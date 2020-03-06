 Угруповання, що торгувало зброєю, викрито на Львівщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За попередньою версією слідства, протиправний бізнес організував власник однієї з львівських туристичних фірм разом зі своїм знайомим колишнім військовослужбовцем Збройних Сил України. Через закордонні зв`язки відставник закуповував в одній із європейських країн зброю та нелегально переправляв її в Україну. Комерсант відповідав за пошук "клієнтів" та безпосередньо організовував збут зброї. Покупцями були переважно представники місцевих кримінальних кіл. Як кур`єра зловмисники залучили до протиправної діяльності місцевого безробітного.

Власника туристичної фірми правоохоронці затримали в середмісті Львова під час чергової спроби збуту двох пістолетів-автоматів "Скорпіон" та двох пістолетів Glock та Lager іноземного виробництва, чотирьох магазинів, набоїв до них. За нелегальний товар зловмисник планував отримати $8700.

Під час п`яти обшуків, проведених за місцями проживання учасників групи у Львові та області, вилучено автомат АК-47, пістолет Smith and Wesson гранату, велику кількість патронів, а також холодну й колекційну зброю без документів, понад $ 2 тис. та паспорт виданий іноземною установою.

Наразі виявлені засоби ураження надіслані для проведення відповідних експертиз.

У межах кримінального проводження, відкритого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, носіння, виготовлення або збут зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру у скоєнні злочину.

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