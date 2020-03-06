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Все про:Зеленський (4724) КрАЗ (2)

 Зеленський посидів за кермом "КрАЗа". ФОТО

Президент України Володимир Зеленський побував на випробуваннях техніки "АвтоКрАЗ" у Кременчуці Полтавської області.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Главі держави продемонстрували випробування техніки на спеціальному полігоні і зразки продукції підприємства. Техніка пересувалася з перешкодами на суші й у воді, рухалася з великим нахилом і показала якість деталей, зокрема двигуна", - сказано в повідомленні.

Зеленський посидів за кермом КрАЗа 01

Президент позитивно оцінив презентацію і можливості техніки.

"Ці випробування справді вражають", - сказав Зеленський.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Зеленський через директора "АвтоКрАЗу" попросив оголошеного ДБР у розшук Жеваго "вийти на зв'язок". "Ми все зробимо, але коли власник компанії, якій держава дає гроші, в розшуку, можуть бути проблеми", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3179999
 
 
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повторуха муха...)))))))) (в полном смысле этого этих слов)
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Что, понравилось выражение? Ещё немного, и "повторюха-муха" станет "мемом" для характеристики "лахтинских"...
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мне дядька рассказывал что в советской армии в совке водителями огромных Кразов почему то назначали низкорослых (как зельц) солдат из числа узкоглазых узбеков , туркменов, таджиков и прочих киргизов (как их обзывали чурки или урюки) и назфвали такого сопливого не видимого из за огромного руля бойца не иначе как "УГРОЗА НАТО"!
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У нас узбеки были водителями МАЗ-537 (посмотри что это за машинка). Нормальные пацаны. Вполне прилично говорили по-руссски, не то что мордва с Сызрани.
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У меня узбек был... По-русски говорил с акцентом... Его "вяликароссы" "чуркой" называли... Копнул глубже - слушатель медресе, владеет тремя восточными языками, знает Коран, а меня "обул", как пацана, в споре, о религии... (я же, тогда,был "марксистом-ленинистом"...). Мы с ним нашли "общий язык". Через полгода он стал замкомвзвода. Прощались, обещали переписываться... Но потом рухнул Союз...
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Машины хорошие,но деньги уже в Омане,опоздали робята.
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єто копирование вовьі Хубла или детство в одном месте все еще играет?
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хто за рулем краза не сидел - тот 4 раза не уклонялся!
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20 травня 2019-го, Зеленський, виголошуючи в Раді інавгураційну промову, заявив: «Моє обрання доводить: громадяни втомилися від досвідчених, системних, надутих політиків, які за 28 років створили країну можливостей. Можливостей відкатів, потоків, дерибану». І пообіцяв привести на Банкову і Грушевського саме «нові обличчя».

4 березня 2020 року, виступаючи у Верховній Раді з нагоди відставки Кабміну Олексія Гончарука, Зеленський сказав: «Це уряд нових облич. Але одних облич замало - потрібні нові мізки і серця». Після чого ВР більшістю голосів відправила команду Гончарука на відпочинок.

Тепер ті, які у травні 2019 за словами Зеленськього «за 28 років створили країну можливостей відкатів, потоків, дерибану» у березні 2020 стали «нові мізки і серця»:


Новопризначений міністр спорту Вадим Гутцайт фігурує у справі про розкрадання державних коштів на закупівлях човнів для київських спортсменів.
Марина Лазебна, 44 роки, міністр соціальної політики на держслужбі з початку 2000 року. У 2013 році очолила Державну службу зайнятості та працювала там до ліквідації відомства у березні 2014 року.
Сергій Бессараб, 64 роки, міністр у справах ветеранів обіймав різні керівні посади, в тому числі у 2000-х очолював територіальне управління "Північ", за часів Януковича був першим заступником командувача сухопутних військ.
Ілля Ємець, 64 роки, міністр охорони здоров'я очолював МОЗ України за часів прем'єрства Миколи Азарова.
Ігор Уманський, 45 років міністр фінансів За більше ніж 20 років державної служби працював у багатьох фінансових відомствах країни. З 2000 по 2003 рік обіймав різні посади у міністерстві економіки в урядах Віктора Ющенка, Анатолія Кінаха та першого уряду Віктора Януковича.
Андрій Таран, 65 років, міністр оборони. У різні роки служив в центральному апараті Міноборони України, у головному управлінні розвідки Міноборони, де дослужився до заступника начальника ГУР.
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/03/4/7242421/
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И на КРАЗе ездец и на пианине игрец. Ну прямо мастер на все руки...
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Думаю это лупоглазое Нелох Оманский лучше бы выглядело не за рулем КрАЗа, а под его колесами.
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способный "ученик" пУтлера - плагиат...- когда со "стерхами"... улетит Зеленский посидел за рулем "КрАЗа" - Цензор.НЕТ 8760
Зеленский посидел за рулем "КрАЗа" - Цензор.НЕТ 3031
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Только вяликий Пу показали стерхам, где их гнездовья и как ти размножаться
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он там здорово облажался )))- альфасамец гребаный ...
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Капец КРАЗу. Землетрясение, вулкан, метеорит, стадо бешеных зелебобиков.. Это просто так не пройдёт.
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Я прочитал новость как " Зеленский ПОСЕДЕЛ за рулём КрАЗа".
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Дослідних зразків АвтоКРАЗ має багато. А в серійне вирбництво коли вони будуть запущені ? Чому білоруські МАЗи домінують у нас і як пожежні машини, і як машини комунальних служб ?
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скоро полетит ( как кремляляляпутик ) вожаком в стаи страусов, а потом нырнёт на подводной лодке в степях под херсоном. ну клоунада, других слов не нахожу.
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всё тот же старый популизм и пиар ... задержался бы на недельку , собрал КрАЗ , тогда да , а так - туфта
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а на охоту рванути, на рибалку, слабо для зейло??
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Вот и плохо , что доминируют в украине сраные Мазы, которые даже россия не покупает!! А у нас мазы, В армии, мазы в МЧС, мазы наслужбах автодорог, мазы на слыжбах ЖКХ, Тягачи МАЗы, автокраны мазы, пусковые ракетные установки ВСУ на МАЗАХ..Везде сраные мазы, мазы..!!!, Вы, что там наверху все лук ели или и без лука охренели!! Вам это не кажется подозрительным,, Вся украина в одних МАЗах. Кто-то очень сильно лобирует Этот сраный МАЗ!! Вопрос кто этот мистер-министр-предатель ИКС. Точно также лобируют и автобус ПАЗ из России, В ущерб нашим украинским автобусам!!.Сильно лобируются и минудобрения из россии и уголь и многое другое. При этом приводятся детские доводы, что они дешевле..Тогда вопрос к нашим министрам, почему подписываете такие неравноправные договора.???? .Почему российский АВТО-металлолом дешевле украинского. Что нельзя эти ПАЗы, минудобрения и прочую российкую хрень закошмарить налогами, акцизами и всякой другой хренью.., что бы было не выгодно покупать росийские товары и продукцию. Тем более , что российское, это чаще всего китайского производства, с переклеенными Ярлыками и ценниками!! А Зеленский говорит, что он покорил корупцию!! Яркий пример преприятия КРАЗ и Крюковский ВРЗ.. Свои заводы стоят , а покупаем у России!! А какже защита собственного производителя:: .КРАЗа, БОГДАНа,Крюковского вогоностроительного, ОПЗ, ЛИСИЧАНСКОГО НПЗ, многих морских и речных портов и многих других. Почему мы инвестируем в россию, а не в украину.?? Почему в нашей Украине хозяйничают тупорылые ЖЕВАГО,НОВИНСКИЕ и многие другие инозасранцы. ПОЧЕМУ??? А Что будет если завтра путин и лукашенко обяединятся ( в чём можно не сомневаться на 99%) и объявят нам экономическую или военную блокаду. Откуда мы тогда возьмём сраные МАЗы, ПАЗы, грузовые и пассажирские вагоны, ГСМ и прочую хрень.. Это же элементарная безопасность ВСУ и нашей Украины от наших злейших соседей:: РОССИИ и других....!!!
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Президент Украины Владимир Зеленский побывал на испытаниях техники "АвтоКрАЗ" в Кременчуге Полтавской области. Источник: https://censor.net.ua/p3179999

У лоха падають рейтинги Зеленський посидів за кермом "КрАЗа" - Цензор.НЕТ 9982 Хай ще корову за цицьки подоїть ))
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Ну і кому це інтересно де він посидів чи в параші чи за кермом авто....
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Ну молодец...Подержаться за руль Краза....Не скажу,що это скучно....Но взяться за поручни,куда интересней

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Ак они похожи, эти два Вовы. Что одно - Х@йло,что другое...
Лала-лала-лала-лала
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