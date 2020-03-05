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Все про:Бориспіль (318) ДТП (2807) викрадення автівки (146)

 Затриманий у Борисполі "гонщик" виявився розшукуваним автозлодієм, на рахунку у якого близько 600 викрадених машин, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Водій, якого сьогодні затримали в Борисполі після погоні, виявився серійним викрадачем автомобілів.

Про це повідомляє "Київ Оперативний", передає Цензор.НЕТ.

"З власних джерел нам вдалося дізнатися, кого саме затримали сьогодні в Борисполі. Звуть Зураб Тавберідзе. Він вже давно в розшуку. За отриманою інформацією, на його рахунку близько 600 угонів автомобілів. До речі, його брат в РФ відбуває покарання за такий же злочин", - йдеться в повідомленні.

Затриманий у Борисполі гонщик виявився розшукуваним автозлодієм, на рахунку у якого близько 600 викрадених машин, - ЗМІ 01
Затриманий у Борисполі гонщик виявився розшукуваним автозлодієм, на рахунку у якого близько 600 викрадених машин, - ЗМІ 02

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Про подробиці того, що сталося також розповіли в поліції.

Сьогодні вранці бориспільські патрульні отримали орієнтування: зі столиці в напрямку міста рухається автомобіль Honda Accord чорного кольору, водій якого скоїв наїзд на поліцейського.

Екіпаж патрульних помітив автомобіль, який проходив за орієнтуванням, і зажадав зупинитися. Однак водій лише прискорив рух. На неодноразові вимоги зупинитися водій не реагував і грубо порушував правила дорожнього руху, створюючи аварійні ситуації для інших учасників дорожнього руху.

Шляхом блокування вулиці Київський Шлях автомобіль був зупинений.

Однак порушник нікого не підпускав, погрожуючи застрелити себе з предмета, схожого на зброю. Згодом він був затриманий бійцями КОРДу.

Під час переслідування зазначеного водія троє патрульних дістали травми і були госпіталізовані в лікарню. Два службові автомобілі мають  механічні пошкодження.

Затриманий у Борисполі гонщик виявився розшукуваним автозлодієм, на рахунку у якого близько 600 викрадених машин, - ЗМІ 03
Затриманий у Борисполі гонщик виявився розшукуваним автозлодієм, на рахунку у якого близько 600 викрадених машин, - ЗМІ 04
Затриманий у Борисполі гонщик виявився розшукуваним автозлодієм, на рахунку у якого близько 600 викрадених машин, - ЗМІ 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3179696
 
   
 Топ коментарі
 
600 раз уже отпустили. А приусі жалко, опять за счет налогоплательщиков чинить Задержанный в Борисполе "гонщик" оказался разыскиваемым автовором, на счету у которого около 600 угнанных машин, - СМИ - Цензор.НЕТ 7427
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чурка никогда себя не застрелит))
сцикуны патологические
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Оо такого только под нож .
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600 раз уже отпустили. А приусі жалко, опять за счет налогоплательщиков чинить Задержанный в Борисполе "гонщик" оказался разыскиваемым автовором, на счету у которого около 600 угнанных машин, - СМИ - Цензор.НЕТ 7427
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Копы жалуются что за свой счёт заставляют чинить.
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дали корочку и пистолет...
а что сдесь еще и зарплату платят? (с)

Та ну, за свой)))
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За свой счет, если сам разбил. А здесь случай, когда с хонды возьмут.
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чурка никогда себя не застрелит))
сцикуны патологические
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если б не наехал на ногу менту... работал бы спокойно дальше))))
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Спасибо ноге полицейского, такого хрена заприметила.
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ашот люлякебабович хванчакаридзе привокзальный
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"из столицы в направлении города движется автомобиль" - это как?
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"Ми нє будєм говоріть о плохом, а лучше сделаем". (с) Без януковоча якось нудно стало!
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надо было изрикошетить..ой изрешетить как в омерике шо б сразу к аллаху полетел Задержанный в Борисполе "гонщик" оказался разыскиваемым автовором, на счету у которого около 600 угнанных машин, - СМИ - Цензор.НЕТ 8297 Задержанный в Борисполе "гонщик" оказался разыскиваемым автовором, на счету у которого около 600 угнанных машин, - СМИ - Цензор.НЕТ 273
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И под суд. Хватит. Лучше таким способом останавливать с такими законами.
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Лучше бы его обменяли на пленных в россии. Согласно нашему законодательству ему дадут срок как за одну машину! У нас большее преступление по сроку, гасит меньшее. Это сделано для защиты "Кормильцев", за их счёт все силовики и законники кормятся и доят их. А в россии он получит как минимум в два раза больше срок! В США ему бы лет 150 дали , по сумме преступлений! А у нас года через 3 выпустят, очищенным !
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Откуда такие познания?

ККУ

Стаття 289. Незаконне заволодіння транспортним засобом
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або якщо вони завдали великої матеріальної шкоди, -

караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.


Так что ему двенашка светит.
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У Авакова всё под контролем... 600 машин угнал и его никто не искал.
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Точно никто не искал? А че ж он был в розыске?
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Это что мы за нация такая, если этой швали позволяем тут хозяйничать.
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"Кстати, его брат в РФ отбывает наказание за такое же преступление", - говорится в сообщении. В РФ сидит, зато у нас свободно гуляет и продолжает совершать преступления. Удивительная страна у нас, с какой стороны не посмотри - це жопа европа.
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Висяков сколько списали !!! Премии за раскрываемость влепят себе по-полной!
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В нормальной стране он только и успел бы что достать пистолет и тут же был бы пристрелен как собака. Да примите уже наконец соответствующий закон! Превратили, суки, Украину в рай для кавказского ворья. Чего мы вынуждены вооружаться? Да потому что одни не берегут закон, а другие не берегут границу! Все эти аваковы, сакварелидзе и прочая шваль ...
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из столицы в направлении города движется автомобиль Honda Accord черного цвета, водитель которого совершил наезд на полицейского



Аккуратнее надо быть, а то можно догнать начальника рувд или судью же целого
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Рухатися одночасно у різні боки здатні лише обрані! Це диво що його наздогнали, поки він не розпочав рух із півночі на північ.
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