 Фонд держмайна евакуювали через повідомлення про мінування. ФОТО

Про це написав у Фейсбуці глава ФДМ Дмитро Сенниченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, вперше в історії Фонду державного майна України, надійшов анонімний дзвінок про замінування будівлі. Людей евакуйовано", - написав він.

Сенниченко вважає, що дзвінок про мінування може свідчити про спробу залякати керівництво Фонду.

"Ми продовжуємо боротьбу з корупційними схемами. Прозорій приватизації та оренді бути", - додав він.







