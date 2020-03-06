 Зеленський посидів за кермом "КрАЗа". ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.
"Главі держави продемонстрували випробування техніки на спеціальному полігоні і зразки продукції підприємства. Техніка пересувалася з перешкодами на суші й у воді, рухалася з великим нахилом і показала якість деталей, зокрема двигуна", - сказано в повідомленні.
Президент позитивно оцінив презентацію і можливості техніки.
"Ці випробування справді вражають", - сказав Зеленський.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Зеленський через директора "АвтоКрАЗу" попросив оголошеного ДБР у розшук Жеваго "вийти на зв'язок". "Ми все зробимо, але коли власник компанії, якій держава дає гроші, в розшуку, можуть бути проблеми", - сказав він.
этогоэтих слов)
4 березня 2020 року, виступаючи у Верховній Раді з нагоди відставки Кабміну Олексія Гончарука, Зеленський сказав: «Це уряд нових облич. Але одних облич замало - потрібні нові мізки і серця». Після чого ВР більшістю голосів відправила команду Гончарука на відпочинок.
Тепер ті, які у травні 2019 за словами Зеленськього «за 28 років створили країну можливостей відкатів, потоків, дерибану» у березні 2020 стали «нові мізки і серця»:
Новопризначений міністр спорту Вадим Гутцайт фігурує у справі про розкрадання державних коштів на закупівлях човнів для київських спортсменів.
Марина Лазебна, 44 роки, міністр соціальної політики на держслужбі з початку 2000 року. У 2013 році очолила Державну службу зайнятості та працювала там до ліквідації відомства у березні 2014 року.
Сергій Бессараб, 64 роки, міністр у справах ветеранів обіймав різні керівні посади, в тому числі у 2000-х очолював територіальне управління "Північ", за часів Януковича був першим заступником командувача сухопутних військ.
Ілля Ємець, 64 роки, міністр охорони здоров'я очолював МОЗ України за часів прем'єрства Миколи Азарова.
Ігор Уманський, 45 років міністр фінансів За більше ніж 20 років державної служби працював у багатьох фінансових відомствах країни. З 2000 по 2003 рік обіймав різні посади у міністерстві економіки в урядах Віктора Ющенка, Анатолія Кінаха та першого уряду Віктора Януковича.
Андрій Таран, 65 років, міністр оборони. У різні роки служив в центральному апараті Міноборони України, у головному управлінні розвідки Міноборони, де дослужився до заступника начальника ГУР.
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/03/4/7242421/
Це не Сруль, це гарант
Мелковато как-то, не видно ничего
У лоха падають рейтинги Хай ще корову за цицьки подоїть ))
Лала-лала-лала-лала