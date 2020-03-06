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 Пісня про подачу води в окупований Крим, біг на місці, платформа примирення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Пісня про подачу води в окупований Крим, біг на місці, платформа примирення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Пісня про подачу води в окупований Крим

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ми будемо поставляти за необхідності воду українцям в окупованому Криму, - Шмигаль. ВIДЕО (оновлено)

Пісня про подачу води в окупований Крим, біг на місці, платформа примирення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Гірше  не буде...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль про вакантні місця в Кабміні: "Питання якості для нас превалює над питанням швидкості"

Пісня про подачу води в окупований Крим, біг на місці, платформа примирення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Зовсім нічого не було...

Читайте також: У нашому уряді не було корупції, - Гончарук

Пісня про подачу води в окупований Крим, біг на місці, платформа примирення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Пошук міністрів

Пісня про подачу води в окупований Крим, біг на місці, платформа примирення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

- Ну, громадяни алкоголіки, дармоїди, хулігани. Хто хоче попрацювати у Кабміні?

Пісня про подачу води в окупований Крим, біг на місці, платформа примирення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Біг на місці

Пісня про подачу води в окупований Крим, біг на місці, платформа примирення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

В смислі відставка?

Пісня про подачу води в окупований Крим, біг на місці, платформа примирення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

"Ет, знову в масовку"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рада відправила у відставку Кабмін на чолі з Гончаруком. ВIДЕО

Пісня про подачу води в окупований Крим, біг на місці, платформа примирення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Нові обличчя 

Пісня про подачу води в окупований Крим, біг на місці, платформа примирення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Платформа примирения

Пісня про подачу води в окупований Крим, біг на місці, платформа примирення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Уся справа в голові...

Пісня про подачу води в окупований Крим, біг на місці, платформа примирення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Верной дорогой идет "товарищ"...

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3179953
 
   
 Топ коментарі
 
Зебилы, а вы зачем воду в Крым поставляете?
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Воду в оккупированный Крым? Просто твари! Зебилы, возразите Песня о подаче воды в оккупированный Крым, бег на месте, платформа примирения по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 336
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Зебилы, а вы зачем воду в Крым поставляете?
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Украина УНИКАЛЬНАЯ страна ,тот кто должен ,рыть канавы ,заметать улицы ,мыть посуду попадает во власть а попав туда творит вещи поистине невероятные по своей тупости ,при этом воруют эти подонки так ,как никто ,никогда и нигде не воровал и длится это будет до тех пор пока людям это РЕАЛЬНО не надоест .
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Воду в оккупированный Крым? Просто твари! Зебилы, возразите
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а в ответ, тишина, на-на-на, на-на-на.....
что то давно ныныны не было и балалайки.
ныныны наверное, после платежек за газ, очередной раз в больничку загремел с сердечным приступом, а балалайка, скорее всего, в палате мягкими стенами - это какой же нужно умственный перегрев вытерпеть! Пісня про подачу води в окупований Крим, біг на місці, платформа примирення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1864
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коронавирус пора распылять в раде кабмине и оп......... от их законотворчества стране и людям только хуже.....
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Действительно смешные фото жабы, Гайдай бы ржал очень долго и наверняка придумал бы сценарий к новому фильму "Изумрудная голова " Песня о подаче воды в оккупированный Крым, бег на месте, платформа примирения по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4321
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Хай руцький мир в украденном Крыму пиво жрет. Им же умывается и опохмеляется. Вместе с зелеными "турыстами"
Песня о подаче воды в оккупированный Крым, бег на месте, платформа примирения по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8688
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Заяви про відновлення водопостачання в окупований Крим є результатом, прихованих від українського народу, домовленостей.
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за эти наклейки скоро будут давать в морду...
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Ну ви що, курва ****** з своїми фотокваками? Що не подумаєш, а ви, ***, вже зображаєте.
😂
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Шмыгалю на заметку: в 1941-1945 никто так и не додумался регулярно отправлять эшелоны с продовольствием на территорию, захваченную Германией - там же в концлагерях наши граждане без еды!
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Шмигаля на гиляку!Дебілів при владі треба прибирати.
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кацапы рубили коридор в Крым, для того, что бы воду туда пустить, погибло много народу, а теперь пилять зеленая влада добровольно хочет сделать подарок оккупантам.. сюр.
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Есть такой стереотип: если с востока - то сепар, если с запада - то патриот.
Шмыгаль доказал: паскуды есть везде!
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Ну раз так активно начинает муссироваться этот вопрос значит скоро дадут воду в Крым. Украина страна дегенератов.
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воду пуйло импортозаместит боярышником ! победно !
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Зелена мерзота зраджує національні інтереси України!
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Де беруться в Україні ці зрадники, шмугель воду готовий загарбникам кацапам давати, а васадзе, укравто, збирає кацапські ВАЗи в Запоріжжі, на нари довічно, обоїх.
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Заз за 6 років війни жодного БТР не зібрав, а скільки раніше датувався з держави як стратегічне підприємство? Зато Тази збирає на раз.
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