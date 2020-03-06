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Все про:Москва (755) смерть (3894) шахи (62) Богданович (1)

 Тіла одеського гросмейстера Богдановича, який виступав за РФ, і його подруги знайшли з пакетами на головах у квартирі в Москві. ФОТО

У Москві в квартирі на Кастанаївській вулиці знайшли мертвими відомого 27-річного шахіста Станіслава Богдановича і його 18-річну подругу Олександру Вернигору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 6 березня повідомляє Telegram-канал Mash.

Поруч з дівчиною і Богдановичем лежали кульки з закисом азоту: попередньо, молоді люди отруїлися звеселяючим газом.

"Шахіста і його подругу, загиблих у Москві, знайшли з пакетами на головах. Швидку викликали двічі, але коли карета приїхала, було вже пізно: обидва загинули, найімовірніше, від отруєння", - йдеться в пості.

Тіла одеського гросмейстера Богдановича, який виступав за РФ, і його подруги знайшли з пакетами на головах у квартирі в Москві 01

Олександра вчилася в МДУ, перебувала в рейтингу Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) і виступала за Україну.

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Тіла одеського гросмейстера Богдановича, який виступав за РФ, і його подруги знайшли з пакетами на головах у квартирі в Москві 02
Фото: Mash

Станіслав був гросмейстером і чемпіоном України зі швидких шахів - кілька днів тому він виступив за Росію в інтернет-матчі проти України. Після цього 27-річний гросмейстер з Одеси зазнав різкої критики і навіть опинився в базі "Миротворця".

Тіла одеського гросмейстера Богдановича, який виступав за РФ, і його подруги знайшли з пакетами на головах у квартирі в Москві 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3179828
 
   
 Топ коментарі
 
и почему я не удивлен? карма..
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Нефиг играть за паРашу!

Хотя... кому я это говорю? 73% зе-билов, для которых агрессии Рашки нет!
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25%-м говорю
но зе-билов больше
вот прямо сейчас бубочке доверяют 45% + 15% лохторат ОПЗЖ = 60%, большинство
вопросы?
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То Миротворець винуватий !
1 Хлопака занесли в базу
2 Йому стало сумно
3 Він вирішив розвеселитись
4 Стало весело,але ненадовго...
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вставайте в чергу за руSSкімі паспортами...паРаша набирає нових батраків....
даунбас і лугандон з кримом не хочуть на раSSію працювати...а тільки вимагають через сивох українських пенсій....ще раз:
руSSкому міру повірити....себе обманути!!! (прошу РЕПОСТ для 73% ЗЕбілів)
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Присытились обычной мирской жизнью, шампанское, водка и т.п. включая боярышник уже не вставляли, захотели новых ощущений.
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к боярышнику. следы тяжёлого алкогольного отравления на бывшем лицце.
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Когда человек очень хочет камней с неба, то к чему-то подобному он должен быть готов.
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Те саме що і з Бузиною. Іудам на замітку - московія часто вбиває своїх адептів лише заради провокації.
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Карма настигла любителя рашистских денег....
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Без Божьего ведома, ничего в этом мире не происходит!

Если там не найдут визитку Дмитро Ярош, значит Господь среагировал на предательство быстрее.
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где сочуствіе ?! я вас спрашіваю,ГДЄ СОЧУВСТВИЕ? Тіла одеського гросмейстера Богдановича, який виступав за РФ, і його подруги знайшли з пакетами на головах у квартирі в Москві - Цензор.НЕТ 4499
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О каком сочувствии может идти речь, если под этой новостью 9 лайков, а под заявлением Кислицы про то, что Позиции России в ООН на самом деле являются печальными, аж целых 0 целых 0 десятых...
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Хитрый. Теперь короновирус ему не страшен.
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лишнехромосомнье в бассейнах с углекисльм газом беснуются, даже без закиси, паприколу, как та сказала :Он умер! Всё, его нет больше!
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шах і мат фожизди з одеси, не дамся вам і сам все зроблю.
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Масковскій гамбіт - бессмьіслєнньій і беспащадьій
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100-процентна провокация. Щас начнётся раскручивание украинского следа и т.п.
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Любой украинец в рашке рискует закончить в ФСБшной тюрьме или вот как эти... Не ходите дети, в Африку гулять!
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А теперь главное-желаю любителю руского мира в следующей жизни родиться на россии.
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- "шах і мат, *****!"
- "а можна без мата?"
- "шах, *****!"
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Аххахаха))) Миттєва карма))) ) Він в мацкві здох - а там до путінського раю недалеко)))
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З жахом дивлюсь, як етнічно деградуть нащадки "хахлів", змішуючись з мокшами. Ота дівчинка-наркоманка з чудовим українським прізвищем Вернигора - в обличчі ж немає нічого не тільки українського, а навіть слов'янського небагато...
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Па-здра-вля-ем - вы на родине, теперь можна и в рай. Щастя, здоров'я вам там, голубки жебануті.
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03.03.20 10:47 "Присылайте "обнимашки" в знак нашей вечной дружбы и братства": одесский гроссмейстер Богданович за деньги сыграл за Россию против Украины

....
наобнималось! ????
не долго ж музыка играла !!!!
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Жити у власній країні і її ненавидіти - катування. Але і Раша людям рідною не стала. Життя стало безсенсовим. От і результат. Нехай їх Господь вибачає
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Лайк и обнимашку этому одесскому поцу. Тіла одеського гросмейстера Богдановича, який виступав за РФ, і його подруги знайшли з пакетами на головах у квартирі в Москві - Цензор.НЕТ 9428
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