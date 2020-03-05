 Чиновник ДСНС підозрюється у вимаганні 15 тис. грн у підприємця в Запорізькій області, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За попередньою версією слідства, посадовець налагодив механізм вимагання грошей з представників комерційних структур. За різні суми хабарів він обіцяв підприємцям не вживати заходи реагування на виявлені недоліки під час перевірки об’єктів з питань пожежної безпеки.

Оперативники СБУ задокументували факт вимагання фігурантом з місцевого комерсанта 15 тисяч гривень. За ці гроші посадовець "гарантував" не вносити до акту проведення планової перевірки на підприємстві зафіксовані порушення.

Фігурант був затриманий на робочому місці після перерахування всієї суми неправомірної вигоди на банківський рахунок.

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.





