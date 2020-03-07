 Зеленський з'явився на обкладинці The Guardian. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, в самому журналі розміщена стаття з заголовком "Моє запрошення в Білий дім? Мені сказали, що воно готується".
Зазначимо, що 6 березня Юлія Мендель анонсувала появу Зеленського на обкладинці відомого європейського журналу, правда вона не уточила, якого саме. Прессекретар розмістила в мережі "Інстаграм" загальні знімки з президентом як тизера. "Завтра у президента обкладинка одного з найвідоміших європейських журналів. Тизер - наше спільне фото. На обкладинці, звичайно, тільки президент", - підписала знімки Мендель.
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Завтра у Президента @zelenskiy_official обкладинка одного з найвідоміших європейських журналів. Тизер - наше спільне фото. На обкладинці, звісно, тільки президент :)
Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)
переклад українською:
"Дурень думкою багатіє"
Гардіан відомі циніки
P.S. для тех, кто не сразу понял о чём идёт речь.
Эту тварь зовут "Jabba"
Вот где торжество стиля и вкуса!
_______________
А дострокові, нє?
Янык не воровал
Пу не ворует
все честные когда президенты
кроме Пороха - он всегда ворует, даже когда спит
"где деньги, Зін" (с)
Надеюсь разбирутся рано или позднл, что делал этот припизидент с ермаком там и с кем встречались!
Своя голова на плечах для чего у "одного из лучших лидеров мира"?
Правильно разгадана и показана суть фотографируемого.
Он мог отказаться от предложенньіх вариантов "ха-ха на столе" и на пару с мендель в платье-халате. Но не сделал этого.
А может мендель бьіла режиссером-постановщиком фото?
Мендель-Левински.
И сердцу тревожно в груди.
И Зеленский такой молодой,
И юный - Октябрь впереди!