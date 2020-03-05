 Пам'ять Шухевича вшанували в Івано-Франківську. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Івано-Франківської міськради.

"В Івано-Франківську відбулося віче на честь 70-ї річниці з дня загибелі Романа Шухевича - видатного українського політичного і громадського діяча, головнокомандувача УПА і легендарної постаті національно-визвольної боротьби ХХ ст." - сказано в повідомленні.

Зазначається, що організатори віче закликали завжди пам'ятати про національно-визвольну боротьбу і про "людей незламної волі".

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Роман Шухевич (псевдоніми: "Білий", "Дзвін", "Роман Лозовський", "Степан", "Чернець", "Чух", "Тур", "Тарас Чупринка") - український політичний і державний діяч, військовий. Член галицького крайового проводу Організації українських націоналістів, головнокомандувач Української повстанської армії. Загинув 5 березня 1950 року на Львівщині під час операції спецслужб Радянського Союзу.













