 Зеленський посидів за кермом "КрАЗа". ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Главі держави продемонстрували випробування техніки на спеціальному полігоні і зразки продукції підприємства. Техніка пересувалася з перешкодами на суші й у воді, рухалася з великим нахилом і показала якість деталей, зокрема двигуна", - сказано в повідомленні.

Президент позитивно оцінив презентацію і можливості техніки.

"Ці випробування справді вражають", - сказав Зеленський.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Зеленський через директора "АвтоКрАЗу" попросив оголошеного ДБР у розшук Жеваго "вийти на зв'язок". "Ми все зробимо, але коли власник компанії, якій держава дає гроші, в розшуку, можуть бути проблеми", - сказав він.