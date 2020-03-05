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Все про:Івано-Франківськ (131) історія (720) Шухевич (50)

 Пам'ять Шухевича вшанували в Івано-Франківську. ФОТОрепортаж

В Івано-Франківську відбулося віче на честь 70-ї річниці з дня загибелі Романа Шухевича.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Івано-Франківської міськради.

"В Івано-Франківську відбулося віче на честь 70-ї річниці з дня загибелі Романа Шухевича - видатного українського політичного і громадського діяча, головнокомандувача УПА і легендарної постаті національно-визвольної боротьби ХХ ст." - сказано в повідомленні.

Зазначається, що організатори віче закликали завжди пам'ятати про національно-визвольну боротьбу і про "людей незламної волі".

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Роман Шухевич (псевдоніми: "Білий", "Дзвін", "Роман Лозовський", "Степан", "Чернець", "Чух", "Тур", "Тарас Чупринка") - український політичний і державний діяч, військовий. Член галицького крайового проводу Організації українських націоналістів, головнокомандувач Української повстанської армії. Загинув 5 березня 1950 року на Львівщині під час операції спецслужб Радянського Союзу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3179795
 
   
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#уки! Шухевич гауптман SS "ГАЛИЧИНА", руки по локти в крови украинцев и евреев. Только попробуйте заблокировать , начну с СБУ и до ЕСПЧ, тв@ри нацистские.
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лол лол когда это в сс были звания вермахта Память Шухевича почтили в Ивано-Франковске - Цензор.НЕТ 8237 свали какцап к максу бужанскому - большой берте Днепра только Берта была нацы а бужанский крснозадый но у них одно общее они геи Память Шухевича почтили в Ивано-Франковске - Цензор.НЕТ 8237
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Запроданець був України і українського народу, це скаже любий з Лівобережної України. З окупантами співпрацювати, які напали на Україну? Це дно!
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чекай а що у нас у 1941 м році була Незалежна Пам'ять Шухевича вшанували в Івано-Франківську - Цензор.НЕТ 2591 шуруй кацапе дго смереки та галіфе свого ділда залишь вони сині пасуватимууть тобі на смереці як йго френч комісар ГБ 3 рангу твій ділд йо чесно вкохав лижучи прутня сралінского Пам'ять Шухевича вшанували в Івано-Франківську - Цензор.НЕТ 7697
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любого говоришь ? Пам'ять Шухевича вшанували в Івано-Франківську - Цензор.НЕТ 5266 ну с Левобережной . если не вдаваться в подробности . Шухевич национальный герой а ты козлина малоросская
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..пугать бабу свою будешь триппером недолеченным, *уйленок прикормленный..пшел нах отсюда! Пам'ять Шухевича вшанували в Івано-Франківську - Цензор.НЕТ 1416.. Пам'ять Шухевича вшанували в Івано-Франківську - Цензор.НЕТ 6303..
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ты **** красножопая хотя бы википедику почитал . Шухевич никогда не служил в 14-ой дивизии СС Пам'ять Шухевича вшанували в Івано-Франківську - Цензор.НЕТ 8004
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Харків-столиця Радянської України, 15 років-КЛАСС! В якому році?
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