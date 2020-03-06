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 Українського воїна 58-ї ОМБ Володимира Черненка поховали 6 березня на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

6 березня, в селі Мамекине Новгород-Сіверського району Чернігівської області відбулася церемонія прощання із загиблим на Донбасі українським воїном Володимиром Вікторовичем Черненком.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Новгород-Сіверської РДА.

Володимир Черненко, 1995 року народження, старший сержант, головний сержант 1-го взводу 1-ї роти 13-го окремого мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади, який загинув 3 березня в 17.40 в районі населеного пункту Зайцеве Бахмутського району Донецької області від смертельного поранення, якого зазнав під час обстрілу наших позицій з боку найманців РФ.

Володимир Черненко народився 28.01.1995 року. Походив з багатодітної сім'ї. Був призваний на військову службу 15.05.2015 року, з 01.03.2017 проходив службу за контрактом у 58-ій ОМПБр.

У нього залишилося двоє братів і три сестри.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Воїн 58-ї ОМПБр Володимир Черненко загинув 3 березня в зоні ООС унаслідок обстрілу з боку найманців РФ. ФОТО

Українського воїна 58-ї ОМБ Володимира Черненка поховали 6 березня на Чернігівщині 01
Українського воїна 58-ї ОМБ Володимира Черненка поховали 6 березня на Чернігівщині 02
Українського воїна 58-ї ОМБ Володимира Черненка поховали 6 березня на Чернігівщині 03
Українського воїна 58-ї ОМБ Володимира Черненка поховали 6 березня на Чернігівщині 04
Українського воїна 58-ї ОМБ Володимира Черненка поховали 6 березня на Чернігівщині 05
Українського воїна 58-ї ОМБ Володимира Черненка поховали 6 березня на Чернігівщині 06
Українського воїна 58-ї ОМБ Володимира Черненка поховали 6 березня на Чернігівщині 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3179984
 
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