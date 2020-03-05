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Все про:мінування (541) ФДМ (99) евакуація (293) Сенниченко Дмитро (5)

 Фонд держмайна евакуювали через повідомлення про мінування. ФОТО

Вперше в історії Фонду держмайна України надійшов анонімний дзвінок про замінування будівлі, в якій розміщено Фонд.

Про це написав у Фейсбуці глава ФДМ Дмитро Сенниченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, вперше в історії Фонду державного майна України, надійшов анонімний дзвінок про замінування будівлі. Людей евакуйовано", - написав він.

Сенниченко вважає, що дзвінок про мінування може свідчити про спробу залякати керівництво Фонду.

"Ми продовжуємо боротьбу з корупційними схемами. Прозорій приватизації та оренді бути", - додав він.

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Фонд держмайна евакуювали через повідомлення про мінування 02
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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3179765
 
 
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Случайно вслед за новостью о Рябошапке дали? И как-то быстро он из ВР смылся. Там телефона-автомата за углом нет случайно?
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Пока искали бомбу пропало все госимущество
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ще одна конторка на підсосі..користі приблизно як від антимонопольного комітету..0..
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От антимонопольного никакой пользы, а эти - прямые вредители.
Во времена Бондаря (он потом в замы слинял, а его шефа грохнули) работали таким образом.
На счёт фонда перечислялись деньги типо за приватизацию.
Фонд в авральном режиме оформлял все нужные бумажки для передачи новому собственнику
Через пару дней приходило письмо, что деньги зачислены ошибочно, не с того счета и т п., короче, бабло возвращали, остальное забывали.
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Янукович со своей братвой в 2014 тоже весь фонд всего украинского бабла эвакуировал в Россию. К стати, почти в это-же время. Совпадение ?
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надо было сбу сумки и портфели проверить у покидающих здание Фонд держмайна евакуювали через повідомлення про мінування - Цензор.НЕТ 7858
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