 Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку. ФОТОрепортаж

Процес звільнення в об'єктиві кореспондента Цензор.НЕТ.

Пропозицію висловити недовіру Рябошапці висловив "слуга народу" Бужанський

Фракція "Батьківщини"

Власенко і Бондарєв

Тимошенко і Власенко

"Слуги народу" дивляться у ВР трансляцію з ВР





"Слуги народу"

Стефанчук, Арахамія і Разумков





Рябошапка перед відставкою

Фракція "Слуги народу" - деякі до останнього думали не голосувати за відставку Рябошапки





Ексзаступник генпрокурора Кузьмін





Новінський з колегами

Депутати слухають Рябошапку

Фракція "Голосу"













Після короткого виступу Рябошапка пішов з ВР, не ставши відповідати на запитання депутатів

"Слуга народу" Красов потиснув руку звільненому Генпрокурору





"Слуги народу" розглядають карти і планети

Нарада "слуг народу"









Фракція "слуг народу"

Парубій і Порошенко





Торжествуючі Дубінський і Бужанський після відставки Рябошапки

Порожнє крісло, в котрому сидів Рябошапка. Зараз місце генпрокурора вакантне

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