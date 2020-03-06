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Все про:приватизація (201) протест (1141) Артемсіль (3)

 Сотні людей вийшли на акцію проти приватизації держпідприємства "Артемсіль". ФОТОрепортаж

6 березня кілька сотень людей вийшли на акцію проти продажу державного підприємства "Артемсіль". Місцеві жителі бояться, що в приватних руках соляні шахти працюватимуть по-іншому і людей скорочуватимуть. А це один з небагатьох варіантів роботи в Соледарі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Вільне радіо".

Так, люди зібралися на протест під будівлею адміністрації підприємства.

"Є приклади того, що приватизація проходить не так, як хотілося б. У нас є приклад "Доломітника" в Сіверську та й багатьох підприємств, де було багато людей з нашого міста. В Сіверську розібрали повністю. Випалена земля. Тому лякає просто перспектива", - розповідає один з мітингарів Роман.

Сотні людей вийшли на акцію проти приватизації держпідприємства Артемсіль 01

"Якби це був Краматорськ чи Харків, чи велике місто, де можна влаштуватися на роботу. От не сподобалось - розвернувся та пішов. А тут - ми працюємо в більшості тут", - додає інший учасник акції протесту Артем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін направив на приватизацію понад 430 держоб'єктів, серед яких завод "Більшовик", "Артемсіль", ГПЗК і "Хліб України"

До мітингарів приєднався голова Соледарської ОТГ Олександр Степаненко.

Сотні людей вийшли на акцію проти приватизації держпідприємства Артемсіль 02

"Наше унікальне родовище розробляється з 1881 року до цього часу і відпрацьовано лише 3%. Тритисячний колектив - він унікальний. Він може працювати навіть без керівництва, яке присилають нам сюди двічі на рік. Про це тільки не знають ті, хто ухвалював це рішення в Києві. І у мене три тижні тому була розмова з головою області, то ми говорили саме про державне підприємство", - звернувся до людей Степаненко.

Під час акції розпочали збір підписів місцевих під зверненням до Кабміну та Президента щодо скасування рішення про приватизацію. Підтримати цей лист можна буде впродовж кількох днів. Звернення залишать на прохідній головної будівлі, щоб поставити підписи змогли всі охочі.

Сотні людей вийшли на акцію проти приватизації держпідприємства Артемсіль 03

Наступного тижня в Соледарі зберуть позачергову сесію міської ради, щоб від депутатського корпусу підтримати колектив державного підприємства та виступити проти приватизації.

Зазначимо, напередодні мітингу колектив підприємства записав відеозвернення до президента України з проханням скасувати приватизацію.

Сотні людей вийшли на акцію проти приватизації держпідприємства Артемсіль 04
Фото: сайт Вільне Радіо

"Артемівське родовище кам’яної солі - це національне багатство всього народу України. Ми віримо, що державне управління може бути ефективним, а всі звинувачення Гончарука в корупції та маніпуляціях цін на ринку - заслуги менеджменту, який періодично засилають профільне міністерство. За 5 років у нас 8 змін очільників, завданням яких було довести до банкрутства та вивести підприємство з державної власності", - зазначають у зверненні.

ДП "Артемсіль" дійсно один з найбільших роботодавців Соледарської ОТГ.

Нагадаємо, 3 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення передати кілька сотень державних підприємств на приватизацію. Серед них і ДП "Артемсіль". Тодішній очільник уряду Олексій Гончарук пояснив, що це необхідно для усунення корупції на підприємстві.

Посадовець назвав ДП "Артемсіль" та ще кілька підприємств у країні "корупційними годівницями". Попередній уряд запланував продати найбільшого постачальника солі в країні вже цього року через прозорий аукціон.

Додамо, в листопаді 2019 року "Артемсіль" оштрафували на понад 13 мільйонів гривень за маніпуляцію з цінами в договорах. Крім того, високопосадовці держпідприємства фігурують в справі щодо вимагання грошей з переможців тендерів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3179902
 
   
 Топ коментарі
 
Гнать банду клоунов сраной метлой в Ростов!
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Всё нужно возвращать обратно народу Украины в том счисле и кондитерскую фабрику "Карла Маркса" которую потрох украл у народа Украины вместе с "Ленинской кузницей" которую он украл и разорил!
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Чмо зеленое решил всю страну окончательно распродать....
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Всё нужно возвращать обратно народу Украины в том счисле и кондитерскую фабрику "Карла Маркса" которую потрох украл у народа Украины вместе с "Ленинской кузницей" которую он украл и разорил!
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Причем,фабрику довел до зубожіння,а про кузню я вообще молчу
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Так "Кузня" вже продана Чігіпкє, що за претензіїСотни людей вышли на акцию против приватизации госредприятия "Артемсоль" - Цензор.НЕТ 865
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А налоги хто платить будет с продажи, чы *********** за усё заплатют за карышневага боха. Сотні людей вийшли на акцію проти приватизації держпідприємства "Артемсіль" - Цензор.НЕТ 6493 Сотні людей вийшли на акцію проти приватизації держпідприємства "Артемсіль" - Цензор.НЕТ 1336 Сотні людей вийшли на акцію проти приватизації держпідприємства "Артемсіль" - Цензор.НЕТ 1336
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Я могу тебе сбросить список из 50 фабрик, которые порох "не украл" и никто "не украл" и они благополучно сконали, люди потеряли работу, а бюджет доходы...
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Так там такие же клепторасты типа ПЕСюнов посуетились, шоп сканали.
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Ниче се???!!!! Че холопы удумали???!!! Бене это нужно. Зеленые мрази Бене сдадут все!
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Вчора нардеп Шахов на "Політклубі" у Портнікова рвав душу за продаж землі та приватизацію промпідприємств. Сам десь звідти, з Донбасу, чи з Луганщини. При цьому голосує разом з Зє!пліснявою та ОПЗЖ. Ну, нехай покаже свій "регіональний" патріотизмСотни людей вышли на акцию против приватизации госредприятия "Артемсоль" - Цензор.НЕТ 647
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Шахов , это замаскированный Рыг из Стаханова , ка обычно мерзость .а еще девушке он помогает деньгами , но ее не знает .
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Блин, создают какому-то буратине монополию на блюдечке с голубой каемочкой! Конкретно дебилы, которые поиздержались - все на продажу.
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Приватизируют кацапы и без соли украинцев оставят?
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73% работников "артемсоли голосовали за Блазня, остальные 27% - за ОПЖЗ Сотни людей вышли на акцию против приватизации госредприятия "Артемсоль" - Цензор.НЕТ 8794 Хавай.Те
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та не, наоборот...
73% - януковощи-опзжисты, 27% - любители циркового искусства и эстрадного жанра Сотні людей вийшли на акцію проти приватизації держпідприємства "Артемсіль" - Цензор.НЕТ 3754
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Артёмсоль стратегическое предприятие.Это монополист на рынке Украины. Ему закрытие не грозит.Инвесторы,особенно иностранные, расширят рынки сбыта и масштабы добычи и переработки соли.
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Как в Дрогобыче -- привезут вьетнамцев , а местных под ......
Хозяин за бугром, а налоги ......
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россияне, - это иностранные инвесторы?..
есть примеры их инвестиций - лаз и верфь океан... тот же инвестор и тот же результат
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Иностранные инвесторы могут закрыть предприятие и начать завозить импортную соль. Бывали преценденты. Поинтересуйтесь, откуда у Тигипко орден Почетного Легиона за выдающийся взнос в экономику Франции?
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Чмо зеленое решил всю страну окончательно распродать....
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Мне все равно, меня это не касается, это не моя проблема, ну какая разница, в конце концов.
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абориген, завтра кука станешь уплетать без соли и без лука...
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не, не живьём:
кому-то под руку попался каменюка
метнул гадюка и нету кука...
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Чиновник назвал ГП "Артемсоль" и еще несколько предприятий в стране "коррупционными кормушками". - так может тех кто причастен к коррупции посадить а не продавать с молотка.

Логика у них дебильная. Это все равно что продать курицу которая несет золотые яйца. Там Рева наверняка имеет интерес все никак не нажрется.
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Па нему кича со шконкой плачет, а не Артемсоль. Сотні людей вийшли на акцію проти приватизації держпідприємства "Артемсіль" - Цензор.НЕТ 6566 Сотні людей вийшли на акцію проти приватизації держпідприємства "Артемсіль" - Цензор.НЕТ 6566
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Стратегический объект в частные руки? А шо, так можно было?
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Предприятие ПРИБІЛЬНОЕ и наполняет БЮДЖЕТ.
Скажите, ЗеДятлы и прочие пернатые сидящие на насестах, - зачем продавать курицу несущюю ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА?
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Ежели бы она несла бриллиантовые, то затёк кучмы уже был бы там собственником.
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без денег им хана уже скоро, а после них хоть потоп, они хорошо прибарахлятся и свалят
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А чего ваша курица несет яйца в какой-то бюджет, а не в карманы нужных людей?
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Патаму что она не ихняя, варованная, срочно сдать в ламбард
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Треба готуватись знову захищати незалежність і державу як таку.
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Поки Україні будуть давати кредити у нас не буде ніколи виробництва, тому що любому серйозному бізнесу вигідніше у нас вкластися в свого чиновника або депутата, тобто купити тепле місце а потім жити за рахунок тенедерів або за рахунок обмежень на таможні преференцій.
А працювати як закордоном за 20 вісотків прибутку з 5 річним поверненням інвестицій нікому не потрібно...
Купив місце 2-3 роки доїшь його влада помінялась купив знову або в біга і звідти рішаєшь нове місце от і весь бізнес..
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ой пля, а за кого же голосовали эти работники во втором туре?! неужели за прикольного чувака из юмористической программы! ну так страдайте! поржали - теперь страдать! по-другому не бывает.
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пока зеленая мразь не будет висеть на фонарных столбах вместо светильников, так и будет бардак в стране. грабь не дограбленное, да зебики? соросню вроде как от кормушки отогнали, а эфекта нет. дурной пример заразителен)))
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Вот так выглядит протест нормальных людей, а не протест курильщика.
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