 Сотні людей вийшли на акцію проти приватизації держпідприємства "Артемсіль". ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Вільне радіо".

Так, люди зібралися на протест під будівлею адміністрації підприємства.

"Є приклади того, що приватизація проходить не так, як хотілося б. У нас є приклад "Доломітника" в Сіверську та й багатьох підприємств, де було багато людей з нашого міста. В Сіверську розібрали повністю. Випалена земля. Тому лякає просто перспектива", - розповідає один з мітингарів Роман.

"Якби це був Краматорськ чи Харків, чи велике місто, де можна влаштуватися на роботу. От не сподобалось - розвернувся та пішов. А тут - ми працюємо в більшості тут", - додає інший учасник акції протесту Артем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін направив на приватизацію понад 430 держоб'єктів, серед яких завод "Більшовик", "Артемсіль", ГПЗК і "Хліб України"

До мітингарів приєднався голова Соледарської ОТГ Олександр Степаненко.

"Наше унікальне родовище розробляється з 1881 року до цього часу і відпрацьовано лише 3%. Тритисячний колектив - він унікальний. Він може працювати навіть без керівництва, яке присилають нам сюди двічі на рік. Про це тільки не знають ті, хто ухвалював це рішення в Києві. І у мене три тижні тому була розмова з головою області, то ми говорили саме про державне підприємство", - звернувся до людей Степаненко.

Під час акції розпочали збір підписів місцевих під зверненням до Кабміну та Президента щодо скасування рішення про приватизацію. Підтримати цей лист можна буде впродовж кількох днів. Звернення залишать на прохідній головної будівлі, щоб поставити підписи змогли всі охочі.

Наступного тижня в Соледарі зберуть позачергову сесію міської ради, щоб від депутатського корпусу підтримати колектив державного підприємства та виступити проти приватизації.

Зазначимо, напередодні мітингу колектив підприємства записав відеозвернення до президента України з проханням скасувати приватизацію.



Фото: сайт Вільне Радіо

"Артемівське родовище кам’яної солі - це національне багатство всього народу України. Ми віримо, що державне управління може бути ефективним, а всі звинувачення Гончарука в корупції та маніпуляціях цін на ринку - заслуги менеджменту, який періодично засилають профільне міністерство. За 5 років у нас 8 змін очільників, завданням яких було довести до банкрутства та вивести підприємство з державної власності", - зазначають у зверненні.

ДП "Артемсіль" дійсно один з найбільших роботодавців Соледарської ОТГ.

Нагадаємо, 3 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення передати кілька сотень державних підприємств на приватизацію. Серед них і ДП "Артемсіль". Тодішній очільник уряду Олексій Гончарук пояснив, що це необхідно для усунення корупції на підприємстві.

Посадовець назвав ДП "Артемсіль" та ще кілька підприємств у країні "корупційними годівницями". Попередній уряд запланував продати найбільшого постачальника солі в країні вже цього року через прозорий аукціон.

Додамо, в листопаді 2019 року "Артемсіль" оштрафували на понад 13 мільйонів гривень за маніпуляцію з цінами в договорах. Крім того, високопосадовці держпідприємства фігурують в справі щодо вимагання грошей з переможців тендерів.