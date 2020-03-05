 Зеленському показали вертоліт для інфекційних хворих: у ролі пацієнта був заступник голови ОП Тимошенко. ФОТОрепортаж

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.

Вертоліт оснащений ізоляційною капсулою, біозахисними комплектами (костюми, медичні рукавички, респіратори), дезінфекційним душем, спеціальним модулем, у якому фіксується індивідуальна капсула з пацієнтом під час перельоту, та всіма необхідними реанімаційними засобами й обладнанням.

Медики продемонстрували Президенту порядок дій під час евакуації та перевезення пацієнтів.

Вертоліт може долати відстань до 1200 км і транспортувати від двох до шести пацієнтів.

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Володимир Зеленський оглянув борт та поспілкувався з пілотами. "Цей вертоліт – тільки для екстрених випадків, і я сподіваюся, що таких випадків у нас не буде. Але якщо щось трапиться – ми будемо готові", – зауважив Глава держави.











