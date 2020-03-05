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 Фоторепортаж, Здоров'я
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 Зеленському показали вертоліт для інфекційних хворих: у ролі пацієнта був заступник голови ОП Тимошенко. ФОТОрепортаж

На Полтавщині Президент України Володимир Зеленський оглянув санітарний вертоліт МІ-8 МТВ-1, який від сьогодні виходить на чергування на базі ДСНС. Вертоліт обладнаний спеціально для транспортування інфекційних хворих. На ньому працює група медиків зі спеціальною підготовкою.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.

Вертоліт оснащений ізоляційною капсулою, біозахисними комплектами (костюми, медичні рукавички, респіратори), дезінфекційним душем, спеціальним модулем, у якому фіксується індивідуальна капсула з пацієнтом під час перельоту, та всіма необхідними реанімаційними засобами й обладнанням.

Медики продемонстрували Президенту порядок дій під час евакуації та перевезення пацієнтів.

Вертоліт може долати відстань до 1200 км і транспортувати від двох до шести пацієнтів.

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Володимир Зеленський оглянув борт та поспілкувався з пілотами. "Цей вертоліт – тільки для екстрених випадків, і я сподіваюся, що таких випадків у нас не буде. Але якщо щось трапиться – ми будемо готові", – зауважив Глава держави.

Зеленському показали вертоліт для інфекційних хворих: у ролі пацієнта був заступник голови ОП Тимошенко 01
Зеленському показали вертоліт для інфекційних хворих: у ролі пацієнта був заступник голови ОП Тимошенко 02
Зеленському показали вертоліт для інфекційних хворих: у ролі пацієнта був заступник голови ОП Тимошенко 03
Зеленському показали вертоліт для інфекційних хворих: у ролі пацієнта був заступник голови ОП Тимошенко 04
Зеленському показали вертоліт для інфекційних хворих: у ролі пацієнта був заступник голови ОП Тимошенко 05
Зеленському показали вертоліт для інфекційних хворих: у ролі пацієнта був заступник голови ОП Тимошенко 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3179697
 
 
 Топ коментарі
 
а у пуйла была окурок погремуха. Так шо зебло и пуйло тески побратимы навеки
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мне это глав цапа и их показуху напоминает - одни к одному - режисеры ведь те же - пипец
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а у пуйла была окурок погремуха. Так шо зебло и пуйло тески побратимы навеки
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Кадры словно из голливудского фильма про зомбиапокалипсис. Теперь для всех землян подобные люди в стерильных костюмах могут стать обыденностью.
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А пенсии думает индексировать? Или только ленточки перерезать стал!
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мне это глав цапа и их показуху напоминает - одни к одному - режисеры ведь те же - пипец
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Торжественно смотрел как перерезают ленточку. А то ещё порежется дитя...
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А чё этот дурак напялил всё чёрное? На похороны собрался что ли?)
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Бронежилет только под этот костюм подогнан. Зеленскому показали вертолет для инфекционных больных: в роли пациента был замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9030
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Ааа,точно. Там броник,да. Если присмотрется, то его видно.)
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Аваков чорт показуху для клоунов устроил. Смеётся, на телефон снимает.
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Что-то ********* не смеётся... За народ Украины наверное переживает.))
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Варианта два или серьёзного из себя корчит (у фуйла научился), или щёки жиром заплыли и теперь не раздвигаются.
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Я не понял Кириллу вылетели? Или ещё нет?
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