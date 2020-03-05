 Свіжопокладений асфальт провалився під землю в центрі Києва. ФОТО

Про це повідомляє "Київ Оперативний", передає Цензор.НЕТ.

"Найвищий рівень професіоналізму - покласти асфальт так, щоб потім знову і знову його перекладати", - сказано в коментарі до знімка.

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