Як інформує Цензор.НЕТ, про це 6 березня повідомляє Telegram-канал Mash.
Поруч з дівчиною і Богдановичем лежали кульки з закисом азоту: попередньо, молоді люди отруїлися звеселяючим газом.
"Шахіста і його подругу, загиблих у Москві, знайшли з пакетами на головах. Швидку викликали двічі, але коли карета приїхала, було вже пізно: обидва загинули, найімовірніше, від отруєння", - йдеться в пості.
Олександра вчилася в МДУ, перебувала в рейтингу Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) і виступала за Україну.
Хотя... кому я это говорю? 73% зе-билов, для которых агрессии Рашки нет!
но зе-билов больше
вот прямо сейчас бубочке доверяют 45% + 15% лохторат ОПЗЖ = 60%, большинство
вопросы?
1 Хлопака занесли в базу
2 Йому стало сумно
3 Він вирішив розвеселитись
4 Стало весело,але ненадовго...
даунбас і лугандон з кримом не хочуть на раSSію працювати...а тільки вимагають через сивох українських пенсій....ще раз:
руSSкому міру повірити....себе обманути!!! (прошу РЕПОСТ для 73% ЗЕбілів)
Если там не найдут визитку Дмитро Ярош, значит Господь среагировал на предательство быстрее.
А без Рашки - человек!
- "а можна без мата?"
- "шах, *****!"
....
наобнималось! ????
не долго ж музыка играла !!!!