 Фонд держмайна евакуювали через повідомлення про мінування. ФОТО

Про це написав у Фейсбуці глава ФДМ Дмитро Сенниченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, вперше в історії Фонду державного майна України, надійшов анонімний дзвінок про замінування будівлі. Людей евакуйовано", - написав він.
Сенниченко вважає, що дзвінок про мінування може свідчити про спробу залякати керівництво Фонду.
"Ми продовжуємо боротьбу з корупційними схемами. Прозорій приватизації та оренді бути", - додав він.
Во времена Бондаря (он потом в замы слинял, а его шефа грохнули) работали таким образом.
На счёт фонда перечислялись деньги типо за приватизацию.
Фонд в авральном режиме оформлял все нужные бумажки для передачи новому собственнику
Через пару дней приходило письмо, что деньги зачислены ошибочно, не с того счета и т п., короче, бабло возвращали, остальное забывали.