкладинці The Guardian 03

Зазначимо, що 6 березня Юлія Мендель анонсувала появу Зеленського на обкладинці відомого європейського журналу, правда вона не уточила, якого саме. Прессекретар розмістила в мережі "Інстаграм" загальні знімки з президентом як тизера. "Завтра у президента обкладинка одного з найвідоміших європейських журналів. Тизер - наше спільне фото. На обкладинці, звичайно, тільки президент", - підписала знімки Мендель.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3180073
 
 
 Топ коментарі
 
"Мое приглашение в Белый дом? Мне сказали, что оно готовится".
переклад українською:
"Дурень думкою багатіє"

Гардіан відомі циніки Зеленский появился на обложке The Guardian - Цензор.НЕТ 5793
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Если есть мягкая впитывающая версия журнала, прошу выслать 4 штуки
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"Мое приглашение в Белый дом? Мне сказали, что оно готовится".
переклад українською:
"Дурень думкою багатіє"

Гардіан відомі циніки Зеленский появился на обложке The Guardian - Цензор.НЕТ 5793
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Гардіан відомі циніки ---- от тут погоджуюсь ))), і фото на головні сторінці тому підтвердження. Але ж як тонко протролили))).А могли б взяти фото і інше,ну хоч би і з рукою в кармані)))
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кстати, это тоже было тонко Зеленский появился на обложке The Guardian - Цензор.НЕТ 2853

P.S. для тех, кто не сразу понял о чём идёт речь.
Эту тварь зовут "Jabba"
Зеленский появился на обложке The Guardian - Цензор.НЕТ 1426
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Рядом с ним должна быть Надюшка Савченко , в купальнике . Было бы фото века !! Зеленский появился на обложке The Guardian - Цензор.НЕТ 8277 .
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Вот зачем???? Тут есть люди с фотографическим воображением, млин. Представил Надю в купальнике, и все, вся суббота теперь насмарку
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да лучше так,чем в прикиде от леворукой портнихи Зеленский появился на обложке The Guardian - Цензор.НЕТ 3310.впрочем,тут наверное дело во вкусах самого бубочки.ленка так же одевается
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Ну да, куда уж Ленке до законодательниц моды двух Ирок - Геращенко и Луценко!

Вот где торжество стиля и вкуса!
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танюха,а у тебя тоже такой же стиль,как у ленки? Зеленський з'явився на обкладинці The Guardian - Цензор.НЕТ 917
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о он и в кресле президента скоморох с колпаком московским на жбане
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ленин, путин, зеленский, не везёт миру с полутораметровыми Вованами
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рядом с недомеренными окурками народ чувствует себя мощнее
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Ну нічого новенького. Хіба, що коляри цієї "нагороди" для народу міняються...
_______________
А дострокові, нє?
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ага, і не кричать на кожному розі ЄВРЕЙ.
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а ты свечку держишь когда он "не ворует" Зеленский появился на обложке The Guardian - Цензор.НЕТ 2093
Янык не воровал
Пу не ворует
все честные когда президенты
кроме Пороха - он всегда ворует, даже когда спит
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а де бабло в держбюджеті, зебіл?
"где деньги, Зін" (с)
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Верните папередника, пусть продолжает воровать и повышать пенсии и субсидии, и армию кормить по-человечески и вооружать, и много еще чего сворованного.
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Что своровал Порох? Давай сюда, с доказательствами. Иначе ты-3,14-добол!
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Воруют даже больше - просто с ним теперь не делятся!
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Если есть мягкая впитывающая версия журнала, прошу выслать 4 штуки
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Янелох Оманский!
Надеюсь разбирутся рано или позднл, что делал этот припизидент с ермаком там и с кем встречались!
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Послушайте, ну что подумает Запад глядя на смеющегося президента Украины, где идет война и каждый день погибшие...И после этого они нам должны помогать? Так глядя на веселящегося президента у нас и так все хорошо подумают они...Уже нет сил, даже рефлексировать
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они его за президента не считают, так себе скоромох, который так и не понял своей роли
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Все он понял. Свою роль он исполняет четко.
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в его случае не понимание, что не божья роса в глаза, а что то другое...
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всё преходящее, а мендель вечна! хотя бы своим маршем мендельсона.
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радуются фото, а контекст прочитать не хотят, что Зеленский сказал, что его ждут в белом доме и что то нифига не видно этого. Такое унижение, жесть!!! Еще эта Мендель про российская бесит только видом своим.
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Хтось може пояснити: Чому відправили у відставку Уряд, який , як сказав Володя - «зробив більше, ніж всі Уряди за попередні 28 років?» Зеленский появился на обложке The Guardian - Цензор.НЕТ 4634 ....
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Не продали землю, не подали в Крисм воду. Цього уже достатньо.
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Ну, это же не обеденный стол. А во вторых, это задумка фотографа.
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Мало ли что придумает фотограф...
Своя голова на плечах для чего у "одного из лучших лидеров мира"?
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В подобных журналах работают профессионалы. Это женщины привыкли сами себе селфи делать , выпячивая то, что не выпячиватся.
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Своя голова на плечах для чего у "одного из лучших лидеров мира"?
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Допустим, вы пойдете к стоматологу, он скажет "откройте рот". А вы скажете-"у меня своя голова на плечах" и откроете что то иное.
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Я не знаю что другое можно открьіть у стоматолога, поэтому его просьба будет для меня нормальной.
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А, вы хотите фото в старом стиле.Чинно на стуле с фоном из пальм(бумажных). Пишите в этот журнал, пусть уволят фотографа. Хотя там и редактор смотрел ,его тоже за компанию.
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К фотографу претензий нет.
Правильно разгадана и показана суть фотографируемого.
Он мог отказаться от предложенньіх вариантов "ха-ха на столе" и на пару с мендель в платье-халате. Но не сделал этого.
А может мендель бьіла режиссером-постановщиком фото?
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Должна быть своя голова, а не чья-то задумка.
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хозяйством по клавишам смотрелся «солидней»
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клоун в цирку. Ще би Молюска коло нього розмістити.
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уместно вспомнить эпизод из далекого 2002 г. Тогда еще молодой депутат Юрий Луценко в сессионном зале со словами "На дорожку в Европу" вручил президенту Леониду Кучме плетенные лапти, когда тот зачитывал свое послание Верховной Раде. Кучма отбросил "подарок" в сторону сектора, где сидели коммунисты, и спокойно продолжил выступление. Интересно, как бы на такой конфуз отреагировал Зеленский?.. Зеленский появился на обложке The Guardian - Цензор.НЕТ 6016
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это на завтра, для его фанаток, им понравится.
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Да блин - все встало на свои места и Голобородько наконец-то отправился в свою школу для умственно-отсталых вечных пионеров с пятюстами гривен гонорара в кармане за сценарий...
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а вже нема тої нахабностї! нема самовпевненості. Е вже конкретний страх.Не сумніви та роздуми , а страх. І думка - нафуя оно мені все потрібно було! Минулого вже не повернеш. А воно ж по натурі й ще сцикло. Для країни це дуже небезпечно
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Мендель в домашнем халате, ещё бы бигуди надела, с претензией на вторую "леди".
Мендель-Левински.
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после оманской поездки у него лицо как-то изменилось
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ф. № 1- чого б не "ржать" - в Країні ж 100 % "Норвегія"....Країна Мрій- він "побудував"
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Он до сих пор уверен что это продолжение фильма про Голобородько. Шоу маст гоу он.
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И вновь продолжается бой,
И сердцу тревожно в груди.
И Зеленский такой молодой,
И юный - Октябрь впереди!
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Надеюсь скоро будет - лежит под столом и плачет...(
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Сесть на стол, это, видимо, в понимании Володи верх культуры.
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Добре, якщо Вовік погодиться, що це не його. Інша справа - а ми зможемо узгодити когось іншого?
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Кошка Мой дом для вас всегда открыт! Здесь у меня столовая. Вся мебель в ней дубовая. Вот это стул - На нем сидят. Вот это стол - За ним едят. Свинья Вот это стол - На нем сидят!.. Коза Вот это стул - Его едят!.. Кошка Вы ошибаетесь, друзья, Совсем не то сказала я. Зачем вам стулья наши есть? На них вы можете присесть. Хоть мебель несъедобна, Сидеть на ней удобно. Коза Сказать по правде, мы с козлом Есть не привыкли за столом. Мы любим на свободе Обедать в огороде. Свинья А посади свинью за стол - Я ноги положу на стол! Петух Вот потому о вас идет Весьма дурная слава!
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це напевне ще з дому пішло. Гопник Криворожский.
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Зе Малорос, Нєлох Оманський 1ий, пакарітєль обложок!
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Разительная разница. Перед голландским референдумом Порошенко был на первых полосах газет, заголовки - лицо коррупции, самый коррумпированный политик в мире
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РуссоСМИ мочат Зеленского. Порохоботы мочат Зеленского. Согласованно. Совпадение? Не думаю
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