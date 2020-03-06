 Пісня про подачу води в окупований Крим, біг на місці, платформа примирення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Пісня про подачу води в окупований Крим
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Гірше не буде...
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Зовсім нічого не було...
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Пошук міністрів
- Ну, громадяни алкоголіки, дармоїди, хулігани. Хто хоче попрацювати у Кабміні?
Біг на місці
В смислі відставка?
"Ет, знову в масовку"
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Нові обличчя
Платформа примирения
Уся справа в голові...
Верной дорогой идет "товарищ"...
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что то давно ныныны не было и балалайки.
ныныны наверное, после платежек за газ, очередной раз в больничку загремел с сердечным приступом, а балалайка, скорее всего, в палате мягкими стенами - это какой же нужно умственный перегрев вытерпеть!
😂
Шмыгаль доказал: паскуды есть везде!