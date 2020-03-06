 Тіла одеського гросмейстера Богдановича, який виступав за РФ, і його подруги знайшли з пакетами на головах у квартирі в Москві. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 6 березня повідомляє Telegram-канал Mash.

Поруч з дівчиною і Богдановичем лежали кульки з закисом азоту: попередньо, молоді люди отруїлися звеселяючим газом.

"Шахіста і його подругу, загиблих у Москві, знайшли з пакетами на головах. Швидку викликали двічі, але коли карета приїхала, було вже пізно: обидва загинули, найімовірніше, від отруєння", - йдеться в пості.

Олександра вчилася в МДУ, перебувала в рейтингу Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) і виступала за Україну.

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Фото: Mash

Станіслав був гросмейстером і чемпіоном України зі швидких шахів - кілька днів тому він виступив за Росію в інтернет-матчі проти України. Після цього 27-річний гросмейстер з Одеси зазнав різкої критики і навіть опинився в базі "Миротворця".